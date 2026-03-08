Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Loạt khoảnh khắc Đại úy Văn Cương chăm sóc Hòa Minzy 'tình bể tình' gây sốt

Chủ nhật, 17:59 08/03/2026 | Giải trí

Sau khi Hòa Minzy công khai bạn trai mới là Đại úy Thăng Văn Cương, nhiều khán giả tìm lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong chương trình Sao nhập ngũ.

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai hạnh phúc mới bên Đại úy Thăng Văn Cương. Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh), xuất thân trong gia đình làm nông và hiện công tác trong quân đội.

- Ảnh 1.

Hoà Minzy và bạn trai trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả tìm lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Đây cũng là nơi se duyên cho cặp đôi.

Thời điểm đó, anh Thăng Văn Cương là một trong những quân nhân tham gia hỗ trợ và huấn luyện các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Trong chương trình, anh nhiều lần xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ trong các buổi huấn luyện và sinh hoạt tại doanh trại.

Một số đoạn clip được chia sẻ lại cho thấy anh Thăng Văn Cương sớm chú ý tới Hòa Minzy. Trong khoảnh khắc hậu trường, anh còn quạt giúp nữ ca sĩ khi ê-kíp ghi hình dưới thời tiết nắng nóng. Những hành động quan tâm nhỏ này khiến nhiều khán giả thích thú khi xem lại.

Đại uý Thăng Văn Cương chăm sóc Hoà Minzy.

Hòa Minzy dường như cũng sớm dành sự chú ý cho chàng quân nhân. Trong một số khoảnh khắc của chương trình Sao nhập ngũ, nữ ca sĩ nhiều lần chủ động trò chuyện và tỏ ra khá thoải mái khi ở gần anh Thăng Văn Cương. Sự vui vẻ, hài hước của cô khiến bầu không khí trên thao trường trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khi Sao nhập ngũ kết thúc, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương vẫn giữ liên lạc. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, cặp đôi chọn cách giữ kín chuyện riêng tư.

Nữ ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở Bắc Giang cũ (Bắc Ninh) để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân. Thỉnh thoảng cô cũng đăng ảnh chụp cùng Thăng Văn Cương nhưng hầu như không ai nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

- Ảnh 2.

Hoà Minzy nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở Bắc Giang cũ (Bắc Ninh) để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai có khoảng bốn năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là cả hai cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh: nữ ca sĩ sinh ngày 31/5, còn bạn trai sinh ngày 30/5.

Khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết gia đình Thăng Văn Cương đã sang nhà cô hỏi cưới. “ Xin lỗi anh, vì để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ” , cô viết.

Anh Thăng Văn Cương cũng bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân: “ Cảm ơn em vì tất cả. Anh và gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con ”. Được biết, nữ ca sĩ dự định tổ chức đám cưới với bạn trai Đại uý vào cuối năm 2027.

- Ảnh 3.

Đại uý Văn Cương và Hoà Minzy có 4 năm yêu nhau kín tiếng.

Sau khi công khai mối quan hệ, chuyện tình của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh Thăng Văn Cương bế bổng Hòa Minzy bằng một tay cũng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Khoảnh khắc vui vẻ của cả hai khiến nhiều khán giả tin rằng nữ ca sĩ đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc.

4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Trước khi công khai tình cảm, Hòa Minzy và bạn trai Thăng Cương có một khoảng thời gian dài yêu kín tiếng.

Lê Chi
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Nghỉ hưu sớm trước tuổi 40: Bí quyết gây sốc của cô gái lương 27 triệu đồng/tháng

Nghỉ hưu sớm trước tuổi 40: Bí quyết gây sốc của cô gái lương 27 triệu đồng/tháng

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Du học trở về, học trò Đàm Vĩnh Hưng gây ngỡ ngàng với diện mạo mới

Du học trở về, học trò Đàm Vĩnh Hưng gây ngỡ ngàng với diện mạo mới

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Đồng Lan - học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "mất tích" đi du học ở nước ngòi.

Tùng Dương 'lột xác' với nhạc remix khiến genZ 'đứng ngồi không yên'

Tùng Dương 'lột xác' với nhạc remix khiến genZ 'đứng ngồi không yên'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương là hiện tượng ca sĩ quốc dân khi anh có thể chinh phục được mọi khán giả ở những độ tuổi khác nhau. Mới đây, anh "lột xác" khi hát nhạc remix khiến khán giả trẻ bị bất ngờ.

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nữ sinh Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên đang là cái tên gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 khi có khả năng cao vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".

Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Phạm Phương Thảo quê Nghệ An ở tuổi ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên biệt phủ 8.000m2.

Thông tin bất ngờ về đám cưới Hòa Minzy

Thông tin bất ngờ về đám cưới Hòa Minzy

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trong video Hòa Minzy mới hé lộ, bé Bo - con trai riêng của cô - bày tỏ cảm giác "hơi buồn" khi đến cuối năm 2027 mẹ mới tổ chức đám cưới với "bố Cương".

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trước khi công khai bạn trai quân nhân đã có sự nghiệp rực rỡ ra sao?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trước khi công khai bạn trai quân nhân đã có sự nghiệp rực rỡ ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy mới đây đã công khai bạn trai doanh nhân của mình. Cặp đôi đã lên kế hoạch cho đám cưới đẹp và được mọi người chúc phúc. Trước khi có tin vui, Hòa Minzy đã có sự nghiệp thành công ra sao?

4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Giải trí - 9 giờ trước

Trước khi công khai tình cảm, Hòa Minzy và bạn trai Thăng Cương có một khoảng thời gian dài yêu kín tiếng.

Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Vĩnh Đam liên tục được mời đóng phim điện ảnh và điều này khiến anh bị không ít người gọi là "bình hoa di động".

Xem nhiều

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa

Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc
NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Câu chuyện văn hóa
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý khi Hòa Minzy công khai bạn trai

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý khi Hòa Minzy công khai bạn trai

Giải trí
Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?

Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top