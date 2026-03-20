Hòa Minzy hé lộ khoảnh khắc chồng quân nhân ra mắt gia đình, nhắn gửi lời ý nghĩa: 'Tự hào khi được làm hậu phương của anh'

Mới đây, Hòa Minzy đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại một đoạn clip cũ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong chuyện tình cảm của mình. Đó là thời điểm năm 2024, khi người bạn đời – một quân nhân cùng gia đình chính thức về ra mắt, thưa chuyện với gia đình nữ ca sĩ. Ông nội cô trước khi mất cũng đã kịp chứng kiến ngày vui của cháu gái.

Hòa Minzy kể: "Hôm nay vô tình lục lại clip cũ mới biết có những khoảnh khắc quá giá trị này, con nhớ ông nhiều lắm. Anh và ông rất hợp tính nhau, ông rất quý anh và cũng đã luôn chờ ngày em mặc váy cưới làm vợ của anh".

Hòa Minzy chia sẻ lại clip chồng quân nhân và gia đình trong lễ ra mắt nhà cô cách đây 2 năm.

Theo lời chia sẻ, buổi gặp gỡ không chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà còn là kỷ niệm đầy cảm xúc. Nữ ca sĩ bày tỏ nỗi nhớ sâu sắc dành cho ông nội, đồng thời xúc động khi nhắc lại việc ông rất quý mến chàng rể tương lai và từng mong chờ ngày cô khoác lên mình váy cưới. Tuy nhiên, điều tiếc nuối vẫn còn dang dở khi mong ước ấy chưa kịp trọn vẹn.

Bạn đời của Hòa Minzy được biết đến là sỹ quan quân đội. Trong công việc, anh đảm nhận vai trò quản lý, quen với môi trường rèn luyện khắt khe. Chính vì đặc thù nghề nghiệp, chuyện tình cảm của cả hai trong một thời gian dài phải giữ kín, điều mà theo nữ ca sĩ là không hề dễ dàng.

Một chi tiết khiến nhiều người xúc động là chia sẻ chân thành từ người chồng quân nhân. Anh từng thừa nhận, khi chứng kiến đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, bản thân cũng có những mong muốn giản dị như vậy. Câu nói ấy không chỉ thể hiện khát khao đời thường mà còn cho thấy sự hy sinh thầm lặng phía sau hình ảnh người lính.

Hòa Minzy và chồng quân nhân trong khoảnh khắc bình dị thường ngày.

Hòa Minzy bày tỏ sự trân trọng đối với sự kiên nhẫn của bạn đời khi luôn âm thầm đồng hành, chờ đợi và bảo vệ tình yêu của cả hai. Sau tất cả, nữ ca sĩ cho biết cuộc sống hiện tại đang dần mở ra những điều tốt đẹp, từ sự nghiệp nghệ thuật cho đến hành trình xây dựng tổ ấm.

Không nói quá nhiều về tương lai xa, Hòa Minzy lựa chọn tập trung vào hiện tại, với mong muốn trở thành "hậu phương vững chắc" để chồng yên tâm công tác. Cô cũng không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến người bạn đời – một người lính luôn kiên định và không ngừng phấn đấu.

Sau bao lận đận chuyện tình cảm, Hòa Minzy đã có cuộc sống riêng hạnh phúc.

Câu chuyện tình yêu của Hòa Minzy vì thế không chỉ là những cảm xúc lãng mạn, mà còn là hành trình của sự thấu hiểu, hy sinh và đồng hành – những giá trị bền vững giữa cuộc sống nhiều biến động.