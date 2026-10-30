Nữ diễn viên gây chú ý khi vào vai cô giáo của Chi Pu trong 'Chị chị em em 3'

Những hình ảnh hậu trường Chị chị em em 3 được chia sẻ gần đây thu hút sự chú ý khi Đào Lan Phương xuất hiện trong trang phục áo tứ thân, mang vẻ duyên dáng, nền nã của người phụ nữ Kinh Bắc. Đặc biệt, phân cảnh cô xuất hiện cùng Chi Pu khiến nhiều khán giả tò mò về vai diễn của người đẹp trong phim.

Đào Lan Phương gây chú ý khi xuất hiện cạnh Chi Pu trong bộ phim “Chị chị em em 3”.

Chia sẻ với VTC News, Đào Lan Phương cho biết đây là lần đầu cô đảm nhận vai một cô giáo Quan họ. Với cô, vai diễn mang ý nghĩa đặc biệt bởi Bắc Ninh là nơi cô sinh ra và lớn lên, gắn liền với những làn điệu dân ca Quan họ và không gian văn hóa Kinh Bắc.

“Đây không chỉ đơn thuần là hóa thân vào một nhân vật, Phương còn có cơ hội thể hiện một phần văn hóa, truyền thống và vẻ đẹp của quê hương mình trên màn ảnh”, cô chia sẻ.

Theo Đào Lan Phương, sự gần gũi với văn hóa địa phương giúp cô tìm thấy sự kết nối tự nhiên với nhân vật. Từ nhỏ, cô đã được sống trong không gian văn hóa Quan họ, nơi những nét duyên dáng, nhẹ nhàng và tinh tế của người phụ nữ Bắc Ninh luôn được cô trân trọng.

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, người đẹp mong nhân vật vẫn truyền tải được vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và đậm bản sắc của người phụ nữ Kinh Bắc.

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn của Đào Lan Phương nhận được nhiều sự quan tâm.

Sự xuất hiện của nhiều phim Việt đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng thời gian gần đây khiến thị trường điện ảnh trở nên sôi động. Đào Lan Phương xem đây là tín hiệu tích cực, cho thấy khán giả ngày càng quan tâm đến phim nội địa. Với Chị chị em em 3, cô kỳ vọng tác phẩm được đón nhận rộng rãi và tạo được dấu ấn cảm xúc với người xem.

Tuy nhiên, người đẹp không cho rằng doanh thu cao của một số bộ phim đồng nghĩa đầu tư điện ảnh là lĩnh vực dễ sinh lời. Theo cô, phía sau một tác phẩm thành công là quá trình đầu tư nghiêm túc về tài chính, chất xám, thời gian và công sức của nhiều người. Không có công thức nào bảo đảm một bộ phim sẽ thành công chỉ vì được rót vốn lớn.

Bên cạnh diễn xuất, Đào Lan Phương từng tham gia đầu tư một phần vào Thám Tử Kiên, bộ phim của đạo diễn Victor Vũ. Cô cho biết dành tình cảm đặc biệt cho những tác phẩm khai thác văn hóa, lịch sử và truyền thống Việt Nam.

Theo cô, phim có bối cảnh xưa sở hữu sức hấp dẫn riêng, từ trang phục, kiến trúc đến phong tục, tập quán và cách ứng xử của con người. Điện ảnh không chỉ là lĩnh vực giải trí hay kinh doanh mà còn có thể trở thành cầu nối gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Đào Lan Phương.

Đào Lan Phương sinh năm 1983, từng tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2004 và đóng phim truyền hình Cô gái xấu xí năm 2008. Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân Sammy Hoàng và có hai con. Sau khi lập gia đình, cô rút khỏi các hoạt động giải trí.

Những năm gần đây, Đào Lan Phương góp mặt trong các dự án như Người vợ cuối cùng và Thám Tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ với những vai trò khác nhau, từ diễn viên khách mời đến nhà đầu tư.

Ngoài Chị Chị Em Em 3, Đào Lan Phương còn tham gia sản xuất Thám Tử Kiên 2, dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Đinh Mùi 2027.