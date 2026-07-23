3 món ngon dễ làm với ớt chuông giàu vitamin C tốt cho mắt, ngừa đột quỵ ở người tuổi trung niên

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Loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt, hỗ trợ ngừa đột quỵ cho người tuổi trung niên, ăn sống hay nấu chín đều ngon GĐXH - Dù ăn sống hay chế biến thành các món xào, nướng hoặc salad, loại quả này đều góp phần hỗ trợ sức khỏe đôi mắt, tim mạch và tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa đột quỵ cho người tuổi trung niên.

Ớt chuông không chỉ bắt mắt về hình thức bên ngoài khi có nhiều màu xanh, đỏ, vàng. Với hàm lượng vitamin lớn, nhất là vitamin A rất tốt cho mắt và giàu chất chống oxi hóa, kali... giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ ngừa đột quỵ ở người tuổi trung niên.

Khi kết hợp ớt chuông với những thực phẩm khác sẽ tạo nên món ăn bổ dưỡng, bắt mắt. Đây là 3 món ngon dễ làm với ớt chuông, mọi người có thể thử để đổi vị cho mâm cơm gia đình.

Video: 3 món ngon dễ làm với loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt, hỗ trợ ngừa đột quỵ ở người tuổi trung niên. (Hà My)





Ớt chuông dồn thịt

Nguyên liệu:

+ 4 – 5 quả ớt chuông

+ 300gr thịt lợn xay

+ 4 – 5 nấm hương ngâm nở, cắt nhỏ.

+ Hành lá

+ Cà rốt

+ Hành, tỏi

+ Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu.

Cách làm:

Ớt chuông đem rửa sạch, cắt ngang gần chóp cuống để làm nắp và loại bỏ hết phần hột bên trong

Thịt xay đem ướp cùng với hành, tỏi băm nhỏ, nấm nương và cà rốt đã cắt nhuyễn. Nêm vào 1 muỗng canh nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh hạt nêm và chút tiêu. Trộn đều để tạo thành hỗn hợp.

Tiếp đó, cho thịt vào từng trái ớt đã được cắt ngang mặt, không đè quá chặt. Sau đó lấy phần nắp đã cắt đậy trên mặt rồi bỏ vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu nướng ở 120 độ tầm 30 phút. Nếu không thích nướng, mọi người có thể dùng phương pháp hấp cũng rất ngon.

Lấy phần ớt chuông ra, khi ăn dùng muỗng xắn hoặc có thể lấy dao xắt ra cũng được. Món ăn này khi hoàn thành, ớt chuông thơm phức. Vỏ ớt thơm, giòn ngọt ăn kèm phần thịt vừa lạ miệng, thơm ngon.

Thịt xiên nướng ớt chuông

Món ăn này vừa dễ làm, phù hợp nhất là trong những buổi đi chơi.

Nguyên liệu:

+ 500gr thịt nạc thăn và 500 gr thịt ba chỉ

+ 2 quả ớt chuông

+ Tỏi, hành, sả

+ Đường, mắm, tiêu, dầu hào, dầu điều, bột canh

Cách làm:

Nguyên liệu tẩm ướp gồm 4 thìa đường, 2 thìa nước mắm, bột tiêu, 3 thìa dầu hào, 3 thìa dầu điều, 2 thìa bột điều, bột canh. Ngoài ra cho thêm tỏi, hành tím, sả xay nhỏ.

Ớt chuông, thịt đem thái miếng vừa ăn. Sau đó cho thịt, ớt chuông ướp cùng các loại gia vị đã được chuẩn bị sẵn ở trên trộn đều, ướp khoảng 2 tiếng.

Xiên thịt và ớt chuông rồi đem nướng trên than hoa hoặc nồi chiên không dầu.

Bò xào ớt chuông

Nguyên liệu:

+ 500gr thịt bò

+ Ớt chuông xanh, đỏ, vàng

+ Củ hành tây

+ Hành khô, tỏi băm.

Cách làm:

Thịt bò thái mỏng rồi đem ướp một muỗng cà phê tỏi băm, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê nước mắm, chút bột ngọt và tiêu trong khoảng 15 phút. Tiếp đó cho hai muỗng cà phê dầu mè vào cho thịt mềm.

Ớt, hành tây cắt miếng vừa ăn.

Cho dầu ăn vào chảo phi thơm phần tỏi băm, tiếp đó cho thịt bò lên xào tái rồi cho hành tây và ớt chuông vào. Mọi người xào với lửa lớn đều tay tới khi chín là được.