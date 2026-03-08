4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô vào thời điểm ông nội còn sống. “Xin lỗi anh, vì để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ”, cô viết.