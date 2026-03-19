Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày

Theo Giáo sư Tal Ben-Shahar (Đại học Harvard), người hạnh phúc nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người biết cảm nhận và trân trọng những gì mình đang có.

Ảnh minh họa

Nghịch lý của việc luôn thấy mình “thiếu” dù đang “có” rất nhiều

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, con người thường xuyên tự hỏi: “Mình còn thiếu điều gì?” mà hiếm khi dừng lại để tự vấn: “Mình đang sở hữu những gì?”.

Chính thói quen tư duy này khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt thường trực, dù thực tế cuộc sống không hề quá khắc nghiệt như ta vẫn nghĩ.

Một cơ thể khỏe mạnh, một ngày bình yên không biến cố, hơi ấm của bữa cơm giản dị hay sự hiện diện của người thân… tất cả đều là những nền tảng vững chắc nhất của hạnh phúc.

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của những điều ấy khi đã đánh mất.

Phương pháp “5 điều biết ơn” - liều thuốc 0 đồng - bài tập nhỏ, thay đổi lớn

Đứng trước thực tế đó, khoa học đã đưa ra một lời giải đơn giản nhưng hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy não bộ con người có xu hướng “ưu tiên tiêu cực” (Negative Bias) — tức là dễ ghi nhớ và phóng đại những điều không vui, trong khi lại bỏ qua rất nhiều điều tích cực diễn ra mỗi ngày.

Để “tái lập trình” bộ não, Giáo sư Tal Ben-Shahar gợi ý một bài tập dễ thực hiện: Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy viết ra 5 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn trong ngày.

Những điều này không cần phải lớn lao hay đặc biệt. Đó có thể chỉ là:

- Một buổi sáng trời đẹp

- Một bữa ăn ngon miệng

- Sự giúp đỡ nhỏ từ đồng nghiệp

- Hay đơn giản là bạn hoàn thành công việc đúng hạn mà không phải tăng ca

Chính những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại là “chất liệu” nuôi dưỡng cảm xúc tích cực một cách bền bỉ.

Hạnh phúc đến từ những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường. Ảnh minh họa



Vì sao bài tập này có thể thay đổi cảm xúc của bạn?

Điểm cốt lõi của phương pháp không nằm ở việc bạn viết gì, mà nằm ở quá trình bạn chủ động tìm kiếm điều tốt đẹp.

Khi duy trì thói quen này, bạn đang từng bước “huấn luyện” não bộ thay đổi cách tiếp nhận thế giới:

Thay đổi “bộ lọc” cảm xúc: Sau một thời gian, bạn sẽ tự nhiên nhạy bén hơn với những điều tích cực. Thế giới quanh bạn không thay đổi, nhưng cách bạn nhìn nhận nó trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

Hiệu ứng tích lũy tích cực: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thực hành lòng biết ơn thường xuyên có giấc ngủ tốt hơn, các mối quan hệ hài hòa hơn và sức khỏe tinh thần ổn định hơn.

Nói cách khác, đây không chỉ là một bài tập tâm lý, mà còn là một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần khoa học.

Ảnh minh họa

Hạnh phúc không phải là may mắn, mà là một năng lực có thể rèn luyện

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh: có nhiều tiền hơn, đạt thêm mục tiêu, hay sở hữu nhiều thứ hơn.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu tâm lý học tích cực, hạnh phúc thực chất là một kỹ năng — và hoàn toàn có thể rèn luyện mỗi ngày.

Bạn không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc sống để cảm thấy vui vẻ hơn. Đôi khi, điều cần thay đổi chỉ là cách bạn nhìn nhận những gì đang diễn ra.

Phương pháp “5 điều biết ơn” chính là một chiến lược sống đơn giản, gần như không tốn chi phí, nhưng lại mang đến “lợi nhuận” lâu dài cho tâm hồn.

Hãy bắt đầu từ tối nay. Dành vài phút để viết ra những điều nhỏ bé khiến bạn mỉm cười. Để trái tim học cách cảm nhận nhiều hơn, và đôi mắt học cách trân trọng những gì tưởng như bình dị. Rồi bạn sẽ nhận ra: hạnh phúc không ở đâu xa. Nó nằm trong chính những khoảnh khắc rất đời thường — nơi bạn đi qua mỗi ngày, và nơi có những con người luôn ở bên bạn.

Khi bạn đời ra đi trước: Tại sao nam giới thường vội tìm người mới, còn phụ nữ lại chọn sống đơn thân? GĐXH - Có một hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống: Đàn ông khi không còn bạn đời bên cạnh thường rất nhanh chóng tìm kiếm một người thay thế.