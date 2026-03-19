Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày

Thứ năm, 10:54 19/03/2026 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Chúng ta dường như đang rơi vào một “cái bẫy” chung của thời hiện đại: càng khao khát hạnh phúc, càng dễ cảm thấy kiệt sức. Không ít người tin rằng mình chưa “xứng đáng” nghỉ ngơi khi mục tiêu còn dang dở, để rồi vô tình bỏ lỡ những niềm vui giản dị vốn hiện hữu mỗi ngày.

Theo Giáo sư Tal Ben-Shahar (Đại học Harvard), người hạnh phúc nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người biết cảm nhận và trân trọng những gì mình đang có.

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghịch lý của việc luôn thấy mình “thiếu” dù đang “có” rất nhiều

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, con người thường xuyên tự hỏi: “Mình còn thiếu điều gì?” mà hiếm khi dừng lại để tự vấn: “Mình đang sở hữu những gì?”.

Chính thói quen tư duy này khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt thường trực, dù thực tế cuộc sống không hề quá khắc nghiệt như ta vẫn nghĩ.

Một cơ thể khỏe mạnh, một ngày bình yên không biến cố, hơi ấm của bữa cơm giản dị hay sự hiện diện của người thân… tất cả đều là những nền tảng vững chắc nhất của hạnh phúc.

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của những điều ấy khi đã đánh mất.

Phương pháp “5 điều biết ơn” - liều thuốc 0 đồng - bài tập nhỏ, thay đổi lớn 

Đứng trước thực tế đó, khoa học đã đưa ra một lời giải đơn giản nhưng hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy não bộ con người có xu hướng “ưu tiên tiêu cực” (Negative Bias) — tức là dễ ghi nhớ và phóng đại những điều không vui, trong khi lại bỏ qua rất nhiều điều tích cực diễn ra mỗi ngày.

Để “tái lập trình” bộ não, Giáo sư Tal Ben-Shahar gợi ý một bài tập dễ thực hiện: Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy viết ra 5 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn trong ngày.

Những điều này không cần phải lớn lao hay đặc biệt. Đó có thể chỉ là:

- Một buổi sáng trời đẹp

- Một bữa ăn ngon miệng

- Sự giúp đỡ nhỏ từ đồng nghiệp

- Hay đơn giản là bạn hoàn thành công việc đúng hạn mà không phải tăng ca

Chính những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại là “chất liệu” nuôi dưỡng cảm xúc tích cực một cách bền bỉ.

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 2.

Hạnh phúc đến từ những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường. Ảnh minh họa

Vì sao bài tập này có thể thay đổi cảm xúc của bạn?

Điểm cốt lõi của phương pháp không nằm ở việc bạn viết gì, mà nằm ở quá trình bạn chủ động tìm kiếm điều tốt đẹp.

Khi duy trì thói quen này, bạn đang từng bước “huấn luyện” não bộ thay đổi cách tiếp nhận thế giới:

Thay đổi “bộ lọc” cảm xúc: Sau một thời gian, bạn sẽ tự nhiên nhạy bén hơn với những điều tích cực. Thế giới quanh bạn không thay đổi, nhưng cách bạn nhìn nhận nó trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

Hiệu ứng tích lũy tích cực: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thực hành lòng biết ơn thường xuyên có giấc ngủ tốt hơn, các mối quan hệ hài hòa hơn và sức khỏe tinh thần ổn định hơn.

Nói cách khác, đây không chỉ là một bài tập tâm lý, mà còn là một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần khoa học.

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Hạnh phúc không phải là may mắn, mà là một năng lực có thể rèn luyện

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh: có nhiều tiền hơn, đạt thêm mục tiêu, hay sở hữu nhiều thứ hơn.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu tâm lý học tích cực, hạnh phúc thực chất là một kỹ năng — và hoàn toàn có thể rèn luyện mỗi ngày.

Bạn không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc sống để cảm thấy vui vẻ hơn. Đôi khi, điều cần thay đổi chỉ là cách bạn nhìn nhận những gì đang diễn ra.

Phương pháp “5 điều biết ơn” chính là một chiến lược sống đơn giản, gần như không tốn chi phí, nhưng lại mang đến “lợi nhuận” lâu dài cho tâm hồn.

Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngày - Ảnh 4.

Giáo sư Tal Ben-Shahar: Người hạnh phúc nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người biết cảm nhận và trân trọng những gì mình đang có.

Hãy bắt đầu từ tối nay.

Dành vài phút để viết ra những điều nhỏ bé khiến bạn mỉm cười. Để trái tim học cách cảm nhận nhiều hơn, và đôi mắt học cách trân trọng những gì tưởng như bình dị.

Rồi bạn sẽ nhận ra: hạnh phúc không ở đâu xa. Nó nằm trong chính những khoảnh khắc rất đời thường — nơi bạn đi qua mỗi ngày, và nơi có những con người luôn ở bên bạn.

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Phúc khí của đời người không tự nhiên mà có, 3 việc giúp bạn tích lũy vận may lâu bền

Phúc khí của đời người không tự nhiên mà có, 3 việc giúp bạn tích lũy vận may lâu bền

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'?

Phụ nữ trung niên tỉnh táo: Giữ chặt 3 thứ này để nửa đời sau sống an yên, hạnh phúc

Phụ nữ trung niên tỉnh táo: Giữ chặt 3 thứ này để nửa đời sau sống an yên, hạnh phúc

Ly hôn vẫn sống chung nhà rồi tái hợp: Hôn nhân 'kỳ lạ' ở tuổi trung niên?

Ly hôn vẫn sống chung nhà rồi tái hợp: Hôn nhân 'kỳ lạ' ở tuổi trung niên?

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cả

Gia đình - 43 phút trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo yêu tiền từ trong bản chất, luôn khao khát xây dựng cuộc sống đủ đầy và vững chắc.

Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu

Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu

Gia đình - 2 giờ trước

Khi cưới nhau về, áp lực kinh tế đè nặng, hoá đơn tiền điện, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con là nguồn cơn của phần lớn các cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Đi qua nửa đời người, nếm đủ đắng cay mặn ngọt của nhân gian, phụ nữ trung niên chợt nhận ra: Điều mệt mỏi nhất không phải là cơm áo gạo tiền, mà là một trái tim luôn muốn tranh đúng sai, cầu sự công nhận.

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lành

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lành

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nhầm lẫn giữa hạnh phúc và vẻ ngoài. Thực tế, 3 yếu tố bên trong mới quyết định một người phụ nữ có phước hay không.

3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân

3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Người thông minh không phải là người nói nhiều hay nói hay, mà là người hiểu rõ khi nào nên lên tiếng và khi nào cần im lặng.

Chồng âm thầm chuyển tiền đến tài khoản lạ suốt nhiều năm: Sự thật phía sau khiến vợ bật khóc

Chồng âm thầm chuyển tiền đến tài khoản lạ suốt nhiều năm: Sự thật phía sau khiến vợ bật khóc

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Bên trong thư mục là danh sách dài những cái tên xa lạ, đi kèm số tài khoản và các khoản tiền được chuyển đi đều đặn.

Ít nói nhưng nghĩ rất nhiều: Những cung hoàng đạo không dễ mở lòng

Ít nói nhưng nghĩ rất nhiều: Những cung hoàng đạo không dễ mở lòng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao chọn cách giữ cảm xúc cho riêng mình, âm thầm đối diện với mọi thứ thay vì tìm kiếm sự đồng cảm.

5 sự thật 'phũ' về thành công và giàu có: Không phải ai cũng đủ sức đi đến cuối

5 sự thật 'phũ' về thành công và giàu có: Không phải ai cũng đủ sức đi đến cuối

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng muốn thành công, nhưng ít người chấp nhận sự thật phía sau: áp lực, đánh đổi và cô đơn. Đây là 5 điều người giàu hiếm khi nói thẳng.

Bỏ việc lương 150 triệu/tháng đi làm shipper: Hóa ra thứ quyết định cuộc sống không phải tiền

Bỏ việc lương 150 triệu/tháng đi làm shipper: Hóa ra thứ quyết định cuộc sống không phải tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền, cuộc sống tự khắc sẽ đủ đầy và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.

Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quý

Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quý

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ không cần quá trẻ để cuốn hút. Có những “giá trị cũ” theo thời gian lại khiến đàn ông càng ở bên càng không thể rời xa.

4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọng

4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọng

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Trong cuộc sống, không phải cứ nói nhiều hay thể hiện nhiều mới được đánh giá cao. Nhiều người từng trải cho rằng có những điều càng giữ kín lại càng thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh của một người.

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nuôi dạy con
Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giận

Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giận

Nuôi dạy con
Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Gia đình
Những cung hoàng đạo coi tình yêu là lời hứa trọn đời

Những cung hoàng đạo coi tình yêu là lời hứa trọn đời

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

