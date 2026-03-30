4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

GĐXH - Nghỉ hưu không phải là một thời điểm, mà là một dự án lớn của cuộc đời cần sự chuẩn bị hệ thống.

Các chuyên gia tài chính nhận định rằng, 4 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, rời xa công việc chính là "giai đoạn cửa sổ" quyết định mức độ hạnh phúc và ổn định tài chính của bạn trong 20-30 năm tới. Dưới đây là những hành động chiến lược giúp bạn tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro khi bước vào chương mới của cuộc đời.

Những việc cần làm trước khi nghỉ hưu để có cuộc sống an toàn và thảnh thơi

1. Rà soát chi tiết chi tiêu

Hãy phân loại rõ "nhu cầu thiết yếu" và "mong muốn cá nhân". Biết chính xác số tiền cần thiết mỗi tháng giúp bạn xây dựng kế hoạch thu nhập hưu trí chính xác, tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt sau này.

2. Tất toán nợ lãi suất cao

 Nợ tín dụng hoặc các khoản vay lãi suất hai con số là "kẻ thù" của lương hưu. Hãy ưu tiên xóa nợ để giải phóng dòng tiền mặt trước khi thu nhập cố định bị thắt chặt.

3. Thiết lập quỹ dự phòng khẩn cấp

Đảm bảo có ít nhất 6-9 tháng sinh hoạt phí trong tài khoản tiết kiệm có tính thanh khoản cao. Đây là "lớp đệm" an toàn để bạn không phải bán tháo tài sản đầu tư khi thị trường biến động.

Tái cấu trúc danh mục đầu tư

Ở giai đoạn này, hãy chuyển dịch dần từ các tài sản rủi ro sang các kênh có biến động thấp nhưng tạo ra dòng tiền ổn định (trái phiếu, cổ tức), cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và bảo toàn vốn.

Hoàn tất bảo trì, sửa chữa nhà cửa

Thay mái nhà, sửa đường ống nước hay tân trang phòng bếp... hãy thực hiện những việc này khi bạn vẫn còn thu nhập ổn định từ công việc để tránh áp lực tài chính lúc về già.

Lập kế hoạch chi phí y tế

Chi phí chăm sóc sức khỏe là khoản chi lớn nhất sau nghỉ hưu. Hãy kiểm tra lại các gói bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và chuẩn bị cho các nhu cầu chăm sóc dài hạn.

Cắt giảm chi phí cố định

Xem xét việc thu hẹp không gian sống, hủy các dịch vụ đăng ký không cần thiết hoặc tối ưu hóa các gói bảo hiểm để tăng tính linh hoạt cho ngân sách hưu trí.

Cập nhật kế hoạch thừa kế

Di chúc, ủy thác và người thụ hưởng cần được rà soát mỗi 3-5 năm để phù hợp với tình hình gia đình thực tế, tránh những tranh chấp pháp lý tốn kém về sau.

Thực hiện những chuyến du lịch lớn ngay bây giờ

Đừng đợi đến khi nghỉ hưu mới đi. Hiện tại bạn đang có cả sức khỏe lẫn thu nhập ổn định, việc hoàn thành sớm các mục tiêu trong "danh sách mơ ước" (bucket list) sẽ giảm bớt áp lực thể lực và tài chính sau này.

Tham vấn chuyên gia tài chính

Một cố vấn chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thiết kế chiến lược rút tiền, thời điểm nhận lương hưu và tối ưu hóa thuế, giúp mọi quyết định trở nên sáng suốt hơn.

"Tập duyệt" cuộc sống nghỉ hưu trong 1 tuần

Hãy thử thiết kế và sống một tuần đúng nghĩa như khi đã nghỉ hưu: Từ việc giải trí, kết giao bạn bè đến việc tự tìm mục tiêu cho mỗi ngày. Đây là cách tốt nhất để kiểm tra độ sẵn sàng về cả tài chính lẫn tâm lý.

Trước nghỉ hưu: Chuẩn bị càng sớm, tận hưởng càng sâu

Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một chương mới tự do và rực rỡ hơn. 4 năm cuối cùng này chính là lúc để bạn chuẩn bị một "tấm vé thông hành" vững chắc nhất cho mình. Đừng để những lo toan tài chính làm mờ đi niềm vui của tuổi già.

Bạn đã thực hiện được bao nhiêu việc trong danh sách 11 điều trên? Hãy Chia sẻ bài viết này cho người thân hoặc những người bạn đồng nghiệp cũng đang chuẩn bị nghỉ hưu để cùng nhau tận hưởng một tuổi già an yên, thong dong nhất nhé!

Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

GĐXH - Về già, nhiều người lầm tưởng rằng có lương hưu cao, sổ tiết kiệm dày và con cái đề huề đi du lịch, nhảy đầm, đánh bài mỗi ngày là đỉnh cao của hạnh phúc tuổi già.

5 cách sống đàn ông tuổi 50 cần có để cuộc sống mạnh khỏe, an yên

GĐXH - Bước vào tuổi 50, nhiều người đàn ông vẫn mải miết đóng vai "siêu nhân", tự mặc định mình là cột trụ duy nhất phải gánh vác mọi trọng trách.

Bước vào tuổi 70: Sở hữu 4 điều này, bạn chính là người hạnh phúc nhất thế gian

GĐXH - Ở tuổi 70, người ta không còn khoe nhau về chức tước hay nhà lầu xe hơi. Đằng sau vẻ ngoài bình lặng, con cái thành đạt là những nỗi lo thầm kín về sức khỏe, sự cô đơn và những hối tiếc muộn màng.

Anh em ruột thịt, dẫu tình thâm đến mấy cũng có 3 việc tuyệt đối đừng giúp: Giúp sai là mất tình, hại thân!

Phụ nữ đừng nhìn mặt: 4 đặc điểm giúp nhìn thấu đời tư, nhân cách của một người

Nghỉ hưu rồi mới thấm: Khoe giàu bậc nhất không phải sổ tiết kiệm mà là '7 không' quý giá này

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn 'thiết tha' phụ nữ: Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở 3 chữ này!

4 hành vi của đàn ông khiến phụ nữ rung động

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.

GĐXH - Đôi khi chỉ cần điều chỉnh một hành vi nhỏ cũng đủ giúp các cung hoàng đạo mở ra những cơ hội mới trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.

GĐXH - Nhiều người tin rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn, mà còn hình thành từ chính bầu không khí và cách vận hành của gia đình.

GĐXH - Không phải hết yêu, nhiều cặp đôi chỉ đang thiếu kết nối. 3 thói quen nhỏ mỗi ngày có thể giúp hôn nhân luôn ấm áp và gần gũi hơn.

Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

GĐXH - Không cần điều lớn lao, chính những thói quen nhỏ như tôn trọng, lắng nghe và quan tâm mỗi ngày mới là “bí quyết” giữ hôn nhân bền vững.

GĐXH - Theo quan niệm chiêm tinh, khi bên trong xuất hiện vấn đề, các cung hoàng đạo này càng cố gắng tạo ra hình ảnh hoàn hảo để giữ thể diện và tránh ánh nhìn tò mò từ người ngoài.

Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.

Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.

GĐXH - Người xưa có câu "Anh em kiến giả nhất phận", máu mủ ruột rà là thứ tình cảm không thể cắt rời. Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít gia đình đã lâm vào cảnh "huynh đệ tương tàn", từ mặt nhau chỉ vì những sự giúp đỡ không đúng lúc, đúng chỗ.

GĐXH - Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
