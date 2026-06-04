Các cặp cung hoàng đạo 'oan gia ngõ hẹp', cứ gặp nhau là chiến tranh bùng nổ
GĐXH - Có những cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc đến mức chỉ cần ở cạnh nhau một thời gian ngắn cũng đủ phát sinh tranh cãi.
Cặp đôi cung hoàng đạo Cự Giải và Bảo Bình: Cuộc đối đầu giữa cảm xúc và lý trí
Cự Giải là người sống giàu tình cảm, luôn mong muốn được quan tâm, yêu thương và chia sẻ. Trong khi đó, Bảo Bình lại nổi tiếng với tư duy lý trí, độc lập và đôi khi khá lạnh lùng trong cách thể hiện cảm xúc.
Sự khác biệt này khiến cả hai thường xuyên cảm thấy đối phương không hiểu mình. Cự Giải cho rằng Bảo Bình quá vô tâm, thiếu sự đồng cảm, còn Bảo Bình lại cảm thấy Cự Giải quá nhạy cảm và phụ thuộc vào cảm xúc.
Dù những cuộc tranh cãi giữa họ thường chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng khoảng cách trong suy nghĩ khiến mối quan hệ này khó duy trì lâu dài. Ngay cả khi làm bạn, họ cũng khó tìm được sự đồng điệu thực sự.
Cặp đôi cung hoàng đạo Song Tử và Ma Kết: Khó hòa hợp trong cách sống
Song Tử hoạt bát, thích giao tiếp và luôn muốn chia sẻ mọi suy nghĩ của mình. Ngược lại, Ma Kết là người thực tế, nguyên tắc và không thích những cuộc trò chuyện dài dòng, thiếu trọng tâm.
Trong công việc cũng như cuộc sống, Ma Kết đề cao sự kỷ luật và hiệu quả, còn Song Tử thường linh hoạt, thích tự do và dễ thay đổi. Chính sự khác biệt này khiến hai bên thường xuyên bất đồng quan điểm.
Mỗi người đều có cá tính mạnh và ít khi chịu nhượng bộ, vì vậy những cuộc tranh luận giữa Song Tử và Ma Kết thường kéo dài và khó tìm được điểm dừng. Nếu không biết cách dung hòa, mối quan hệ giữa họ rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.
Cặp đôi cung hoàng đạo Kim Ngưu và Sư Tử: Hai thế giới hoàn toàn đối lập
Kim Ngưu nổi tiếng với tính cách thực tế, cẩn trọng và luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Họ coi trọng giá trị vật chất và biết cách quản lý tài chính một cách hợp lý.
Trong khi đó, Sư Tử lại yêu thích sự hào nhoáng, thích thể hiện bản thân và sẵn sàng chi tiêu để khẳng định vị thế của mình. Điều này khiến Kim Ngưu không ít lần cảm thấy khó chấp nhận.
Không chỉ khác biệt về quan điểm tiền bạc, hai cung hoàng đạo này còn có cái tôi khá lớn.
Kim Ngưu kiên định với lựa chọn của mình, còn Sư Tử luôn muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai đều không muốn là người xuống nước trước.
Chính vì vậy, đây được xem là một trong những cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc điển hình, khó tìm được sự cân bằng lâu dài.
Cặp đôi cung hoàng đạo Bọ Cạp và Nhân Mã: Một người quá sâu sắc, một người quá tự do
Bọ Cạp là mẫu người sống nội tâm, sâu sắc và luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Họ thường nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc và có chiều sâu.
Trái lại, Nhân Mã yêu tự do, lạc quan và thích tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Họ không muốn bị ràng buộc bởi những quy tắc hay áp lực không cần thiết.
Bọ Cạp đôi khi cảm thấy Nhân Mã quá vô tư và thiếu trách nhiệm, trong khi Nhân Mã lại cho rằng Bọ Cạp suy nghĩ quá nhiều và tự tạo áp lực cho bản thân.
Dù ít khi xảy ra những cuộc đối đầu gay gắt, nhưng sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống khiến họ khó trở thành một cặp đôi thực sự ăn ý.
Cặp đôi cung hoàng đạo Bạch Dương và Xử Nữ: Càng gần nhau càng dễ va chạm
Bạch Dương nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, quyết đoán và hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, sự nóng vội đôi khi khiến họ mắc sai lầm hoặc bỏ qua những chi tiết quan trọng.
Ngược lại, Xử Nữ là người cầu toàn, cẩn thận và luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ có xu hướng phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Khi ở bên nhau, Xử Nữ thường xuyên góp ý hoặc chỉnh sửa những thiếu sót của Bạch Dương. Điều này khiến Bạch Dương cảm thấy bị kiểm soát và mất tự do. Trong khi đó, Xử Nữ lại khó chấp nhận sự hấp tấp và thiếu cẩn trọng của đối phương.
Một người nóng nảy, một người quá khắt khe nên những cuộc tranh cãi giữa họ gần như là điều khó tránh khỏi. Nếu không học cách thấu hiểu và tôn trọng khác biệt của nhau, mối quan hệ này rất dễ rơi vào bế tắc.
Vì sao những cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc vẫn bị thu hút lẫn nhau?
Dù thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhiều cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc vẫn có sức hút đặc biệt với nhau. Nguyên nhân là bởi sự khác biệt đôi khi tạo nên cảm giác mới mẻ, kích thích sự tò mò và khám phá.
Tuy nhiên, để một mối quan hệ bền vững, sự hấp dẫn ban đầu là chưa đủ. Điều quan trọng nhất vẫn là khả năng lắng nghe, tôn trọng quan điểm của đối phương và sẵn sàng điều chỉnh bản thân khi cần thiết.
Xung khắc trong chiêm tinh chỉ mang tính tham khảo. Trên thực tế, sự chân thành, thấu hiểu và nỗ lực vun đắp mới là yếu tố quyết định một mối quan hệ có thể đi cùng nhau lâu dài hay không.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
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