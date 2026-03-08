Loạt khoảnh khắc Đại úy Văn Cương chăm sóc Hòa Minzy 'tình bể tình' gây sốt
Sau khi Hòa Minzy công khai bạn trai mới là Đại úy Thăng Văn Cương, nhiều khán giả tìm lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong chương trình Sao nhập ngũ.
Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai hạnh phúc mới bên Đại úy Thăng Văn Cương. Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh), xuất thân trong gia đình làm nông và hiện công tác trong quân đội.
Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả tìm lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Đây cũng là nơi se duyên cho cặp đôi.
Thời điểm đó, anh Thăng Văn Cương là một trong những quân nhân tham gia hỗ trợ và huấn luyện các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Trong chương trình, anh nhiều lần xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ trong các buổi huấn luyện và sinh hoạt tại doanh trại.
Một số đoạn clip được chia sẻ lại cho thấy anh Thăng Văn Cương sớm chú ý tới Hòa Minzy. Trong khoảnh khắc hậu trường, anh còn quạt giúp nữ ca sĩ khi ê-kíp ghi hình dưới thời tiết nắng nóng. Những hành động quan tâm nhỏ này khiến nhiều khán giả thích thú khi xem lại.
Đại uý Thăng Văn Cương chăm sóc Hoà Minzy.
Hòa Minzy dường như cũng sớm dành sự chú ý cho chàng quân nhân. Trong một số khoảnh khắc của chương trình Sao nhập ngũ, nữ ca sĩ nhiều lần chủ động trò chuyện và tỏ ra khá thoải mái khi ở gần anh Thăng Văn Cương. Sự vui vẻ, hài hước của cô khiến bầu không khí trên thao trường trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi Sao nhập ngũ kết thúc, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương vẫn giữ liên lạc. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, cặp đôi chọn cách giữ kín chuyện riêng tư.
Nữ ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở Bắc Giang cũ (Bắc Ninh) để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân. Thỉnh thoảng cô cũng đăng ảnh chụp cùng Thăng Văn Cương nhưng hầu như không ai nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai có khoảng bốn năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là cả hai cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh: nữ ca sĩ sinh ngày 31/5, còn bạn trai sinh ngày 30/5.
Khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết gia đình Thăng Văn Cương đã sang nhà cô hỏi cưới. “ Xin lỗi anh, vì để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ” , cô viết.
Anh Thăng Văn Cương cũng bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân: “ Cảm ơn em vì tất cả. Anh và gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con ”. Được biết, nữ ca sĩ dự định tổ chức đám cưới với bạn trai Đại uý vào cuối năm 2027.
Sau khi công khai mối quan hệ, chuyện tình của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh Thăng Văn Cương bế bổng Hòa Minzy bằng một tay cũng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Khoảnh khắc vui vẻ của cả hai khiến nhiều khán giả tin rằng nữ ca sĩ đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc.
