27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

Câu chuyện của một cô gái 27 tuổi quyết định từ bỏ công việc thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng để trở về quê làm công chức khiến nhiều người phải suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Mức lương trong mơ nhưng cuộc sống không hề "màu hồng"

Trong một lần về quê nghỉ lễ, tôi nghe mẹ kể về Dương Dương, một người bạn học cũ, đang chuẩn bị thi công chức tại địa phương. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi trước đó cuộc sống của cô ở Thâm Quyến là điều nhiều người mơ ước.

Dương Dương từng học tại Đại học Vũ Hán, sau đó sang Mỹ theo chương trình trao đổi và tiếp tục học cao học tại Đại học Tây Bắc.

Với hồ sơ ấn tượng, cô nhanh chóng gia nhập một công ty kế toán thuộc nhóm Big Four khi mới 24 tuổi.

Ngay từ khi bắt đầu, mức lương của cô đã đạt khoảng 40.000 NDT/tháng (tương đương hơn 135 triệu đồng), chưa kể thưởng và hoa hồng. Một mức thu nhập đủ để nhiều người tin rằng cô đang có một cuộc sống lý tưởng. Nhưng thực tế, cuộc sống của cô lại hoàn toàn khác.

Chỉ trong tuần làm việc thứ hai, cô đã phải đi công tác liên tục 10 ngày. Năm đầu tiên đi làm, gần như không có ngày nào cô được ngủ trước 11 giờ đêm.

Cuộc sống bị cuốn vào guồng quay công việc căng thẳng, không có khoảng nghỉ.

"Người ngoài chỉ nhìn thấy mức lương, nhưng không ai thấy được áp lực trong cuộc sống mà tôi phải chịu mỗi ngày", Dương Dương chia sẻ.

Với cô, cuộc sống ở quê tuy không hào nhoáng nhưng lại mang đến sự bình yên và cân bằng, điều mà cuộc sống nơi đô thị không thể mang lại. Ảnh minh họa

Áp lực công việc khiến cuộc sống dần mất cân bằng

Công việc từng là ước mơ nay lại trở thành gánh nặng trong cuộc sống của Dương Dương.

Sau một thời gian dài làm việc với cường độ cao, cô nhận ra sức khỏe và tinh thần của mình đang đi xuống rõ rệt.

Cô thường xuyên mất ngủ, trí nhớ suy giảm, tóc rụng nhiều. Cuộc sống gần như chỉ xoay quanh công việc, không còn thời gian để tận hưởng cuộc sống hay chăm sóc bản thân.

Đỉnh điểm là trong thời gian dịch bệnh năm 2020, khi buộc phải ở nhà hai tháng, cô mới có cơ hội nhìn lại toàn bộ cuộc sống của mình trong suốt 3 năm đi làm.

Và chính lúc đó, cô đặt ra một câu hỏi khiến bản thân giật mình:"Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này, mình còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa?"

Sau hơn một tuần suy nghĩ, cô quyết định nghỉ việc, từ bỏ công việc mà nhiều người coi là đỉnh cao của một cuộc sống thành công.

Từ bỏ thành phố lớn để chọn cuộc sống phù hợp

Khi nghe Dương Dương chia sẻ, tôi từng nghĩ cô có thể chọn một công việc nhẹ nhàng hơn ở thành phố, với mức lương thấp hơn nhưng vẫn giữ được nhịp sống hiện đại. Nhưng cô lại lựa chọn một hướng đi khác cho cuộc sống của mình.

Cô quyết định về quê, thi công chức và bắt đầu một cuộc sống mới, giản dị nhưng ổn định.

"Sau một thời gian lăn lộn ở thành phố lớn, tôi nhận ra mình không phải người quá tham vọng. Điều tôi muốn là một cuộc sống ổn định, ít áp lực hơn", cô nói.

Là con một trong gia đình, cô cũng mong muốn được ở gần bố mẹ. Với cô, cuộc sống ở quê tuy không hào nhoáng nhưng lại mang đến sự bình yên và cân bằng, điều mà cuộc sống nơi đô thị không thể mang lại.

Cuộc sống tốt nhất là cuộc sống phù hợp với bạn

Câu chuyện của Dương Dương khiến tôi thay đổi nhiều suy nghĩ về cuộc sống. Trước đây, tôi luôn tin rằng ai cũng phải cố gắng tiến lên, học trường tốt, làm việc ở thành phố lớn, kiếm thật nhiều tiền để có một cuộc sống đáng mơ ước.

Nhưng sau nhiều năm đi làm, tiếp xúc với nhiều người, tôi nhận ra rằng mỗi người có một lựa chọn khác nhau cho cuộc sống.

Có người thích cuộc sống sôi động, cạnh tranh ở các đô thị lớn. Nhưng cũng có người chỉ mong một cuộc sống yên bình, chậm rãi ở quê nhà.

Không có cuộc sống nào là hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là cuộc sống đó có phù hợp với bạn hay không.

Dũng khí lớn nhất là dám chọn cuộc sống mình muốn

Dương Dương từng nói một câu khiến tôi ấn tượng:"Rời quê để lên thành phố lớn đã cần rất nhiều dũng khí. Nhưng rời thành phố lớn để quay về quê hương còn cần dũng khí hơn."

Sau tất cả những gì đã trải qua, từ học tập, du học đến làm việc với mức lương cao, cô nhận ra điều mình thực sự muốn không phải là một cuộc sống hào nhoáng, mà là một cuộc sống bình yên.

Cô không coi những năm tháng trước đó là lãng phí. Ngược lại, chính những trải nghiệm ấy đã giúp cô hiểu rõ hơn về cuộc sống và bản thân mình.

Cuộc sống bình yên không nằm ở mức lương

Câu chuyện của Dương Dương không phải là lời khuyên rằng ai cũng nên bỏ việc lương cao để thay đổi cuộc sống. Nhưng nó nhắc nhở một điều quan trọng: Cuộc sống không phải là cuộc đua thu nhập, mà là hành trình tìm kiếm sự phù hợp.

Một công việc lương cao có thể mang lại sự hào nhoáng trong cuộc sống, nhưng nếu đánh đổi bằng sức khỏe và tinh thần, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều.

Đôi khi, lựa chọn đúng không phải là lựa chọn khiến người khác ngưỡng mộ, mà là lựa chọn giúp bạn có một cuộc sống nhẹ nhõm, cân bằng và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

* Bài viết là chia sẻ của nhà văn Ngộ Kiến Tiểu, Trung Quốc, tác giả của cuốn sách "Kiếm tiền từ hành động", chuyên chia sẻ kinh nghiệm làm việc và câu chuyện trưởng thành.