Loại lá nhiều người bỏ đi nhưng giàu canxi, được ví như "nhân sâm của người nghèo"

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Không chỉ quả ớt mà lá ớt cũng có thể ăn và mang lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà ít người biết đến. Hãy cùng tìm hiểu lá ớt ăn sống được không và công dụng của lá ớt trong bài viết này.

Lá ớt có ăn được không?

Nhiều người không quan tâm lá ớt kỵ với gì vì cho rằng loại lá này không ăn được. Theo Đông y, lá ớt là vị thuốc có tác dụng giải độc, thanh nhiệt cơ thể, lợi tiểu. Trái ngược với vị cay của quả ớt, lá ớt có vị đắng nhẹ, mùi hơi hăng. Sau khi chế biến, lá ớt không có vị cay mà ngược lại còn ngọt nhẹ ở hậu vị.

Như vậy, nếu hỏi lá ớt ăn được không thì câu trả lời là được. Các món ăn phổ biến từ lá ớt là canh và xào. Bạn có thể nấu canh lá ớt cùng với tôm, thịt. Một món đơn giản hơn là lá ớt xào tỏi.

Lá ớt cũng có thể dùng làm gia vị hoặc trang trí trong các món salad. Lá ớt tươi cũng có thể ăn sống nhưng không có mùi vị gì đặc biệt. Vì vậy, để cảm nhận trọn vẹn hương vị của nguyên liệu, bạn nên nấu chín lá ớt khi ăn.

Loại rau dại rẻ tiền ăn vào giàu canxi, được ví như "nhân sâm của người nghèo" - Ảnh 1.

Lá ớt tươi cũng có thể ăn sống nhưng không có mùi vị gì đặc biệt. Vì vậy, để cảm nhận trọn vẹn hương vị của nguyên liệu, bạn nên nấu chín lá ớt khi ăn.

Lá ớt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng phòng chống ung thư, thấp khớp, cứng khớp, viêm phế quản và cảm lạnh ngực, viêm khớp, rối loạn nhịp tim và các vấn đề về dạ dày.

Cách sử dụng lá ớt an toàn và hiệu quả

Chế biến chín: Nấu lá ớt cùng các món canh, súp hoặc xào để làm tăng vị ngon và giảm nguy cơ kích ứng.

Sấy khô nghiền bột: Lá ớt phơi khô, tán bột có thể sử dụng như một loại gia vị lâu dài, tiện lợi và dễ bảo quản.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Trước khi dùng lá ớt tươi hoặc chế phẩm từ lá ớt, đặc biệt với người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn.

Rửa sạch và ngâm nước muối: Trước khi chế biến, nên rửa kỹ và ngâm lá ớt trong nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và chất bẩn bám trên bề mặt lá.

Loại rau dại rẻ tiền ăn vào giàu canxi, được ví như "nhân sâm của người nghèo" - Ảnh 2.

Theo Đông y, lá ớt là vị thuốc có tác dụng giải độc, thanh nhiệt cơ thể, lợi tiểu. 

Không sử dụng lá ớt từ nguồn không rõ ràng: Tránh sử dụng lá ớt từ cây bị phun thuốc trừ sâu hoặc hóa chất không an toàn để bảo vệ sức khỏe người dùng.

Cách ăn lá ớt đơn giản, dễ làm

Nguyên liệu: 200g tôm sú. 200g lá ớt. 5 trái ớt hiểm. 2 cọng hành lá. 1,2 lít nước dùng. Gia vị: Bột ngọt, muối, đường, nước mắm.

Cách làm: Lá ớt đem rửa sạch sau đó cắt làm đôi. Ớt hiểm cắt bỏ cuống đập dập. Hành lá bạn chừa lại phần đầu trắng, còn phần lá xanh thì cắt khúc.

Tôm lấy 4 con bỏ đầu, rút chỉ lưng, lột vỏ chừa lại phần đuôi để trang trí. Chỗ tôm còn lại thì lột vỏ, bỏ đầu, rút chỉ lưng, lau khô sau đó mới đập dập băm nhỏ cùng với phần đầu hành trắng.

Ướp tôm vừa băm với 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, quết sơ tôm cho tôm có độ giòn, dai.

Bạn cho 1,2 lít nước dùng vào nồi, bắc nồi lên bếp đun cho nước dùng sôi sau đó nêm gia vị vào trong nước dùng gồm: 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2/3 muỗng cà phê muối.

Loại rau dại rẻ tiền ăn vào giàu canxi, được ví như "nhân sâm của người nghèo" - Ảnh 3.

Món ăn ngon này hấp dẫn người ăn bởi vị tôm dai ngọt, quyện cùng vị thanh mát bùi bùi của lá ớt, làm kích thích thêm vị ngon đầy mới lạ.

Tiếp đến bạn cho tôm nguyên con và chả tôm vào, đun khoảng chừng 3 phút là tôm chín. Bạn cho tiếp lá ớt và ớt hiểm vào nấu chín. Cuối cùng nêm thêm 1/2 muỗng cà phê nước mắm, cùng hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp.

Múc canh tôm lá ớt ra tô và thưởng thức khi canh còn nóng. Món ăn ngon này hấp dẫn người ăn bởi vị tôm dai ngọt, quyện cùng vị thanh mát bùi bùi của lá ớt, làm kích thích thêm vị ngon đầy mới lạ.

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