Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này





Tôi 27 tuổi, anh 29 tuổi. Hai đứa quen nhau qua một lần cùng làm chung một dự án cách đây 3 năm. Anh rất tốt, lại thật thà. Ban đầu tôi không thích anh vì thấy anh lành quá, nhưng sự nhiệt tình cùng sự quan tâm của anh dần dần khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Sau 1 năm anh theo đuổi thì tôi cũng đồng ý yêu anh. Hai năm yêu nhau không phải quá dài, nhưng anh lúc nào cũng thương tôi như lúc mới quen. Tôi là người hướng ngoại, còn anh lại không thích chỗ đông người, nhưng anh sẵn sàng cùng tôi đi dạo phố, chờ tôi cả buổi khi tôi mua quần áo, hay đi ăn uống vui chơi cùng đám bạn tôi. Mặc dù những lần như thế, anh chỉ lặng lẽ đợi tôi mua đồ, hay ngồi nghe tôi nói chuyện với bạn bè.

Anh sống khá tiết kiệm, không hay mua sắm gì nhiều, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền ra mua cho tôi váy áo mỗi khi anh đi qua cửa tiệm nào thấy đẹp. Anh không thích giặt đồ, không thích nấu cơm, nhưng mỗi lần tôi đến anh đều nấu cơm và giúp tôi giặt quần áo.

Hai năm quen nhau nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, vì tôi bảo thủ, còn anh thì tôn trọng tôi. Tôi hứa với anh, đợi tôi 27 tuổi rồi kết hôn, năm nay tôi 27, nhưng tôi chẳng thể thực hiện lời hứa đó.

Ban đầu khi quen anh, tôi có dẫn anh về nhà, bố mẹ tôi luôn có thái độ bình thường, hời hợt, nhưng khi đó tôi còn trẻ, tôi không suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.

Gia đình tôi và anh đều bình thường. Anh là con một, mẹ là giáo viên mầm non còn bố mở một tiệm sửa xe nhỏ ở quê. Gia đình tôi thì cả bố mẹ đều làm vườn. Bố mẹ tôi lấy lý do anh nghèo, điều kiện bố mẹ không có, sau này tôi sẽ khổ, phải lo nhiều thứ. Bố mẹ bảo con gái có nhiều quyền lựa chọn.

Lúc đó tôi rất buồn, tôi không nghĩ bố mẹ tôi lại quan trọng vấn đề gia đình anh trong khi nhà mình cũng không khá giả gì. Tôi có nói về điều kiện hai nhà, về công việc của hai đứa ổn định nhưng không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ.

Tôi cứ nghĩ im lặng một thời gian thì bố mẹ sẽ suy nghĩ, nhưng gần đây bố mẹ liên tục gọi cho tôi. Bố mẹ nói nhà này con gái mới lấy chồng giàu lắm, nhà kia con gái lấy chồng có xe hơi, nhà lầu, rồi bảo tôi tìm anh nào có nhà rồi cưới, trong khi biết tôi có người yêu rồi. Bố mẹ còn bảo tôi sau cưới thì thách cưới 100 triệu đồng.

Tôi thực sự không biết phải nói chuyện này với anh thế nào, tôi cảm thấy xấu hổ và áp lực. Anh vẫn đối xử rất tốt, vẫn đợi tôi thực hiện lời hứa, gia đình anh vẫn đang giục cưới. Bố mẹ thì không nghe tôi nói, nghĩ tôi vẫn trẻ con, ấu trĩ không biết suy nghĩ.

Lúc này tôi đang nghĩ, liệu mình có nên dừng lại và không yêu thêm ai cả, để cho anh tìm được người tốt hơn, tìm được gia đình vợ tốt hơn. Và hơn hết, tôi nghĩ mình không xứng đáng với ai cả, khi mà bố mẹ mình chỉ biết đến tiền.

Giá như ban đầu tôi biết suy nghĩ hơn, tôi sẽ không bắt anh chờ mình lâu như vậy, bởi tôi biết tính cách của bố mẹ từ trước đã vậy, nhưng tôi không nghĩ được rằng, với bố mẹ, hạnh phúc của con cái lại được đo bằng độ giàu nghèo.