4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Chủ nhật, 08:36 08/03/2026 | Giải trí

Trước khi công khai tình cảm, Hòa Minzy và bạn trai Thăng Cương có một khoảng thời gian dài yêu kín tiếng.

Hòa Minzy vừa công khai hạnh phúc mới bên bạn trai. Bạn trai cô tên Thăng Văn Cương, sinh năm 1995 (cùng tuổi cô), quê Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Bạn trai Hòa Minzy xuất thân trong một gia đình làm nông. Anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Ít ai biết cặp đôi có hành trình yêu đương kín đáo kéo dài khoảng 4 năm.Văn Cương và Hòa Minzy bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022.

Trong chương trình, Văn Cương xuất hiện với vai trò hỗ trợ và đồng hành cùng các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Tuy nhiên, trên sóng truyền hình, Hòa Minzy và anh hầu như không có tương tác đáng chú ý. Cả hai chỉ xuất hiện trong vài khung hình chung cùng các nghệ sĩ khác.

Sau đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở Bắc Giang để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương nhưng không ai nhận ra hai người hẹn hò.

Một số hình ảnh chụp chung giữa Hòa Minzy, Văn Cương và các chiến sĩ từng được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai thường đứng khá xa nhau và không có bất kỳ tương tác riêng nào khiến khán giả chú ý.

Tháng 12/2023, Văn Cương đăng tải một bức ảnh nắm tay một cô gái kèm dòng chú thích: “Cảm ơn em”. Thời điểm đó, danh tính cô gái trong ảnh không được tiết lộ. Tuy nhiên sau khi Hòa Minzy công khai chuyện tình, nhiều khán giả cho rằng đây có thể là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.

Trong suốt quãng thời gian yêu đương, cặp đôi gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu hẹn hò nào trên truyền thông hay mạng xã hội, khiến chuyện tình kéo dài nhiều năm nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô vào thời điểm ông nội còn sống. “Xin lỗi anh, vì để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ”, cô viết.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, bé Bo khá quấn quýt bạn trai của mẹ. Cô tiết lộ có những lúc con trai còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”. Khoảnh khắc thân thiết giữa hai người khiến nhiều khán giả xúc động.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả, đồng nghiệp. Bạn trai nữ ca sĩ cũng đăng tải dòng chia sẻ trên trang cá nhân: “Cảm ơn em vì tất cả. Anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!”

Ngọc Thanh
