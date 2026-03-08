Thông tin bất ngờ về đám cưới Hòa Minzy

Hòa Minzy khiến nhiều người bất ngờ khi chính thức công khai diện mạo, thân thế bạn trai quân nhân - Văn Cương. Ca sĩ gốc Bắc Ninh và chàng quân nhân gốc Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) bén duyên từ chương trình "Sao nhập ngũ 2022". Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Ngay sau khi thông tin được tiết lộ, cư dân mạng lập tức đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến chuyện tương lai của cặp đôi, đặc biệt là kế hoạch tổ chức đám cưới. Nhiều người tò mò liệu ngày vui của Hòa Minzy sẽ diễn ra khi nào?

Tối 7/3, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng đoạn video cô quay lén cuộc hội thoại với bé Bo. Quý tử 6 tuổi gọi đại úy Văn Cương - bạn trai của mẹ là "bố Cương". Khi được mẹ hỏi: "Con thấy bố Cương thế nào" - bé Bo liền trả lời: "Câu hỏi này quá dễ, vì bố mình mà mẹ. Vì bố yêu thương cả nhà và yêu thương con nhất". Con trai Hòa Minzy cũng không ngần ngại khẳng định: "Con yêu bố nhất" và cho biết cảm nhận được tình yêu thương từ ngày mới gặp và gọi bạn trai của mẹ là "bác Cương".

Đoạn hội thoại của Hòa Minzy và con trai.

Bé Bo nhà Hòa Minzy được đại úy Văn Cương cưng chiều.

Đáng chú ý, trong cuộc hội thoại với mẹ, bé Bo còn giục giã mẹ Hòa "sớm lấy bố Cương làm chồng". Nghe mẹ nói sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027, Bo liền nói: "Con thấy hơi lâu". Cậu nhóc hy vọng sẽ được nắm tay bố, cùng chờ mẹ mặc váy cô dâu bước vào lễ đường.

Hòa Minzy cho biết cô tiết lộ đoạn video này vì muốn khán giả cảm nhận được lý do cô tin tưởng vào quyết định của mình. Cô rất vui khi được nhiều người chúc phúc sau khi công khai chuyện tình cảm với đại úy Văn Cương.

Bé Bo năm nay 6 tuổi, là trái ngọt tình yêu của Hòa Minzy và bạn trai cũ - thiếu gia Minh Hải. Sau khi bố mẹ chia tay, Bo sống cùng mẹ tại TP HCM. Hơn một năm nay, Bo được đưa về Bắc Ninh sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại. Cậu nhóc từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài dễ thương, ăn nói lém lỉnh với fanpage gần 2 triệu lượt theo dõi.

Về đám cưới, trước đó, trong một chương trình talkshow cách đây vài năm, Hòa Minzy từng có lần hiếm hoi chia sẻ về hình dung của mình đối với đám cưới trong tương lai. Khi đó, Hòa Minzy cho biết bản thân từng nghĩ khá nhiều về ngày trọng đại, từ danh sách khách mời cho đến cách sắp xếp không khí buổi tiệc.

Hòa Minzy hạnh phúc khi tìm được chỗ dựa sau những đổ vỡ.

"Em đã nghĩ rằng là tới ngày vui của mình là sẽ mời ai, rồi lên danh sách các thứ. Sau đó em mới tự hỏi là sao mình quen nhiều nhóm thế nhỉ, như nhóm hoa hậu người mẫu, nhóm thể thao, nhóm showbiz, diễn viên,... Sau đó em mới nghĩ là làm sao để mọi người chơi với nhau được ta, rồi sẽ phải lên kịch bản như thế nào để mọi người vui, rồi phù hợp với không gian ở ngoài quê hương của mình. Chưa có gì nhưng mà mình nghĩ nhiều như thế đó", Hòa Minzy từng chia sẻ.

Không chỉ vậy, Hòa Minzy còn khiến khán giả thích thú khi kể về một ý tưởng đám cưới có phần khủng. Theo lời nữ ca sĩ, nhiều người từng gợi ý cô nên tổ chức lễ cưới tại... sân vận động Mỹ Đình để đủ chỗ cho tất cả bạn bè và người hâm mộ.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên,... Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV "Bắc Bling" trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.