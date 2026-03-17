Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tái hôn ở tuổi xế chiều: Đừng mù quáng! Hãy soi vào 5 tiêu chuẩn này để tìm được hạnh phúc thực sự

Thứ ba, 07:00 17/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi đôi chân đã mỏi và con cái đã trưởng thành, nỗi cô đơn là kẻ thù lớn nhất của người già. Mong muốn tìm một người bạn đời để "con ong cái kiến", hủ hỉ lúc đêm hôm là nhu cầu chính đáng.

Thế nhưng, tái hôn ở tuổi già không phải là sự "gá nghĩa" tạm bợ. Để không rơi vào cảnh "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", bạn cần tỉnh táo đối chiếu với 5 tiêu chuẩn vàng dưới đây.

Tái hôn ở tuổi xế chiều: Đừng mù quáng! Hãy soi vào 5 tiêu chuẩn này để tìm được hạnh phúc thực sự - Ảnh 1.

Tìm bạn đời tuổi già: Chọn người "hợp ý" quan trọng hơn chọn người "có tiền". Ảnh minh hoạ

Tái hôn tuổi già: 5 quy tắc vàng giúp bạn tìm thấy tri kỷ

1. Sự tương đồng về nhân sinh quan 

Ở tuổi này, nhan sắc hay tiền bạc không còn là ưu tiên hàng đầu, mà là "có chuyện để nói". Nếu bạn thích chăm hoa, đi dạo nhưng đối phương lại cho rằng đó là lãng phí thời gian; nếu bạn thích sự tĩnh lặng để đọc sách mà đối phương lại thích ồn ào... thì mâu thuẫn là điều khó tránh. 

Hãy tìm một người có thể cùng ăn một loại gia vị, cùng đi trên một con đường và cùng cười vì một câu chuyện phiếm.

2. Sự minh bạch về tài chính và con cái

Tái hôn ở tuổi già sợ nhất là sự "tính toán". Những vấn đề nhạy cảm như tài sản thừa kế, chi phí sinh hoạt hằng ngày và trách nhiệm với con cái riêng cần được đưa ra ánh sáng ngay từ đầu. 

Một mối quan hệ bền vững là khi hai người không có sự giấu giếm hay vụ lợi. Sự thành thật chính là viên gạch đầu tiên xây dựng nên niềm tin lúc tuổi già.

3. Sự bao dung trong tính cách

Con người ta khi về già, tính tình thường đã định hình và rất khó thay đổi. Vì vậy, thay vì tìm người để thay đổi họ, hãy tìm người có tâm hồn bao dung. Đó là người sẵn sàng nấu giúp bạn bát cháo khi bạn mệt, không càm ràm khi bạn lỡ tay làm vỡ chiếc bát, và không bao giờ nhắc lại chuyện cũ khi có bất đồng. Sự bao dung giúp cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, ít va chạm.

4. Sự đồng thuận từ phía con cái

Hôn nhân của người trẻ là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân người già là chuyện của cả hai gia đình. Đừng xem nhẹ tiếng nói của con cái. Một cuộc hôn nhân nhận được lời chúc phúc và sự ủng hộ của các con sẽ giúp bạn giảm bớt những lo âu về sau. Hãy kiên nhẫn giao tiếp để con cái hiểu rằng: Bạn cần một người bạn đời để vui vầy, chứ không phải để tạo thêm gánh nặng cho gia đình.

5. Tình trạng sức khỏe tương đồng

Sức khỏe là nền tảng của sự bầu bạn. Lý tưởng nhất là tìm được một người có tình trạng sức khỏe ổn định để có thể tự chăm sóc bản thân và hỗ trợ lẫn nhau. Hạnh phúc tuổi già đôi khi chỉ đơn giản là người này đo huyết áp cho người kia, hay cùng nhau đi tái khám định kỳ. Sự nương tựa về thể chất lẫn tinh thần chính là liều thuốc quý giá nhất.

Tìm một "tri kỷ tâm hồn" thay vì một "chỗ dựa"

Tái hôn ở tuổi xế chiều không phải là tìm một người để dựa dẫm hoàn toàn, mà là tìm một người tri kỷ để cùng đi nốt đoạn đường còn lại. 5 tiêu chuẩn này không phải là những đòi hỏi khắt khe, mà là những "tấm khiên" bảo vệ cho sự bình yên của bạn.

Chúc cho mỗi người già đều có thể tìm thấy người bạn đời biết nóng biết lạnh, để mỗi bữa cơm, mỗi mùa qua đi đều tràn ngập hơi ấm của tình thâm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top