Tuổi già tôi bán nhà về quê sống chung với em trai rồi nhận cái giá quá đắt

Tuổi già cô đơn nơi thành phố và quyết định về quê dưỡng già

Những năm gần đây, xu hướng rời thành phố về quê dưỡng già ngày càng phổ biến. Nhiều người tin rằng cuộc sống nông thôn yên bình, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi sẽ là lựa chọn lý tưởng cho tuổi già.

Ông Fang Mingjun (63 tuổi, Trung Quốc) cũng từng mang suy nghĩ đó.

Rời quê từ khi đỗ đại học, ông lên thành phố học tập rồi làm việc, lập gia đình và xây dựng cuộc sống ổn định.

Trong nhiều thập kỷ, thành phố là nơi mang lại cho ông cơ hội nghề nghiệp, điều kiện sống tốt và niềm tự hào của một người thành đạt.

Sau khi cha mẹ qua đời, số lần ông trở về quê ngày càng ít. Ngoài những dịp đặc biệt của gia đình, gần như ông không còn gắn bó với nơi mình sinh ra.

Thế nhưng khi tuổi tác tăng lên, đặc biệt sau khi con trai lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên trống vắng hơn.

Những ngày lặp đi lặp lại giữa bốn bức tường khiến ông bắt đầu nhớ về khung cảnh làng quê yên bình năm nào.

Khoảng gần một thập kỷ trước, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng quê nhà được cải thiện đáng kể.

Đường sá thuận tiện hơn, điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn trước. Mỗi lần về quê cuối tuần, vợ chồng ông càng thêm yêu thích cuộc sống nơi đây và nuôi ý định trở về dưỡng già.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy nhiều lần dang dở do chi phí xây sửa nhà quá lớn và những ý kiến trái chiều từ con cái.

Ảnh minh họa

Biến cố mất vợ khiến quyết tâm về quê càng mạnh mẽ

Sau khi nghỉ hưu được vài năm, cuộc sống của ông Fang bất ngờ rẽ sang hướng khác khi vợ ông mắc bệnh rồi qua đời.

Sự mất mát quá lớn khiến người đàn ông tuổi ngoài 60 rơi vào cảm giác cô đơn kéo dài. Dù thường xuyên sang thăm con cháu, ông vẫn không tìm được niềm vui như trước.

Trong lúc đó, ký ức về quê hương và giấc mơ an hưởng tuổi già nơi thôn dã lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Ông dự định dùng khoảng 200.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm để sửa lại căn nhà cũ. Khi nghe kế hoạch này, em trai ông đề xuất phương án xây mới hoàn toàn và góp tiền cùng nhau dựng một căn nhà ba tầng để hai gia đình cùng sinh sống.

Nghe có vẻ hợp lý, ông Fang nhanh chóng đồng ý.

Ban đầu, hai anh em dự tính mỗi người bỏ ra khoảng 200.000 nhân dân tệ. Thế nhưng trong quá trình xây dựng, giá vật liệu và nhân công liên tục tăng cao khiến tổng chi phí đội lên ngoài dự kiến.

Từ số tiền ban đầu, ông buộc phải chi thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ nữa cho việc hoàn thiện và mua sắm nội thất.

Không còn nguồn tài chính nào khác, cuối cùng ông đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời: bán căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố với giá khoảng 600.000 nhân dân tệ, tương đương 2,3 tỷ đồng.

Ông tin rằng sau khi hoàn thành ngôi nhà mới, phần tiền còn lại gửi tiết kiệm cũng đủ để ông sống an nhàn những năm cuối đời.

Tuổi già ở quê những ngày tháng đầu đầy niềm vui và hy vọng

Sau hơn một năm xây dựng, căn nhà mới hoàn thiện và ông chính thức chuyển về quê sinh sống.

Những ngày đầu, cuộc sống diễn ra đúng như những gì ông từng hình dung.

Buổi sáng, ông cùng em trai làm vườn, chăm rau. Buổi chiều sang nhà hàng xóm chơi bài hoặc uống trà. Cuối tuần, cả gia đình lên núi hái rau rừng, tận hưởng không khí trong lành.

Ông cảm nhận được sự ấm áp khi mọi người quây quần bên mâm cơm và tin rằng quyết định rời thành phố là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Mâu thuẫn khiến cuộc sống tuổi già dần mất đi sự yên ổn

Chỉ sau vài tháng, những khác biệt trong sinh hoạt bắt đầu xuất hiện.

Ông Fang có thói quen nấu ăn vừa đủ cho mỗi bữa và không thích sử dụng thức ăn để qua ngày. Trong khi đó, em dâu ông lại quen nấu nhiều rồi bảo quản trong tủ lạnh để dùng tiếp.

Cho rằng điều này không tốt cho sức khỏe, ông nhiều lần góp ý. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở dần biến thành tranh cãi.

Sau nhiều lần bất đồng, hai gia đình quyết định ăn riêng.

Tưởng rằng việc tách bữa sẽ giúp giảm căng thẳng, nhưng những mâu thuẫn mới lại phát sinh. Từ chuyện sử dụng bếp, dọn dẹp không gian chung cho đến các sinh hoạt hàng ngày đều trở thành nguyên nhân gây tranh cãi.

Ông Fang thậm chí còn muốn cải tạo một phần nhà kho thành khu bếp riêng, nhưng ý tưởng này tiếp tục bị phản đối.

Những xích mích liên tiếp khiến tình cảm anh em ngày càng xa cách.

Không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Người dân trong làng vốn thường xuyên sang chơi cũng bắt đầu ngại ghé thăm khi biết chuyện bất hòa giữa hai gia đình.

Cuộc sống mà ông từng nghĩ sẽ vui vẻ và gắn kết bỗng trở nên cô độc theo một cách khác.

Khi tuổi già đối mặt với thực tế khắc nghiệt

Không chỉ gặp vấn đề trong các mối quan hệ, ông Fang còn nhận ra cuộc sống ở quê không hề thuận lợi như tưởng tượng.

Một lần đổ bệnh, ông phải di chuyển gần 40 km mới tới được bệnh viện. Chính trải nghiệm này khiến ông bắt đầu nhìn nhận lại quyết định của mình.

Ông nhận ra rằng tuổi già không chỉ cần không khí trong lành hay một căn nhà rộng rãi. Điều quan trọng hơn là hệ thống y tế thuận tiện, các dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và một môi trường sống phù hợp với thói quen đã hình thành suốt nhiều chục năm.

Sau khi bình phục, ông quyết định quay trở lại thành phố.

Thế nhưng lúc này, căn hộ cũ đã bán, số tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều do dồn vào việc xây nhà.

Không còn lựa chọn nào khác, người đàn ông 63 tuổi phải thuê nhà để sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông cho rằng sai lầm lớn nhất của mình là quá lý tưởng hóa cuộc sống nông thôn mà không tính đến những khác biệt thực tế về sinh hoạt, tài chính và các mối quan hệ gia đình.

Chưa đầy hai năm sau khi thực hiện giấc mơ dưỡng già nơi quê nhà, ông mất căn nhà ở thành phố, hao hụt gần hết tiền tiết kiệm và đánh đổi cả sự hòa thuận với em trai.

Câu chuyện của ông Fang là lời nhắc nhở rằng việc lựa chọn nơi an dưỡng tuổi già không nên chỉ dựa trên cảm xúc hay ký ức đẹp của quá khứ.

Điều quan trọng là đánh giá kỹ điều kiện sống, khả năng tài chính, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự phù hợp trong các mối quan hệ để tránh những nuối tiếc khi tuổi già đã đến.