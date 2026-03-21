Ca sĩ Hòa Minzy lại đón nhận tin vui

TPO đưa tin, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu có ca sĩ Hòa Minzy (sinh năm 1995) nằm trong số các Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.

Ca sĩ Hòa Minzy nằm trong số các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: TL



Ca sĩ Hòa Minzy - lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ.

Nổi bật năm 2025, MV "Bắc Bling" là MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop; là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt Top 1 thế giới trong năm.

Hòa Minzy tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng; được trao tặng nhiều giải thưởng trong năm 2025, như: Làn Sóng Xanh với 7 hạng mục (nữ ca sĩ của năm, ca khúc của năm, MV của năm…); danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Theo VTC News, việc bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dựa trên 19 đề cử được thực hiện từ 8h ngày 3/3 và kết thúc vào 24h ngày 16/3. Tổng lượt bình chọn các giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đạt hơn 96 triệu lượt phiếu bình chọn.

Theo quy chế giải thưởng, kết quả bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo cho Hội đồng khi quyết định lựa chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng 2025.

Trong năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Trong đó, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh 137, dân tộc thiểu số 8. Công giáo 1. Học hàm, học vị có 13 Tiến sĩ; 7 Thạc sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi và ít tuổi nhất là 10 tuổi.

Lĩnh vực học tập và lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất với 30 hồ sơ; lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước ít đề cử nhất với 2 hồ sơ.

Dự kiến, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 25/3 tại TP Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được nhận phần thưởng gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân, hành trình về nguồn tại Thủ đô Hà Nội; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dưới đây là danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025:

1. Lê Kiến Thành (SN 2007, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) – Lĩnh vực Học tập.

2. TS. Đặng Thị Lệ Hằng (SN 1993, Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh -Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.

3. TS. Phạm Anh Tuấn (SN 1991, Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH - Thụy Điển) – Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.

4. Nguyễn Chí Đông (SN 1996, Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) – Lĩnh vực Lao động sản xuất.

5. Phạm Chí Nhu (SN 1991, Giám đốc điều hành Coolmate) – Lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp.

6. Đại úy Đoàn Văn Chí (SN 1997, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - Lĩnh vực Quốc phòng.

7. Đại úy Trần Quốc Khánh (SN 1994, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) - Lĩnh vực an ninh trật tự.

8. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (SN 2004, tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) - Lĩnh vực Thể dục thể thao.

9. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa – Hòa Minzy (SN 1995) - Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

10. Mùa A Thi (SN 1999, trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – Lĩnh vực Hoạt động xã hội.