Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'

Thứ hai, 11:01 30/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đôi khi chỉ cần điều chỉnh một hành vi nhỏ cũng đủ giúp các cung hoàng đạo mở ra những cơ hội mới trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.

Dưới đây là những thói quen xấu của từng cung hoàng đạo và cách thay đổi để cuộc đời rẽ sang hướng tích cực hơn.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thiếu kiên nhẫn dễ gây căng thẳng

Trong số các cung hoàng đạo, Bạch Dương thường nóng nảy và phản ứng nhanh trước những điều không vừa ý. 

Sự thiếu kiên nhẫn khiến bạn dễ đưa ra quyết định vội vàng, thậm chí làm tổn thương người khác. Nếu học cách dừng lại vài giây trước khi phản ứng, suy nghĩ kỹ trước khi đánh giá, 

Bạch Dương sẽ thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn và các mối quan hệ cũng hài hòa hơn.

Trong số các cung hoàng đạo, Bạch Dương thường nóng nảy và phản ứng nhanh trước những điều không vừa ý. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Ngại thay đổi khiến cơ hội trôi qua

Kim Ngưu không thích cuộc sống nhàm chán nhưng lại thường chọn ở trong vùng an toàn. Việc ngại trải nghiệm mới khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. 

Khi Kim Ngưu bắt đầu cởi mở hơn, tham gia các hoạt động mới và gặp gỡ những người khác, bạn sẽ nhận ra cuộc sống trở nên phong phú và nhiều cơ hội hơn.

Cung hoàng đạo Song Tử: Do dự khiến mất thời gian

Song Tử thông minh nhưng dễ thiếu quyết đoán. Những lựa chọn nhỏ cũng khiến bạn suy nghĩ quá lâu. 

Khi cung hoàng đạo này học cách tin vào trực giác đầu tiên và quyết định nhanh hơn, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tận dụng tốt hơn các cơ hội đến với mình.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Thầm lặng quá mức làm giảm kết nối

Cự Giải có trực giác tốt và hiểu người khác, nhưng lại thường im lặng thay vì chia sẻ. Điều này khiến bạn bỏ lỡ cơ hội xây dựng mối quan hệ sâu sắc. 

Khi chủ động bày tỏ suy nghĩ và đưa ra lời khuyên, cung hoàng đạo này sẽ tạo được sự gắn kết bền chặt hơn.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Nhút nhát khiến dễ thiệt thòi

Xử Nữ thường tránh giao tiếp và ngại lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Sự dè dặt này khiến bạn đôi khi bị đánh giá thấp. 

Khi Xử Nữ học cách chủ động chào hỏi, nói rõ quan điểm và bảo vệ bản thân, bạn sẽ trở nên tự tin hơn và được tôn trọng hơn.

Xử Nữ thường tránh giao tiếp và ngại lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Sự dè dặt này khiến bạn đôi khi bị đánh giá thấp. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Suy nghĩ tiêu cực kéo tụt năng lượng

Thiên Bình dễ giữ trong lòng những chuyện không vui, từ đó khiến tâm trạng trở nên nặng nề. 

Khi cung hoàng đạo này học cách buông bỏ, chia sẻ với bạn bè hoặc tìm phương pháp thư giãn, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái và cân bằng hơn.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: So sánh khiến áp lực tăng cao

Bọ Cạp thường đặt kỳ vọng lớn vào bản thân và dễ so sánh với người khác. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái thất vọng. 

Khi cung hoàng đạo này học cách tập trung vào hành trình riêng và chúc mừng thành công của người khác, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Thẳng thắn quá mức dễ gây hiểu lầm

Nhân Mã luôn nói thật nhưng đôi khi thiếu sự cân nhắc. Những lời nói thẳng có thể làm người khác tổn thương. 

Khi cung hoàng đạo này học cách suy nghĩ trước khi nói, bạn vẫn giữ được sự chân thành mà không làm căng thẳng mối quan hệ.

Nhân Mã luôn nói thật nhưng đôi khi thiếu sự cân nhắc. Những lời nói thẳng có thể làm người khác tổn thương. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lo xa quá mức dẫn đến bi quan

Ma Kết có xu hướng nghĩ đến những kịch bản tiêu cực. Điều này khiến bạn dễ rơi vào trạng thái lo lắng. 

Khi cung hoàng đạo này tập trung vào giải pháp thay vì nỗi sợ, bạn sẽ thấy cuộc sống tích cực và hiệu quả hơn.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Né tránh cảm xúc khiến áp lực tích tụ

Bảo Bình thường giữ cảm xúc trong lòng và ít chia sẻ. Điều này khiến bạn dễ bị căng thẳng. 

Khi cung hoàng đạo này học cách mở lòng, trò chuyện với người thân hoặc viết nhật ký, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Sợ hãi khiến bỏ lỡ cơ hội

Song Ngư thường thiếu tự tin và lo lắng trước khi đưa ra quyết định. Khi cung hoàng đạo này tin vào bản thân và dám thử những điều mới, bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội đang chờ đợi phía trước.

Mỗi cung hoàng đạo đều có một thói quen cần thay đổi. Khi nhận ra và điều chỉnh những điểm chưa tốt, bạn sẽ thấy cuộc sống chuyển biến tích cực hơn, mở ra một trang mới nhiều cơ hội và trải nghiệm đáng giá.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả "thế giới"

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo nữ đều mang trong mình một cá tính riêng, vì vậy hình mẫu người chồng lý tưởng cũng không hề giống nhau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tài năng không thiếu nhưng 4 cung hoàng đạo này khởi nghiệp hay thất bại

Muốn đọc vị được người khác? Chỉ cần quan sát 5 điểm này là đủ

10 bài học cuộc đời càng trưởng thành càng thấm: Nghe phũ phàng nhưng đúng đến đau lòng

Vì sao nhiều người thích 'giả giàu'? Sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Nhờ bạn thân giữ chìa khóa nhà, ai ngờ bạn âm thầm làm điều không tưởng suốt 3 năm

Cùng chuyên mục

Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

Gia đình - 45 phút trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn, mà còn hình thành từ chính bầu không khí và cách vận hành của gia đình.

Đừng để hôn nhân 'nguội dần': 3 điều đơn giản giúp vợ chồng luôn có cảm giác như lúc mới yêu

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Không phải hết yêu, nhiều cặp đôi chỉ đang thiếu kết nối. 3 thói quen nhỏ mỗi ngày có thể giúp hôn nhân luôn ấm áp và gần gũi hơn.

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

Gia đình - 3 giờ trước

Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

7 điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ được cả một cuộc hôn nhân bền lâu

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Không cần điều lớn lao, chính những thói quen nhỏ như tôn trọng, lắng nghe và quan tâm mỗi ngày mới là “bí quyết” giữ hôn nhân bền vững.

Càng khoe hạnh phúc càng có vấn đề: Những cung hoàng đạo hay 'diễn' trước thiên hạ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm chiêm tinh, khi bên trong xuất hiện vấn đề, các cung hoàng đạo này càng cố gắng tạo ra hình ảnh hoàn hảo để giữ thể diện và tránh ánh nhìn tò mò từ người ngoài.

Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.

Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ

Gia đình - 1 ngày trước

Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.

Anh em ruột thịt, dẫu tình thâm đến mấy cũng có 3 việc tuyệt đối đừng giúp: Giúp sai là mất tình, hại thân!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa có câu "Anh em kiến giả nhất phận", máu mủ ruột rà là thứ tình cảm không thể cắt rời. Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít gia đình đã lâm vào cảnh "huynh đệ tương tàn", từ mặt nhau chỉ vì những sự giúp đỡ không đúng lúc, đúng chỗ.

Không phải trường học, đây mới là nơi quyết định con có nỗ lực hay không

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Gia đình chính là môi trường đầu tiên ảnh hưởng đến động lực của trẻ. Cách cha mẹ sống và ứng xử mỗi ngày quyết định sự cố gắng của con.

Phụ nữ đừng nhìn mặt: 4 đặc điểm giúp nhìn thấu đời tư, nhân cách của một người

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đời tư của một người phụ nữ có lộn xộn hay không, bạn có thể nhận biết ngay bằng cách nhìn vào 4 điều này, chứ không phải vẻ bề ngoài của cô ấy

Xem nhiều

Muốn đọc vị được người khác? Chỉ cần quan sát 5 điểm này là đủ

Gia đình

GĐXH - Không cần nói chuyện trực tiếp, chỉ cần quan sát từ xa, bạn vẫn có thể "đọc vị" được phần nào suy nghĩ và cảm xúc của người đối diện.

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Chuyện vợ chồng
Phụ nữ đừng nhìn mặt: 4 đặc điểm giúp nhìn thấu đời tư, nhân cách của một người

Gia đình
Không cần nói 'anh yêu em': 2 dấu hiệu cho thấy đàn ông thương vợ thật lòng

Chuyện vợ chồng
Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top