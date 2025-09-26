Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn vẫn từ chối bán

Con cá rồng màu vàng cam rực rỡ đã trải qua cuộc phẫu thuật vì lý do thẩm mỹ sau khi mắt nó bị lệch.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một người nuôi cá cẩn thận cắt bỏ lớp mỡ dưới mắt cá bằng kéo và nhíp đã khử trùng, trong khi các trợ lý cầm đèn pin trong suốt quá trình phẫu thuật vào ngày 22/8, ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Con vật trước đây đã được trao vương miện vô địch chung cuộc tại Giải vô địch Cá Rồng Thế giới 2023 và được cho là trị giá hơn một ngôi nhà.

Con cá rồng được phẫu thuật cắt bỏ lớp mỡ mắt.

Sau cuộc thi, tin đồn lan truyền rằng nó đã được bán với giá 1,08 triệu nhân dân tệ (3,9 tỷ đồng), làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

Chủ sở hữu ngay lập tức phủ nhận những tuyên bố này, nói rằng anh ta không có kế hoạch bán.

Các chuyên gia cho biết, sụp mắt là một hiện tượng thường gặp ở cá rồng nuôi trong bể. Đây không phải là bệnh mà là một quá trình sinh lý bình thường. Nguyên nhân bao gồm thói quen ăn uống, kích thích ánh sáng, bị thu hút bởi các động vật gần đó và tích tụ mỡ.

Ca phẫu thuật chỉ mất vài phút và không ảnh hưởng đến sự sống còn của nó. Loại phẫu thuật này khá phổ biến trong giới chơi cá rồng. Con cá vô địch này có vẻ ngoài hoàn hảo, thực sự là một siêu sao.

Chủ sở hữu của con cá thừa nhận ông đã rất đắn đo trước quyết định này nhưng cuối cùng đã đồng ý cắt bỏ mắt, nói rằng nó đang hồi phục tốt và sẽ sẵn sàng cho cuộc thi tiếp theo vào năm sau.

Ông nhớ lại rằng vài năm trước, có người đã trả giá từ hàng trăm nghìn đến hơn 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) cho con cá này, nhưng ông đã từ chối.

Cá rồng châu Á là loài cá cảnh đắt nhất thế giới. Giá trị cao của nó đến từ màu đỏ và vàng nổi bật, và vào năm 2009, một con được cho là đã được bán với giá 300.000 USD (7,9 tỷ đồng).

Ở Trung Quốc, nhiều người mua thuộc tầng lớp trung lưu giữ loài cá này như một biểu tượng của địa vị và may mắn.

Phương Linh (T/h)