Nữ võ sĩ quê Ninh Bình kể chuyện giành HCV thế giới trên đất Italia

Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Italia, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tham dự giải gồm 83 cán bộ, trọng tài, HLV và VĐV. Trong đó, 40 VĐV được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Kết thúc giải, đoàn Việt Nam nhất toàn đoàn với thành tích 32 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc.

Chia sẻ với phóng viên, võ sĩ trẻ Trần Minh Anh (19 tuổi, quê Ninh Bình), người góp một tấm HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 51–54 kg nữ, cho biết để theo đuổi đam mê võ thuật, cô phải sống xa nhà từ sớm, ít có thời gian dành cho bạn bè và quen với những chấn thương, vết sẹo cùng sự mệt mỏi sau mỗi buổi tập.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Italia - (ảnh nhân vật cung cấp).

Đối với cô, những cuộc điện thoại ngắn ngủi của bố mẹ cùng lời dặn hãy cố gắng nhưng đừng để bị chấn thương đã trở thành nguồn động viên để cô tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Tâm sự về hành trình đến với võ thuật, nữ võ sĩ trẻ cho hay: “Hành trình đến với võ thuật bắt đầu từ sự tò mò và niềm yêu thích vận động từ nhỏ. Khi bắt đầu, tôi chỉ nghĩ tập võ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Càng tập, tôi càng bị cuốn hút bởi tính kỷ luật và tinh thần của bộ môn này”.

Từ bộ môn được lựa chọn để rèn luyện sức khỏe, võ thuật dần trở thành con đường mà Minh Anh nghiêm túc theo đuổi và khát khao chinh phục trên sàn đấu.

Nữ võ sĩ Minh Anh và HLV trên sàn đấu tại Italia - (ảnh nhân vật cung cấp).

“Lần đầu mang giáp, bước lên thảm đấu trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả đã cho tôi cảm giác khát khao chiến thắng thực sự”, Minh Anh chia sẻ.

Trải qua nhiều giải đấu và giành được những thành tích cao, Minh Anh có cơ hội bước ra đấu trường thế giới. Thời điểm nhận quyết định tham dự Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, nữ võ sĩ vừa tự hào vừa cảm nhận rõ áp lực. Lần này, đó không còn là cuộc thi đấu cho cá nhân hay đơn vị chủ quản, mà là gánh trên vai màu cờ, sắc áo Việt Nam.

Theo nữ võ sĩ trẻ, để có vài phút thi đấu trên sàn đấu quốc tế là cả một quá trình khổ luyện. Có những lúc cô tự hỏi liệu bản thân có thực sự làm được hay không. Nhưng sự động viên và đồng hành của các HLV trong từng buổi tập đã giúp Minh Anh dần vượt qua những hoài nghi ấy.

Tấm huy chương vàng giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Italia.

“Mỗi ngày tôi trải qua 3 ca tập, từ rèn thể lực, kỹ thuật, chiến thuật đến đấu tập thực chiến. Có những đợt chấn thương kéo dài ngay trước giải, hoặc những ngày thể lực chạm đáy, tôi từng khóc một mình và tự hỏi liệu mình có phù hợp với con đường này không? Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến lý do mình bắt đầu, nhớ đến sự kỳ vọng của các thầy và gia đình để lấy lại tinh thần và chiến đấu tiếp”, Minh Anh chia sẻ.

Chia sẻ về hành trình thi đấu tại Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, Minh Anh cho biết mỗi trận đấu đều là thử thách lớn. Đặc biệt, trận chung kết phải đối mặt với đối thủ có sải tay dài, thể lực dồi dào và lối đánh áp sát khó chịu, Minh Anh xác định phải giữ sự bình tĩnh, tuân thủ chiến thuật và tận dụng những cơ hội phản công.

“Trước khi bước lên thảm, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và nhớ lại những gì Ban huấn luyện đã dặn. Tôi tự nhủ vào đến đây rồi thì không còn gì để mất, cứ đánh hết sức mình. Khi hiệp đấu ngày càng căng thẳng, tôi tập trung tối đa vào từng nhịp thở, chắt chiu từng cơ hội phản công bằng các đòn thế sở trường. Sự bình tĩnh đã giúp tôi duy trì được lợi thế cho đến những giây cuối cùng”, Minh Anh kể lại.

Một ngày các vận động viên tập luyện tại Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình.



Bằng sự tập trung, bản lĩnh thi đấu và việc thực hiện tốt chiến thuật đã đề ra, nữ võ sĩ trẻ quê Ninh Bình vượt qua đối thủ Algeria, giành HCV thế giới ở nội dung đối kháng hạng cân 51–54 kg nữ. Với Minh Anh, chiến thắng này không chỉ là thành quả của những tháng ngày khổ luyện mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi đam mê võ thuật.

Theo ông Trần Văn Tiến, HLV đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh Ninh Bình, Minh Anh là VĐV sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân toàn diện, tư duy đòn thế linh hoạt và khả năng đọc tình huống trận đấu nhanh.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Ban huấn luyện xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn, từ rèn thể lực nền tảng, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật đến ép cân, giảm khối lượng tập luyện và đấu tập cọ xát ở cường độ cao. Đồng thời, Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia nghiên cứu kỹ lối đánh của các đối thủ quốc tế để xây dựng bài tập và phương án khắc chế phù hợp cho Minh Anh.

Để giành huy chương vàng thế giới ở tuổi 19, Trần Minh Anh, nữ võ sĩ quê Ninh Bình, đã trải qua hành trình khổ luyện với 3 ca tập mỗi ngày, những chấn thương kéo dài.

Theo HLV Trần Văn Tiến, điểm mạnh lớn nhất giúp Minh Anh vượt qua các đối thủ mạnh để giành HCV là tốc độ, tính chính xác trong các đòn phản công và ý chí chiến đấu kiên cường. Đặc biệt, việc tuân thủ chiến thuật mà Ban huấn luyện xây dựng cho từng đối thủ cũng là yếu tố then chốt giúp Minh Anh đạt thành tích tốt.

Bên cạnh đó, Minh Anh kiểm soát cự ly rất tốt, luôn biết cách giữ nhịp trận đấu theo ý mình và bùng nổ đúng thời điểm quyết định.

Ông Ninh Tiến Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, cho biết Trần Minh Anh là VĐV đầu tiên của Ninh Bình giành HCV thế giới ở bộ môn Võ cổ truyền. Minh Anh là VĐV trẻ có tố chất và nhiều tiềm năng phát triển. Thành tích mà nữ võ sĩ vừa đạt được là kết quả từ sự nỗ lực của cá nhân cùng sự đồng hành, hỗ trợ của đội ngũ HLV, đặc biệt là các HLV tại Trung tâm.

