Nam NSƯT đóng phim dẫn đầu phòng vé: MC đình đám Vbiz, U50 độc thân giàu có

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Án mạng karaoke tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt cuối tuần qua, chính thức chấm dứt chuỗi nhiều tuần thống trị của Trại buôn người.

Trong ba ngày cuối tuần (23-25/10), bộ phim của đạo diễn Hoàng Lê thu khoảng 20 tỷ đồng, với hơn 213.000 vé bán ra trên 8.752 suất chiếu. Tính đến sáng 26/10, tổng doanh thu của Án mạng karaoke đã vượt 32 tỷ đồng.

Trong phim, NSƯT Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang - một người tự tu tập, sống thiền định tại một homestay biệt lập trên núi. Vai diễn này nhận được nhiều chú ý từ khán giả bởi được xem là nhân vật mấu chốt, nắm giữ chìa khoá cho nhiều phân đoạn cao trào.

Đạp xe 80km/ngày rèn sức khoẻ cho vai diễn

NSƯT Đại Nghĩa cho biết anh từng phải cân nhắc khá kỹ trước khi nhận lời tham gia Án mạng karaoke vì lịch trình làm việc dày đặc.

Thời điểm được mời đóng phim, nam nghệ sĩ đang hoạt động thường xuyên tại sân khấu IDECAF, tham gia các chương trình truyền hình và đồng thời chuẩn bị cho Anh trai vượt ngàn chông gai.

Để đáp ứng cường độ làm việc, Đại Nghĩa dành nhiều thời gian rèn luyện sức khỏe. Anh duy trì việc đạp xe trung bình khoảng 40km/ngày, có những hôm đạp hơn 70-80km. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn tập luyện lại các kỹ năng âm nhạc như guitar, đàn tranh và trống để chuẩn bị cho chương trình.

Dù phải cân đối nhiều lịch trình cùng lúc, Đại Nghĩa vẫn quyết định tham gia phim sau khi đọc kịch bản và cảm nhận được sức hấp dẫn của câu chuyện.

Tạo hình nhân vật của Đại Nghĩa trong “Án mạng karaoke”.

Nhắc đến quá trình thực hiện dự án, nam nghệ sĩ cho biết bối cảnh quay trên núi đã mang đến không ít thử thách cho toàn bộ ê-kíp.

Theo Đại Nghĩa, đoàn phim không phải ngày nào cũng có thể sử dụng cáp treo để di chuyển. Trong suốt thời gian ghi hình, anh nhớ rằng mọi người chỉ được đi cáp treo khoảng hai lần, còn phần lớn thời gian phải đi bộ từ chân núi lên bối cảnh.

Việc di chuyển trên những đoạn đường núi vào ban đêm vốn đã khó khăn, trong khi lịch quay thường xuyên kéo dài đến sáng sớm càng khiến các thành viên mất nhiều sức lực.

Đại Nghĩa nhớ lại có phân cảnh thực hiện cùng Vân Dung phải quay xuyên đêm đến khoảng 5 giờ sáng. Khi hoàn thành công việc và rời bối cảnh, trời cũng vừa hửng sáng.

Không chỉ khó khăn về thời gian, điều kiện sinh hoạt tại địa điểm ghi hình cũng khá hạn chế. Những nhu cầu cơ bản như sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa hay vệ sinh lớp hóa trang đôi khi trở thành thử thách đối với các diễn viên.

Đặc biệt, có những phân cảnh yêu cầu diễn viên hóa trang với máu giả. Sau khi hoàn thành cảnh quay vào lúc 2-3 giờ sáng, các nghệ sĩ phải xin nước từ người dân khu vực xung quanh để tẩy lớp hóa trang giữa thời tiết lạnh.

Dù phải trải qua nhiều đêm quay vất vả, Đại Nghĩa cho biết các thành viên trong đoàn đều cố gắng hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc. Với anh, hành trình ghi hình tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

MC giàu có nhất nhì Vbiz, U50 sống độc thân

Bên cạnh lĩnh vực diễn xuất, Đại Nghĩa còn được biết đến là một MC đắt show nhất nhì showbiz Việt. Với phong cách dẫn dắt tự nhiên, hài hước nhưng tinh tế, anh liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình ăn khách như Gương mặt thân quen, Ca sĩ bí ẩn, Giọng ải giọng ai, Chuẩn cơm mẹ nấu cùng nhiều gameshow nổi tiếng khác.

Đại Nghĩa là MC giàu có nhất nhì showbiz Việt.

Sau nhiều năm lao động nghệ thuật, nghệ sĩ sinh năm 1978 có cuộc sống sung túc. Nam MC từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh căn biệt thự được đồng nghiệp ví như cung điện tại TP.HCM. Ngoài biệt thự bề thế, Đại Nghĩa còn sở hữu một biệt thự sân vườn thanh bình ở Đà Lạt.

Được mệnh danh là nam MC giàu nhất nhì Việt Nam, song Đại Nghĩa vẫn giữ nếp sống khá giản dị. Anh ít xuất hiện tại các sự kiện xa hoa, không khoe hàng hiệu hay tài sản cá nhân.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa vẫn chọn cuộc sống độc thân kín tiếng. Anh cho biết bản thân cảm thấy hài lòng với hiện tại và trân trọng những gì mình đang có. Với nam nghệ sĩ, sự bình yên trong tâm hồn, được làm nghề, được cống hiến và giúp đỡ mọi người mới là điều quan trọng nhất.

Nam diễn viên ăn chay, sống an yên ở tuổi U50.

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa từng chia sẻ tìm được bình yên, an lạc và hạnh phúc khi được học Phật pháp và ăn chay trường. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những câu chuyện về Phật pháp, đọc kinh. Anh học được cách sống nhẹ nhàng, giản dị và yêu thương mọi người xung quanh.

“Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh. Khi mình đối diện bằng sự bình thản, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”, Đại Nghĩa từng tâm sự.