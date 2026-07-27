Không phải cá hồi, đây mới là 3 loại cá giàu Omega-3 giá bình dân bạn nên ăn hàng tuần

Loại cá "bình dân" cực giàu omega-3

Cá trích

Cá trích được đánh giá là một trong những nguồn omega-3 tự nhiên dồi dào. Bên cạnh chất béo tốt, loại cá này còn chứa nhiều protein, canxi, vitamin D và phốt pho, giúp hỗ trợ sức khỏe xương khớp và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Bạn có thể chế biến cá trích thành các món như cá trích hấp, nướng hoặc gỏi. Tuy nhiên, nếu lựa chọn món gỏi cá trích, cần đảm bảo nguồn nguyên liệu tươi, được chế biến hợp vệ sinh để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc vi khuẩn.

Cá nục

Cá nục là một trong những loại cá biển phổ biến, có giá thành hợp lý nhưng lại chứa hàm lượng omega-3 khá cao. Đây cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất quan trọng như vitamin D, vitamin B12, selen và iot, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch.

Cá nục là một trong những loại cá biển phổ biến, có giá thành hợp lý nhưng lại chứa hàm lượng omega-3 khá cao.

Cá nục có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như cá nục hấp, cá nục kho, cá nục nướng hoặc canh cá nục. Để giữ được lượng omega-3 và hạn chế chất béo không có lợi, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, kho hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu.

Cá mòi

Cá mòi tuy có kích thước nhỏ nhưng lại là một trong những loại cá giàu omega-3 và dinh dưỡng. Ngoài omega-3, cá mòi còn cung cấp protein, vitamin D, vitamin B12 và canxi, đặc biệt khi ăn cả phần xương mềm.

Cá mòi có thể được chế biến thành các món kho, sốt cà chua hoặc nướng. Bên cạnh cá tươi, cá mòi đóng hộp cũng là lựa chọn tiện lợi cho những người bận rộn. Tuy nhiên, nên ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng muối thấp và hạn chế dầu để tốt hơn cho sức khỏe tim mạch.

Nên ăn cá bao nhiêu là đủ?

Người trưởng thành nên ăn khoảng 2 - 3 bữa cá mỗi tuần, tương đương khoảng 200 - 300g cá, trong đó nên ưu tiên các loại cá béo để bổ sung omega-3 tự nhiên.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, nên ưu tiên các món hấp, luộc, kho hoặc nướng thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Ngoài cá nục, cá trích và cá mòi, bạn có thể thay đổi thực đơn với nhiều loại cá giàu omega-3 khác như cá thu, cá ngừ, cá hồi hoặc cá cơm. Việc đa dạng các loại cá không chỉ giúp bữa ăn phong phú hơn mà còn cung cấp đầy đủ protein, vitamin D, vitamin B12 và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, nên ưu tiên các món hấp, luộc, kho hoặc nướng thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Đồng thời, hãy lựa chọn nguồn cá tươi, bảo đảm an toàn thực phẩm và hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao.

Lưu ý khi lựa chọn và chế biến cá

Để tận dụng tối đa lợi ích của omega-3 và bảo đảm an toàn thực phẩm, bạn nên lưu ý một số điểm sau: Chọn cá tươi, có mắt trong, mang đỏ, thịt săn chắc và không có mùi lạ.

Bảo quản cá trong ngăn mát hoặc ngăn đông nếu chưa sử dụng ngay để giữ độ tươi và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc, kho hoặc nướng để giữ được hàm lượng omega-3 và hạn chế chất béo không có lợi.

Chọn cá tươi, có mắt trong, mang đỏ, thịt săn chắc và không có mùi lạ.

Hạn chế các món chiên ngập dầu hoặc chiên nhiều lần vì nhiệt độ cao có thể làm giảm một phần giá trị dinh dưỡng của cá.

Kết hợp cá với rau xanh, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để tạo thành bữa ăn cân đối, giúp bổ sung đầy đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Nếu sử dụng cá đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng muối thấp và đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trước khi lựa chọn.

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