Ninh Dương Lan Ngọc: 'Đóng phim sợ nhất là chỉ được khán giả khen đẹp'

Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với Chị chị em em 3 . Cô đảm nhận vai chính Thị Liễu, mắt xích tạo nên những mâu thuẫn cao trào cho các nhân vật.

Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn duy trì sức hút trong nhóm nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, nữ diễn viên bộc bạch về lý do vắng bóng trên màn ảnh thời gian dài, về quan điểm làm nghề và năng lượng tích cực của người phụ nữ hiện đại không vội vã chạy theo áp lực kết hôn.

Không dám xem cảnh nóng của chính mình

- Vì sao sau 4 năm, Ninh Dương Lan Ngọc mới trở lại màn ảnh rộng?

Ban đầu, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, nhìn nhận lại khả năng diễn xuất và trau dồi những kỹ năng còn thiếu sót. Mải mê với những công việc đó, tôi không nhận ra đã 4 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn xuất hiện và gặp gỡ khán giả nên cảm giác thời gian trôi rất nhanh.

Hơn nữa, tôi chưa tìm được dự án nào thực sự khiến bản thân hứng thú. Có lẽ đến thời điểm này, mọi thứ đã đúng lúc, như thể tổ nghề cho phép tôi trở lại với con đường diễn xuất.

Với tôi, diễn xuất cũng giống như tâm lý con người, không có đúng hay sai mà phụ thuộc vào việc đặt nhân vật trong hoàn cảnh nào. Khi tham gia gameshow, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người, từ đó tích lũy thêm những trải nghiệm cho bản thân. Đôi khi việc đóng phim quá nhiều khiến tôi quên mất quan sát thế giới xung quanh vì cứ mãi chạy theo nhân vật, thậm chí lặp đi lặp lại những cảm xúc đó. Khi được mở rộng tầm nhìn, tôi có thêm nhiều trải nghiệm, cảm xúc và năng lượng mới.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh với vai chính trong “Chị chị em em 3”.

Đến với Chị chị em em 3, tôi cảm thấy khá nhẹ nhàng khi đóng nhân vật Thị Liễu. Tôi không còn phải gồng mình để thể hiện những phân đoạn cảm xúc. Trước đây, tôi thường phải vay mượn cảm xúc để diễn những cảnh như vậy. Nhưng hiện tại, tôi có cảm giác được sống cùng nhân vật nên chỉ cần chạm vào đúng tâm lý là nước mắt tự rơi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong hành trình mới mẻ này của bản thân.

- Nói vậy nghĩa là vai Thị Liễu không quá áp lực đối với chị?

Tôi vẫn cảm thấy nặng vì nhân vật hoàn toàn khác với tính cách của mình. Tôi vốn là người nhiều năng lượng, nhưng khi đóng vai Thị Liễu, tôi luôn phải kiềm chế nguồn năng lượng ấy.

Thị Liễu có nguồn năng lượng trầm lắng bên trong. Trong khi đó, tôi lại là người lý trí hơn sau khi trải qua nhiều chuyện. May mắn là cuộc sống của tôi vẫn đủ đầy và hạnh phúc nên đôi khi không thể hiểu được tâm lý ấy. Vì vậy, tôi đã ghi ra rất nhiều câu hỏi để xây dựng tuyến nhân vật. Thậm chí, tôi còn tự đặt ngày tháng năm sinh cho Thị Liễu, tìm hiểu lý do vì sao cô ấy phải chịu đựng những hoàn cảnh đó, thậm chí tính cả nhân số học của nhân vật nữa (cười).

- Từng nói muốn vượt qua giới hạn an toàn của bản thân, chị cảm thấy mình đã làm được điều đó khi tham gia dự án này?

Trước đây, tôi luôn muốn chứng minh có thể làm được nhiều điều. Nhưng tôi lại quên mất một điều là bản thân có thực sự phù hợp hay không. Khi trưởng thành hơn, tôi hiểu ra rằng mình cần cảm nhận nhiều hơn thay vì cố chứng minh một điều gì đó. Trước hết, bản thân phải cảm thấy hài lòng. Khi ấy cảm xúc mới có thể chạm đến trái tim khán giả.

Thật lòng, điều khiến tôi vui nhất là mọi người có thể cảm nhận được nhân vật. Còn nếu chỉ được khán giả khen đẹp thì tôi lại rất buồn và lo lắng.

Diễn xuất của Lan Ngọc trong “Chị chị em em 3”.

- Đóng cảnh nóng với diễn viên Quốc Anh có quá khó với Ninh Dương Lan Ngọc?

Tôi bịt mắt và không dám xem vì ngại. Thật ra, đây là một phân cảnh cần thiết trong bộ phim, đồng thời cũng là cách đạo diễn truyền tải thông điệp mà mình mong muốn.

Cảnh nóng thường là phân đoạn mệt mỏi và vất vả nhất. Khó khăn nằm ở việc hai diễn viên phải tiếp xúc cơ thể và làm sao để vượt qua những e ngại đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tôi đã được bảo vệ an toàn nên cả hai chỉ cần thoải mái với cảm xúc của mình.

Hiện tại, tôi đã 36 tuổi. Đây là thời điểm tôi có thể dấn thân vào những hoàn cảnh, những nhân vật mà mình chưa từng trải qua trong cuộc đời. Đó cũng là điều khán giả mong đợi ở một kịch bản và nội dung phim.

Với một bộ phim, nếu diễn viên nói quá nhiều về cảnh nóng, khán giả có thể nghĩ đó là điểm mấu chốt khiến mọi người phải đến rạp. Nhưng thực tế không phải vậy, bộ phim còn rất nhiều điều đáng xem. Tôi muốn giữ lại những điều đó như một bí mật để khán giả tự khám phá.

Không áp lực doanh thu hay danh xưng “trăm tỷ”

Khi trưởng thành, tôi hiểu rằng mình cần cảm nhận nhiều hơn thay vì cố chứng minh. Điều khiến tôi vui nhất là khán giả cảm nhận được nhân vật, còn nếu chỉ được khen đẹp thì rất buồn và lo lắng

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

- Thời điểm hiện tại, mời Ninh Dương Lan Ngọc đóng phim có khó?

Điều này phụ thuộc vào kịch bản có khiến tôi cảm nhận được hay không ngay tại thời điểm đó. Tôi cũng là một người khá lạ. Khi đọc kịch bản và cảm thấy không thể làm được, tôi sẽ từ chối ngay. Mọi người thường hỏi tại sao không thử, nhưng chính tôi cũng không biết vì sao, chỉ là tại thời điểm đó tôi không cảm nhận được nhân vật.

Tôi tin nhiều vào duyên phận. Có lẽ vì nhân số học của tôi là số 9 nên luôn cảm thấy mình biết điều gì phù hợp với bản thân trong một tác phẩm. Vì vậy, tôi thường lựa chọn những dự án mà mình cảm thấy có sự đồng điệu.

- Là diễn viên có tên tuổi, đến thời điểm hiện tại, doanh thu của phim có phải điều quan tâm lớn với chị?

Ngày xưa, tôi đến với điện ảnh với vai trò diễn viên. Đến hiện tại, sau 16 năm, tôi vẫn là một diễn viên và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Vai trò của diễn viên là cống hiến hết mình cho nhân vật, còn doanh thu thì để nhà sản xuất lo (cười).

Tôi nghĩ mỗi bộ phim đều có số phận riêng vì không có ê-kíp nào làm phim mà không cố gắng hết sức. Khán giả có thể thích hoặc không thích một bộ phim nào đó, nhưng không thể nói rằng ê-kíp đã không dốc hết sức mình. Vì vậy, việc một bộ phim có được yêu thương hay không còn phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Lan Ngọc không còn áp lực về danh xưng “diễn viên trăm tỷ”

- Ở thời điểm hiện tại, thành công và chất lượng của bộ phim dường như được đánh giá bằng doanh thu. Thậm chí, diễn viên cũng được chú ý nhờ gắn với danh xưng “trăm tỷ”. Lan Ngọc áp lực thế nào về vấn đề này?

Tôi đã có cơ hội được gọi là “diễn viên trăm tỷ” như vậy đã vui rồi! Vì thế tôi cứ tiếp tục hành trình của mình, không nhìn về quá khứ nữa. Hiện tại và tương lai mới là những điều tôi cần hướng đến và phát triển. Nếu cứ nhìn lại những gì đã qua thì chỉ có thể nhờ Doraemon đưa mình trở về, chứ bây giờ đâu thể quay lại được nữa (cười).

Gia đình lo lắng về chuyện hôn nhân

- Ngoài nghệ thuật, chị dành thời gian cho cuộc sống cá nhân như thế nào?

Mỗi ngày, tôi vẫn dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi xem phim, du lịch và học hỏi thêm nhiều điều. Tôi thường thích đến những nơi khác nhau để tìm hiểu, trải nghiệm mọi thứ.

Cuộc sống của tôi cũng đơn giản như mọi người, không có gì quá khác biệt. Vì vậy, mọi người thường hỏi cuộc sống của một diễn viên có gì khác, có lẽ chỉ là được ngủ nhiều hơn thôi. Những dịp lễ, khi mọi người được nghỉ ngơi, đi chơi thì tôi lại phải đi làm. Có thể khác nhau chỉ có vậy thôi.

Nữ diễn viên vẫn độc thân trẻ đẹp ở tuổi 36.

- Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh, Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình mang màu sắc gì?

Mỗi năm trôi qua, tôi đều trải qua rất nhiều màu sắc khác nhau, không năm nào giống năm nào. Có rất nhiều câu chuyện đã diễn ra, nên tôi may mắn khi cuộc đời mình đi qua nhiều cung bậc và có được những trải nghiệm khác nhau.

Tôi vẫn may mắn được mọi người khen trẻ. Có lẽ sau mỗi trải nghiệm trong cuộc sống, tôi lại được tiếp thêm những nguồn năng lượng mới, sau đó tự thanh lọc và tiếp tục hành trình của mình.

- Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn luôn tích cực, vui vẻ. Có phải vì vậy nên chị không còn quan tâm tới chuyện hôn nhân?

Nói thật, gia đình cũng lo lắng cho tôi về chuyện hôn nhân chứ, làm sao không lo được khi mình đã 36 tuổi rồi. Nhưng có lẽ cuộc sống của phụ nữ hiện đại bây giờ đã khác trước. Phụ nữ có thể kết hôn muộn hơn mà vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Càng lớn tuổi lại càng trẻ ra, có thể là nhờ chăm đi spa nữa (cười).

- Cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc về những chia sẻ!