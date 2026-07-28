Bữa tối 3 món ngon miệng mà nấu nhanh, con trai tôi cứ khen mãi không thôi!

Vào những ngày hè nóng nực, thay vì thưởng thức những món ăn nhiều thịt và giàu chất béo, sao không thử nấu các món ăn kết hợp giữa rau và thịt để cân bằng dinh dưỡng. Bữa cơm hôm nay tôi dùng những nguyên liệu đơn giản kết hợp với cách nấu thanh mát nhất để tạo nên thực đơn vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm, lại tiện lợi!

Đầu tiên là món thịt heo thái sợi xào măng

Món ăn này cho bạn thấy rằng một món xào đơn giản cũng có thể rất ngon. Măng tươi thường không có vào thời điểm này trong năm. Tôi lựa chọn mua măng đã được sơ chế và đóng gói, bán trong siêu thị. Với bữa ăn này, tôi chỉ cần mua 1 túi 500g sau đó xé thành dạng sợi rồi xào với thịt heo. Món ăn này khá ngon miệng và thanh mát. Món măng xào thịt thái sợi này kích thích vị giác, rất ngon miệng trong bữa cơm mùa hè.

Thứ hai là món khoai tây bào sợi xào với đậu phụ

Tôi cá là 99,9% mọi người chưa từng thử món này bao giờ. Tôi cũng lần đầu tiên làm món này. Thành thật mà nói, nó thực sự khá ngon. Con trai tôi nói nó rất ngon!

Khoai tây bào sợi có độ giòn nhẹ nhưng vẫn mềm, thấm đẫm nước sốt đậm đà của đậu phụ; trong khi đậu phụ thì mềm mại và ngon tuyệt. Một bên giòn, một bên mềm, và sự kết hợp này tạo nên một món ăn ấm áp, ngon miệng, không bị khô. Món này rất thích hợp cho những lúc bạn không có cảm giác thèm ăn vào mùa hè!

Hơn nữa, khoai tây giàu kali và đậu phụ giàu protein, khiến chúng trở nên bổ dưỡng mà lại ít calo. Chúng dễ tiêu hóa, và bạn không cần lo lắng về việc tăng cân.

Thứ ba, canh bắp cải nấu thịt bò viên

Mùa hè, chúng ta đổ mồ hôi nhiều, vì vậy một bát canh ăn kèm với cơm trong mỗi bữa ăn là điều cần thiết. Tuy nhiên, canh mùa hè khác với canh mùa đông; những món canh đơn giản, thanh mát và nhanh chóng là tốt nhất.

Tôi nghĩ món canh rau củ tươi và thịt viên sẽ là tuyệt nhất. Bạn có thể nấu tất cả các loại rau củ yêu thích của mình trong một nồi. Ví dụ, tôi có cải thảo tươi, ngô ngọt và đậu phụ chiên đã ngấm nước dùng. Sau đó cho thêm một ít thịt viên bò vào. Một nồi canh rau củ đầy ắp, sẵn sàng để thưởng thức ngay lập tức. Món ăn này bổ dưỡng, ngon miệng và tiện lợi!

Gần đây, tôi thường nấu cơm gạo tím, nó rất thơm, dẻo, ngon và tốt cho sức khỏe! Gạo tím, hay còn gọi là "gạo nếp đen", rất giàu chất sắt và anthocyanin, đúng là một loại thuốc bổ máu tuyệt vời! Dạo này tôi cần bổ máu nên ăn nhiều gạo tím hơn.

Nếu chỉ dùng gạo tím, tôi lo rằng cơm sẽ bị dính quá, vì vậy tôi thường dùng một nửa gạo tím và một nửa gạo trắng. Anthocyanin là sắc tố tan trong nước, nên chúng sẽ tan trong nước sau khi vo. Vì vậy, đừng vo quá kỹ; chỉ cần vo nhẹ một lần là được, nếu không sẽ lãng phí.

Để làm món măng xào thịt thái sợi. Bạn hãy sơ chế rồi thái thịt nạc vai thành sợi nhỏ. Sau đó ướp thịt thái nhỏ với muối, rượu và nước tương. Nếu có bột bắp, bạn có thể cho thêm một ít. Măng sau khi xé sợi thì chần sơ trong nước sôi rồi vớt ra, để ráo. Thái sợi 1/4 quả ớt chuông. Tiếp đó phi thơm một ít hành tỏi băm rồi cho thịt vào xào đến khi đổi màu. Lấy thịt ra để riêng. Cho măng vào chảo, nêm chút gia vị, xào đến khi chín. Cho thịt thái sợi đã xào trước đó, ớt chuông xanh vào, đảo đều một lúc cho đến khi hương vị của 2 nguyên liệu hòa quyện. Lấy món ăn ra đĩa, rắc một chút hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

Khi nấu món canh cải thảo thịt bò viên tôi dùng 1/2 bắp ngô ngọt, một ít đậu phụ chiên nấu cùng. Đầu tiên tôi cho thịt bò viên đông lạnh và ngô cùng lượng nước vừa phải vào nồi. Đun sôi rồi hầm một lúc cho đến khi ngô chín. Tiếp đó bạn cho đậu phụ chiên vào nấu thêm một lúc cho ngấm nước dùng. Sau đó thêm rau bắp cải thái nhỏ vào, nấu chín. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Lần này trong bữa cơm nhà, tôi thử làm món khoai tây bào sợi xào đậu phụ. Thực tế ban đầu tôi định mua một hộp đậu phụ non để làm món hấp. Tuy nhiên sau đó tôi đổi ý và thử nghiệm xào với khoai tây. Khoai tây sau khi bào sợi, rửa sạch tinh bột rồi để ráo. Đun nóng dầu trong chảo, cho khoai tây bào sợi vào, xào đến khi chuyển sợi trong. Tiếp đó cho đậu phụ non vào, đảo đều. Xào nhanh rồi nêm muối và một chút tiêu.

Chẳng mấy chốc, món ăn đã được dọn ra, và chúng tôi bắt đầu ăn! Con trai tôi đã rất hào hứng với bữa cơm đơn giản gồm 3 món này và liên tục khen rất ngon!