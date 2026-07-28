Món ăn cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, dạ dày

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Xương rồng có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon và hợp khẩu vị như salad, xào tỏi, gỏi, nước ép, luộc, nấu canh, kho cá... rất tốt cho sức khỏe.

Tác dụng của xương rồng với sức khỏe con người

Trong xương rồng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh ở người như tiêu đường, dạ dày…

Ngoài ra nó còn có công dụng giúp giảm cholesterol trong máu, giúp bảo vệ các tế bào của não.

Nhiều người cũng sử dụng xương rồng như loại thuốc có công dụng chống tiểu đường, tăng cường miễn dịch hệ tiêu hoá và giảm tình trạng viêm nhiễm, lở loét.

Cách chế biến xương rồng thành các món ăn thơm ngon

Để có một món ăn thơm ngon, cần phải lựa chọn những lá xương rồng chất lượng, những lá non và mọng nước. Nhiều người lo lắng về khâu chế biến của nó, tuy nhiên nó lại khá đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được.

Món ăn cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, dạ dày - Ảnh 1.

Để có một món ăn thơm ngon, cần phải lựa chọn những lá xương rồng chất lượng, những lá non và mọng nước.

– Món luộc:

Chọn những lá xương rồng non, mọng nước sau đó gọt phần vỏ gai bên ngoài. Rửa sạch sẽ với nước muối, sau đó đem thái mỏng và luộc đến khi lá xương rồng chuyển màu vàng thì tắt bếp.

– Món xào:

Tương tự như món luộc, lấy xương rồng vắt thật ráo nước rồi đem xào với các loại rau mà bạn yêu thích. Đây chính là món đặc sản của Quảng Nam mà du khách rất ưa chuộng.

– Món canh:

Xương rồng nấu canh chua cũng mang đến hương vị vô cùng tuyệt vời. Lá xương rồng có vị chua thanh, kết hợp thêm với các nguyên liệu khác sẽ tạo thành món canh chua thơm ngon, bổ dưỡng. Có thể nấu cá lóc hoặc cá trê để tăng thêm hương vị.

– Món gỏi:

Sau khi luộc xương rồng và vắt khô nước thêm vào đó một ít gia vị yêu thích để tạo thành món gỏi xương rồng độc đáo mà đặc biệt.

Món ăn cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, dạ dày - Ảnh 2.

Lá xương rồng có vị chua thanh, kết hợp thêm với các nguyên liệu khác sẽ tạo thành món canh chua thơm ngon, bổ dưỡng.

Cách chế biến xương rồng khác

Xương rồng sống có vị đắng và hơi khó ăn, tuy nhiên khi chế biến lại có thể mang đến hương vị hoàn toàn khác. Người ta lựa chọn các bộ phận như hoa, lá, quả của xương rồng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, mang nhiều hương vị khác nhau.

– Món salad:

Đầu tiên bạn lựa chọn lá xương rồng còn non. Gọt sạch vỏ và gai nhọn sau đó rửa sạch sẽ. Thái lá xương rồng ra thành hạt lựu. Đem xương rồng vừa thái xong luộc qua nước sôi trong khoảng 20 phút.

Lúc xương rồng chín thì vớt ra để nguội, có thể ngâm trong nước đá để xương rồng giòn hơn. Vớt ra để ráo nước và chế biến thành món salad cùng với các nguyên liệu khác như rau, củ, quả, trứng, sốt…

Bạn cũng có thể chế biến thành những món khác nhau như súp xương rồng, canh xương rồng hay trứng cuộn xương rồng.

Món ăn cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, dạ dày - Ảnh 3.

Đặc sản miền Trung, xương rồng nấu canh chua.

– Món xào:

Sơ chế tương tự như món salad, thái thành hạt lựu. Làm nóng chảo dầu, cho xương rồng vào xào sơ qua sau đó cho thêm hành tây thái mỏng. Xào đều tay để chín đều và thơm ngon.

Khi thấy hỗn hợp trên đã chín thì thêm vào ít gia vị muối, hạt tiêu, dầu ô liu và một ít nước cốt chanh. Đảo nhẹ tay và tắt bếp. Thành phẩm của bạn là món xương rồng xào thơm nức lòng.

– Món nướng:

Sơ chế xương rồng, rửa sạch và để nguyên lá. Có thể nướng bếp than hoặc lò nướng. Nướng trong khoảng 20 phút khi thấy lá xương rồng chuyển vàng là đã chín và có thể thưởng thức ngay.

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