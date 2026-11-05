Ca sĩ Tùng Dương sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Sáng 5/11 tại Hà Nội, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao), phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí cùng các cơ quan của Bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Điểm mới của năm nay là thay vì tổ chức 1 ngày như các năm, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày từ 21/11 đến 22/11/ 2026, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Ngọc Hà, Hà Nội. Đây là năm thứ 14 chương trình được tổ chức.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Điểm mới của năm nay là thay vì tổ chức 1 ngày như các năm trước, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày từ 21/11 đến ngày 22/11/ 2026, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Ngọc Hà, Hà Nội. Ảnh BTC

Sự kiện góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa, gắn kết mối quan hệ giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài và hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực được tổ chức thường niên, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 với chủ đề Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập. Với tinh thần "Beyond Flavors" vượt lên trên những hương vị, Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các nghệ nhân ẩm thực giới thiệu đặc trưng văn hóa ẩm thực vùng miền. Ảnh T.H

Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn. Dự kiến, số lượng người tham dự sẽ vượt con số 20.000 người tham dự của năm 2025.

Theo BTC, năm nay, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế tiếp tục phát triển các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với ba không gian chính: Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam, ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN và World Flavors - Hương vị thế giới. Mỗi không gian mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Liên hoan còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số, tạo nên một không gian đa sắc màu, nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa, và hoạt động ủng hộ thiện nguyện trực tiếp tại sân khấu.

Trong đó, điểm nhấn là Không gian "Tự hào Việt Nam" – nơi quy tụ di sản ẩm thực ba miền. Đặc biệt, Khu "Nguồn cội Việt" được thiết kế trang trọng, tinh tế, là nơi dâng lễ lên Trời Đất với các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh giầy, …, đặc sản địa phương và có sự góp mặt của ẩm thực quốc tế tại đây đã tạo nên một bức tranh hài hòa, đa sắc màu, nơi tinh hoa Việt gặp gỡ tinh hoa thế giới, cùng lan tỏa tinh thần hòa bình và hữu nghị.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế. Ảnh: T.H

Chương trình quảng diễn sẽ giới thiệu các đặc trưng ẩm thực của Việt Nam như: phở, bánh mì. Nghệ nhân Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam - Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá ẩm thực tỉnh Ninh Bình cho biết, nói đến Việt Nam là nói đến phở nhưng để hiểu hơn về nghệ thuật chế biến, giá trị dinh dưỡng của phở thì không phải ai cũng biết. Vì thế, Liên hoan là cơ hội để người dân, du khách và bạn bè quốc tế hiểu hơn về tinh hoa ẩm thực Việt Nam, trong đó có phở.

Một điểm nhấn nữa được nghệ nhân Lê Thị Thiết chia sẻ, chương trình quảng diễn bánh mì Việt Nam sẽ diễn ra theo hình thức thi giữa 3 thương hiệu đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo không khí sôi động, gần gũi; kết hợp các hoạt động trình diễn ẩm thực như bánh mì, gỏi cuốn quy mô lớn, sản phẩm bánh/thạch tạo hình 3D và trình diễn của nghệ nhân, đầu bếp. Qua đó, ẩm thực trở thành một phương thức giao lưu văn hóa sinh động, hấp dẫn đối với khách quốc tế.

Theo đó, BTC sẽ dành 1.000 suất phở, 500 phần bánh mỳ để tặng người dân tham gia chương trình.

Đặc biệt, Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục phát huy giá trị nhân văn của chương trình, thông qua việc phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi toàn bộ số tiền được các mạnh thường quân, cá nhân ủng hộ tới các địa phương, đơn vị và các nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2025 số tiền BTC nhận được là 1,301 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng đã được trao trực tiếp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ Khai mạc, phần còn lại được MTTQ tiếp tục triển khai các hoạt động sau sự kiện. Ảnh BTC

Ông Ngô Phương Nghị, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao cho biết, một trong những ý nghĩa nhân văn của chương trình là bên cạnh việc giới thiệu tinh hoa ẩm thực các nước, giao lưu văn hóa, chương trình còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Nhiều năm nay, các đơn vị tham gia chương trình đều dành số tiền thu được thông qua quảng bá ẩm thực để ủng hộ cho MTTQ Việt Nam và số tiền đó tăng lên theo các năm.

Năm 2025 số tiền BTC nhận được là 1,301 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng đã được trao trực tiếp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ Khai mạc, phần còn lại được MTTQ tiếp tục triển khai các hoạt động sau sự kiện. Năm nay, BTC cho biết sẽ dành số tiền ủng hộ của các đơn vị tham gia chương trình cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ biểu diễn trong chương trình.

Bên cạnh ẩm thực, phần nghệ thuật cũng được BTC đầu tư hơn. Trong lễ khai mạc diễn ra vào ngày 22/11 sẽ có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, đoàn nghệ thuật của Sở VH-DL Ninh Bình, tiết mục múa cồng chiêng của đoàn nghệ thuật Cổng trời Đồng Giang - dân tộc Cơ Tu... Đại sứ quán Trung Quốc mời đoàn nghệ thuật Tứ Xuyên sang trình diễn và Đại sứ quán Nga có 2 tiết mục ca múa dân gian.



