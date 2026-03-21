Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui
GĐXH - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong đó ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc.
TPO đưa tin, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.
Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu có ca sĩ Hòa Minzy (sinh năm 1995) nằm trong số các Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.
Ca sĩ Hòa Minzy - lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ.
Nổi bật năm 2025, MV "Bắc Bling" là MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop; là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt Top 1 thế giới trong năm.
Hòa Minzy tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng; được trao tặng nhiều giải thưởng trong năm 2025, như: Làn Sóng Xanh với 7 hạng mục (nữ ca sĩ của năm, ca khúc của năm, MV của năm…); danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.
Theo VTC News, việc bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dựa trên 19 đề cử được thực hiện từ 8h ngày 3/3 và kết thúc vào 24h ngày 16/3. Tổng lượt bình chọn các giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đạt hơn 96 triệu lượt phiếu bình chọn.
Theo quy chế giải thưởng, kết quả bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo cho Hội đồng khi quyết định lựa chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng 2025.
Trong năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Trong đó, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh 137, dân tộc thiểu số 8. Công giáo 1. Học hàm, học vị có 13 Tiến sĩ; 7 Thạc sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi và ít tuổi nhất là 10 tuổi.
Lĩnh vực học tập và lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất với 30 hồ sơ; lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước ít đề cử nhất với 2 hồ sơ.
Dự kiến, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 25/3 tại TP Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được nhận phần thưởng gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.
Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân, hành trình về nguồn tại Thủ đô Hà Nội; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Dưới đây là danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025:
1. Lê Kiến Thành (SN 2007, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) – Lĩnh vực Học tập.
2. TS. Đặng Thị Lệ Hằng (SN 1993, Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh -Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.
3. TS. Phạm Anh Tuấn (SN 1991, Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH - Thụy Điển) – Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.
4. Nguyễn Chí Đông (SN 1996, Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) – Lĩnh vực Lao động sản xuất.
5. Phạm Chí Nhu (SN 1991, Giám đốc điều hành Coolmate) – Lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp.
6. Đại úy Đoàn Văn Chí (SN 1997, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - Lĩnh vực Quốc phòng.
7. Đại úy Trần Quốc Khánh (SN 1994, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) - Lĩnh vực an ninh trật tự.
8. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (SN 2004, tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) - Lĩnh vực Thể dục thể thao.
9. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa – Hòa Minzy (SN 1995) - Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.
10. Mùa A Thi (SN 1999, trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – Lĩnh vực Hoạt động xã hội.
Nam NSƯT - Táo Kinh tế trong Táo Quân 2024, đời thực làm bố đơn thân kín tiếngGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - NSƯT Quốc Quân chính là người đóng thay nhân vật Táo Kinh tế của Quang Thắng trong Táo Quân 2024. Ngoài vai diễn gây chú ý, nam nghệ sĩ còn khiến khán giả tò mò về vai trò làm bố đơn thân.
Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.
Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị HàGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã trúng cử HĐND tại địa phương.
Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.
Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thịXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.
Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho chaGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Con trai Thương Tín chu toàn tang lễ, lễ cúng 100 ngày cho ba. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ luôn tò mò là người vợ đầu của Thương Tín chưa từng được nhắc tới.
Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mừng tuổi mới của Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã gọi anh là "chồng yêu" cùng lời chúc giản dị và dễ thương.
Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa liệt kê "12 nỗi khổ" khiến người hâm mộ vừa thấy thương, vừa tranh thủ cơ hội để trêu đùa anh.
Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.
Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắtXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay, biết rằng không thể níu kéo nên Lam Anh chấp nhận và rời đi trong nước mắt.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.