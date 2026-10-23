Các con giáp Hợi, Mão, Mùi đón tín hiệu mới về tài lộc sau Rằm tháng 9 âm lịch

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp Sửu, Tỵ, Dậu đón tín hiệu mới về tài lộc, sự nghiệp GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo những khía cạnh đáng quan tâm về công việc, tài chính và tình duyên của tuổi Sửu, Tỵ, Dậu trong những ngày tháng 9 âm lịch năm 2026. Mỗi con giáp có những điều cần lưu ý riêng để chủ động hơn trong công việc và cuộc sống.

1. Con giáp Mão sự nghiệp thuận lợi

Xem tử vi tháng 9 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, người tuổi Mão đón nhận vận trình khá sáng sủa nhờ cục diện Lục Hợp giữa Mão và Tuất. Những ngày sau Rằm tháng 9 âm lịch, con giáp Mão sẽ thấy công việc và đời sống riêng nhẹ nhàng hơn.

Sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều điểm thuận lợi. Người tuổi Mão biết phát huy khả năng giao tiếp và thấu hiểu lòng người. Bạn dễ trở thành người kết nối các thành viên hoặc xử lý những tình huống khó trong công việc.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Mão mở rộng kiến thức. Khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức trong tháng này khá tốt, đặc biệt khi bạn học với mục tiêu rõ ràng thay vì chạy theo quá nhiều thứ cùng lúc.

Về tài lộc của con giáp Mão cũng cải thiện những ngày cuối tháng 9 âm lịch, trong đó nguồn thu đến từ các mối quan hệ xã hội nổi bật hơn cả. nhiều cơ hội có thể xuất hiện khá tự nhiên với người tuổi Mão. Khi có cơ hội đầu tư hoặc hợp tác mới, nên ưu tiên những phương án minh bạch, dễ kiểm soát và phù hợp với khả năng thực tế.

Những người từng được bạn giúp đỡ, khách hàng cũ hoặc đối tác quen biết có thể đem tới cơ hội hợp tác, việc làm thêm hoặc nguồn thu bất ngờ. Khả năng kiểm soát chi tiêu của người tuổi Mão tốt hơn, có thể tích lũy được khoản đáng kể.

Chuyện tình cảm cũng là điểm nổi bật của con giáp Mão những ngày cuối tháng 9 âm lịch. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua các buổi hẹn hò. Sự chân thành và tinh tế của tuổi Mão càng được phát huy thì mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Các cặp đôi cũng nên tranh thủ tháng này để chia sẻ nhiều hơn về kế hoạch tương lai. Khi cả hai cùng thống nhất được những mục tiêu chung, mối quan hệ sẽ có thêm cảm giác an toàn và bền vững.

2. Con giáp Hợi cáng đáng nhiều việc hơn

Những ngày sau Rằm tháng 9 âm lịch, con giáp Hợi sẽ thấy mình phải cáng đáng nhiều việc hơn bình thường. Tuy vậy, chính áp lực này lại có thể trở thành động lực cho bạn trưởng thành, khẳng định được năng lực.

Năng lực chuyên môn giúp người tuổi Hợi xử lý tốt tình huống bất ngờ, song cần tránh quá cứng nhắc khi phối hợp với đồng nghiệp. Biết lắng nghe và mềm mỏng đúng lúc sẽ giúp công việc của người tuổi Hợi tiến triển thuận lợi hơn.

Tài lộc của con giáp Hợi ở mức vừa phải. Bạn cần thận trọng trong chi tiêu, quan tâm nhiều hơn đến khoản tiết kiệm. Đây là thời điểm thích hợp để củng cố ngân sách cá nhân, hạn chế các khoản mua sắm theo cảm xúc. Nếu có ý định đầu tư, sự tỉnh táo và nguyên tắc nên được đặt lên hàng đầu.

Chuyện tình cảm dễ rơi vào trạng thái bình lặng. Người có đôi tuổi Hợi cần dành nhiều thời gian bàn bạc chuyện gia đình, công việc, chi tiêu và những vấn đề thường ngày hơn. Người độc thân có tín hiệu đáng chú ý hơn, có cơ hội gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc người quen giới thiệu.

Trong các mối quan hệ nói chung, bạn cũng không cần cố gắng trở thành một phiên bản quá khác biệt của chính mình để gây chú ý. Sự chân thành, tự nhiên mới là điểm mạnh giúp tuổi Hợi tạo dựng thiện cảm lâu dài.

3. Con giáp Mùi

Người tuổi Mùi những ngày sau Rằm tháng 9 âm lịch vận trình không quá thuận lợi khi chịu tác động của cục diện Tương Hình. Nhiều phương diện có dấu hiệu chững lại.

Sự nghiệp của con giáp Mùi có phần áp lực khi công việc dễ phát sinh thay đổi, chỉ đạo thiếu nhất quán hoặc nảy sinh bất đồng với cấp trên. Thời điểm này, con giáp Mùi cần tránh thái độ quá cứng nhắc.

Về tài lộc, đây không phải là thời điểm để con giáp Mùi mạo hiểm với những khoản đầu tư thiếu chắc chắn. Nguồn thu nhập chính nhìn chung vẫn có thể duy trì, song khả năng tích lũy dễ bị ảnh hưởng bởi những khoản chi ngoài kế hoạch. Tâm lý muốn tự thưởng sau những ngày làm việc căng thẳng cũng có thể khiến bạn chi tiêu nhiều hơn dự tính. Nếu không kiểm soát, tình hình tài chính của bạn sẽ thiếu hụt.

Chuyện tình cảm dễ xuất hiện những cuộc tranh luận bắt nguồn từ các vấn đề rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Người có đôi cần tránh soi xét quá kỹ những thiếu sót của đối phương. Một cuộc trò chuyện chân thành, nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn việc im lặng hoặc chờ người kia tự hiểu. Tuổi Mùi nên học cách nói thẳng nhu cầu của mình nhưng tránh dùng những lời mang tính trách móc.

Với người độc thân, vận đào hoa tháng này không quá nổi bật nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Điểm hạn chế nằm ở sự thụ động của chính bạn. Lời khuyên cho con giáp Hợi cần chủ động hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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