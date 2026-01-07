Tôi lo sợ về lời cầu hôn khi nhìn thấy gia cảnh nhà anh
GĐXH - Tôi thương anh, nhưng ngay lúc này, tôi thật sự sợ hãi một lời cầu hôn. Tôi không còn quá trẻ để nhìn hôn nhân bằng đôi mắt màu hồng nữa rồi.
Chưa bao giờ tôi lo sợ về lời cầu hôn như thế này, kể từ ngày chúng tôi yêu nhau.
Tôi và anh quen nhau đã gần 3 năm. Chúng tôi đến với nhau bằng sự nghiêm túc và luôn muốn rạch ròi mọi thứ trước khi quyết định đồng hành lâu dài. Vì thế, những chủ đề về lối sống, gia đình, quản lý tài chính… đều được cả hai tâm sự thẳng thắn ngay từ những ngày đầu.
Ba năm trôi qua khá êm đềm, không còn cuồng nhiệt cháy bỏng như thời đôi mươi, nhưng đủ để tôi cảm thấy bình yên và chắc chắn – điều có lẽ phù hợp hơn cho tình yêu tuổi 30. Tôi biết anh đã tính đến chuyện kết hôn; khi bạn bè thân thiết hỏi, anh đều chia sẻ về dự định tương lai, chỉ là chưa chính thức ngỏ lời với tôi. Và dĩ nhiên, tôi cũng từng mơ về một ngày được cùng anh bước vào lễ đường.
Mấy hôm gần đây, tôi thấy anh có vẻ suy tư, mặc dù bên ngoài vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường. Sau một lần chúng tôi giận dỗi và suýt cãi nhau, anh mới thú nhận mình đang có chuyện khó nghĩ. Anh bảo cũng định kể với tôi, nhưng chưa biết phải mở lời thế nào.
Nhà anh có hai anh em, anh trai đã có vợ và hai nhóc kháu khỉnh. Hồi biết anh quen tôi, bố mẹ anh đã sửa sang lại nhà cửa, ai hỏi thì ông bà đều bảo sửa để chuẩn bị cho anh cưới vợ. Nghe được điều đó, tôi thấy trong lòng dấy lên niềm vui len lỏi. Nhưng rồi... vài tháng trước, vợ chồng anh trai ly hôn. Cả anh và bố mẹ đều rất thương cháu. Vì gia đình chị dâu không khá giả nên bố mẹ anh muốn đón hai cháu về ở cùng để trông nom và lo ăn học. Tôi rất thương hai đứa nhỏ, bọn trẻ cũng quý tôi nên mỗi lần gặp đều chạy đến ríu rít. Anh thì xem hai cháu như con, lo lắng không thua kém gì bố chúng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh thật sự gánh trách nhiệm đó trên vai một cách nặng nề đến vậy.
Anh rưng rưng kể rằng anh trai vừa dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá rồi bị bắt. Gia đình phải lo một số tiền rất lớn để chạy chữa. Anh trai còn thuyết phục bố bán đất – mảnh đất vốn dĩ ông bà để dành cho anh lo chuyện cưới xin. Anh nói bây giờ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng anh rất sợ sau này khi bố mẹ già yếu không thể lo được cho cháu, anh sẽ phải là người gánh vác chuyện học hành của chúng đến nơi đến chốn. Chưa kể, anh trai đã vướng vào con đường đỏ đen – cái thói hư đã phá nát biết bao gia đình.
Anh nói anh chưa bao giờ muốn để tôi phải vất vả, nhưng bây giờ anh rất sợ không thể cho tôi một lễ cưới lung linh như tôi từng mong đợi. Nói đến đây, cả hai chúng tôi cùng khóc.
Tôi không sợ anh rơi vào khó khăn, tôi cũng không ích kỷ đến mức không để anh lo lắng cho gia đình mình. Nhưng điều tôi sợ nhất chính là bản thân không đủ bao dung. Tôi sợ rằng sau này, những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh sẽ phải dùng vào việc trả nợ bài bạc cho anh trai, hay toàn bộ học phí của hai đứa cháu trở thành gánh nặng tài chính chính của gia đình nhỏ chúng tôi.
Tôi thương anh, nhưng ngay lúc này, tôi thật sự sợ hãi một lời cầu hôn. Tôi không còn quá trẻ để nhìn hôn nhân bằng đôi mắt màu hồng nữa rồi.
T.L
LTS: Câu chuyện của T.L là một phản ứng tâm lý hết sức bình thường và lý trí của một người khi đứng trước hôn nhân.
Quan điểm của bạn về câu chuyện này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Hóa giải định kiến của người mẹ về 'trai tân mà lấy gái bỏ chồng': Hành trình từ 'bát mắm thối' đến 'chén cơm lành'Tâm sự - 16 giờ trước
GĐXH - Một độc giả đã tâm huyết gửi hiến kế cho bài viết "Sự thật cay đắng đằng sau lời tuyên bố: Tao nhận cháu chứ không nhận dâu của mẹ tôi". Mời mọi người cùng đọc và tiếp tục gửi ý kiến, giúp cho người con trai có được hạnh phúc với người yêu thương, hóa giải được định kiến của người mẹ này.
Giữ chặt lương hưu khi con hỏi vay, tôi đổi lại những năm tháng tuổi già đầy ân hậnTâm sự - 18 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 72, khi nằm trên giường bệnh, tôi mới hiểu ra lương hưu có thể giúp tôi trả viện phí, thuê người chăm sóc, nhưng không thể mua lại tình cảm của con cái đã nguội lạnh.
Thay vợ ở nhà chăm con, tôi thấy áp lực gấp 10 lần đi làmTâm sự - 1 ngày trước
6 tháng ở nhà chăm con cho vợ đi làm, tôi cảm thấy áp lực gấp 10 lần đi làm, chỉ riêng việc bón cho con ăn cũng đủ làm tôi kiệt sức.
Bố mẹ bật khóc khi nhận từ con trai 10 triệu đồng sắm Tết: Màn 'lột xác' khó tin nhờ con dâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Có bao giờ bạn tin một người nghiện game, trốn học, thậm chí từng "ghé thăm" công an phường lại có thể trở thành một người chồng mẫu mực, một người con hiếu thảo?
Ở rể, tôi bị mất cả quyền dạy dỗ con cáiTâm sự - 1 ngày trước
Người đời hay đùa "chó chui gầm chạn", câu nói ấy tuy có phần cay nghiệt nhưng lại phản ánh đúng cái thế "tiến thoái lưỡng nan" của những ông chồng đi ở rể như tôi.
Vừa thăng chức đã đứng ra khao họp lớp, phút sau tôi chết lặng khi cả bàn gọi 10 con tôm hùm lớnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày họp lớp trùng đúng dịp thăng chức, tôi vui vẻ đứng ra mời bạn bè ăn tối. Nhưng khi cả bàn gọi thêm 10 con tôm hùm loại lớn, tôi chỉ biết im lặng lo lắng.
Sự thật cay đắng đằng sau lời tuyên bố: 'Tao nhận cháu chứ không nhận dâu' của mẹ tôiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Có hôm anh dẫn bạn gái sang chơi, mẹ nói thẳng vào mặt: "Trai tân mà lấy gái bỏ chồng, khác nào bát mắm thối chấm lòng lợn thiu". Nói xong mẹ quay ngoắt vào nhà, nhất quyết không ra ăn cơm chung.
Sinh con giữa lúc chồng đi công tác, mẹ chồng nói 1 câu khiến con dâu bật khócTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi sinh con sớm hơn dự kiến khi chồng còn đang đi công tác xa. Chồng tôi thì về không kịp, nên có gọi điện về nhờ mẹ chồng qua trông nom.
Chuyển đến biệt thự liền kề, tôi phát hiện chồng dan díu với mẹ đơn thân hàng xómTâm sự - 2 ngày trước
Chúng tôi kết hôn từ lúc còn rất nghèo, sống trong căn phòng trọ nhỏ, ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ đây, khi có tất cả, chúng tôi lại đứng trước nguy cơ tan vỡ vì chồng dan díu với mẹ đơn thân trong khu biệt thự liền kề.
Sinh con, tôi bất an khi chồng quan tâm em gái quá mức và né "chuyện vợ chồng"Tâm sự - 2 ngày trước
Chị em tôi sống chung với nhau từ khi ra Hà Nội và đến khi tôi lấy chồng, em gái chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác bất an khi chồng quan tâm em gái tôi thái quá, nhất la tôi sinh con đã được 5 tháng, anh ấy vẫn lạnh nhạt “chuyện chăn gối”...
Tôi lo sợ về lời cầu hôn khi nhìn thấy gia cảnh nhà anhTâm sự
GĐXH - Tôi thương anh, nhưng ngay lúc này, tôi thật sự sợ hãi một lời cầu hôn. Tôi không còn quá trẻ để nhìn hôn nhân bằng đôi mắt màu hồng nữa rồi.