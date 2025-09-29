Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này
GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.
Tôi 27 tuổi, anh 29 tuổi. Hai đứa quen nhau qua một lần cùng làm chung một dự án cách đây 3 năm. Anh rất tốt, lại thật thà. Ban đầu tôi không thích anh vì thấy anh lành quá, nhưng sự nhiệt tình cùng sự quan tâm của anh dần dần khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Sau 1 năm anh theo đuổi thì tôi cũng đồng ý yêu anh. Hai năm yêu nhau không phải quá dài, nhưng anh lúc nào cũng thương tôi như lúc mới quen. Tôi là người hướng ngoại, còn anh lại không thích chỗ đông người, nhưng anh sẵn sàng cùng tôi đi dạo phố, chờ tôi cả buổi khi tôi mua quần áo, hay đi ăn uống vui chơi cùng đám bạn tôi. Mặc dù những lần như thế, anh chỉ lặng lẽ đợi tôi mua đồ, hay ngồi nghe tôi nói chuyện với bạn bè.
Anh sống khá tiết kiệm, không hay mua sắm gì nhiều, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền ra mua cho tôi váy áo mỗi khi anh đi qua cửa tiệm nào thấy đẹp. Anh không thích giặt đồ, không thích nấu cơm, nhưng mỗi lần tôi đến anh đều nấu cơm và giúp tôi giặt quần áo.
Hai năm quen nhau nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, vì tôi bảo thủ, còn anh thì tôn trọng tôi. Tôi hứa với anh, đợi tôi 27 tuổi rồi kết hôn, năm nay tôi 27, nhưng tôi chẳng thể thực hiện lời hứa đó.
Ban đầu khi quen anh, tôi có dẫn anh về nhà, bố mẹ tôi luôn có thái độ bình thường, hời hợt, nhưng khi đó tôi còn trẻ, tôi không suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.
Gia đình tôi và anh đều bình thường. Anh là con một, mẹ là giáo viên mầm non còn bố mở một tiệm sửa xe nhỏ ở quê. Gia đình tôi thì cả bố mẹ đều làm vườn. Bố mẹ tôi lấy lý do anh nghèo, điều kiện bố mẹ không có, sau này tôi sẽ khổ, phải lo nhiều thứ. Bố mẹ bảo con gái có nhiều quyền lựa chọn.
Lúc đó tôi rất buồn, tôi không nghĩ bố mẹ tôi lại quan trọng vấn đề gia đình anh trong khi nhà mình cũng không khá giả gì. Tôi có nói về điều kiện hai nhà, về công việc của hai đứa ổn định nhưng không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ.
Tôi cứ nghĩ im lặng một thời gian thì bố mẹ sẽ suy nghĩ, nhưng gần đây bố mẹ liên tục gọi cho tôi. Bố mẹ nói nhà này con gái mới lấy chồng giàu lắm, nhà kia con gái lấy chồng có xe hơi, nhà lầu, rồi bảo tôi tìm anh nào có nhà rồi cưới, trong khi biết tôi có người yêu rồi. Bố mẹ còn bảo tôi sau cưới thì thách cưới 100 triệu đồng.
Tôi thực sự không biết phải nói chuyện này với anh thế nào, tôi cảm thấy xấu hổ và áp lực. Anh vẫn đối xử rất tốt, vẫn đợi tôi thực hiện lời hứa, gia đình anh vẫn đang giục cưới. Bố mẹ thì không nghe tôi nói, nghĩ tôi vẫn trẻ con, ấu trĩ không biết suy nghĩ.
Lúc này tôi đang nghĩ, liệu mình có nên dừng lại và không yêu thêm ai cả, để cho anh tìm được người tốt hơn, tìm được gia đình vợ tốt hơn. Và hơn hết, tôi nghĩ mình không xứng đáng với ai cả, khi mà bố mẹ mình chỉ biết đến tiền.
Giá như ban đầu tôi biết suy nghĩ hơn, tôi sẽ không bắt anh chờ mình lâu như vậy, bởi tôi biết tính cách của bố mẹ từ trước đã vậy, nhưng tôi không nghĩ được rằng, với bố mẹ, hạnh phúc của con cái lại được đo bằng độ giàu nghèo.
Xem tin bão số 10, chồng mới hiểu vì sao vợ giấu tiền gửi bố mẹ xây nhàTâm sự - 3 giờ trước
Xem tin tức bão số 10 quét qua quê vợ, tôi thấy mắt cay sè, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu rõ lý do vợ lén lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ xây nhà.
Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bàTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi biết chuyện, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Tôi thương mẹ chồng khi phải mang trên mình gánh nặng cảm giác tội lỗi nhưng cũng thương bố chồng quá cố và thương chồng tôi.
Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xửTâm sự - 15 giờ trước
Trong lúc chới với, đau khổ, tôi được bạn của chồng ngỏ lời tặng "món quà' đặc biệt. Nhưng khi biết lý do, tôi bối rối và không biết phải xử trí ra sao.
Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thậtTâm sự - 1 ngày trước
Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.
Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.
Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã đánh mất toàn bộ tiền dưỡng già vào tay con nuôi.
Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọiTâm sự - 2 ngày trước
Tôi nhờ việc gì chồng cũng từ chối hoặc trì hoãn mãi, nhưng người yêu cũ thì hễ gọi là anh đi ngay, từ máy tính hỏng, xe chết máy đến mèo bị ốm cần mang đi khám.
Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi thấy đau đớn, tủi thân vô cùng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều.
Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáyTâm sự - 2 ngày trước
Chuyện bắt đầu từ lúc tôi tình cờ phát hiện trong cốp xe anh có một phong bì dày.
Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồngTâm sự - 2 ngày trước
Tôi không còn thấy chút hy vọng nào nơi căn nhà này.
Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạTâm sự
GĐXH - Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi thấy đau đớn, tủi thân vô cùng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều.