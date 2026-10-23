Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất GĐXH - Ngày 11/10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện nổi bật với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Diễn đàn diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, thanh niên luôn là lực lượng xã hội quan trọng, giàu lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, kỳ vọng và tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, làm chủ tương lai.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn

Theo anh Nguyễn Kim Quy, mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên cần vượt ra ngoài việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức phong trào, hướng đến lắng nghe, thấu hiểu và tạo môi trường để mỗi người phát huy thế mạnh.

"Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển", anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội và bản thân thanh niên, sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Các nguồn lực cần được kết nối từ nhu cầu thực tế, hướng đến những hình thức hỗ trợ thiết thực và bền vững.

Anh Nguyễn Kim Quy kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành không gian để thanh niên mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, những ước mơ và dự định tương lai; đồng thời giúp doanh nghiệp, tổ chức xã hội hiểu rõ hơn nhu cầu của người trẻ.

Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin, cơ hội và điều kiện phù hợp.

Các gương thanh niên tiêu biểu chia sẻ tại diễn đàn

Trọng tâm của diễn đàn là phiên thảo luận mở với sự tham gia của những thanh niên đến từ nhiều lĩnh vực, hoàn cảnh khác nhau. Đó là những người vượt qua khiếm khuyết cơ thể để học tập, lập nghiệp; những thanh niên công nhân miệt mài trên dây chuyền sản xuất; hay những người trẻ lặng lẽ sống đẹp, dấn thân vì cộng đồng.

Tham gia diễn đàn có anh Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2024; anh Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026...

Những câu chuyện được chia sẻ tại diễn đàn là lát cắt chân thực về một thế hệ trẻ giàu nghị lực, có trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp nhìn nhận rõ hơn những khó khăn, nhu cầu của thanh niên, từ đó xây dựng các chương trình đồng hành phù hợp.

Trong 7 năm phối hợp, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng đến các nhóm thanh niên cụ thể. Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" khởi động từ năm 2020 đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" đã vinh danh 188 gương mặt trẻ ở nhiều lĩnh vực, ghi nhận những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực" được triển khai từ năm 2023, đi qua 18 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 150.000 lượt người tham gia. Trong khuôn khổ chương trình, 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà; 360 gian hàng miễn phí, giảm giá được tổ chức cùng hơn 1.000 suất quà được trao tặng.

Ở lĩnh vực rèn luyện thể chất, dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" khởi động năm 2024, dự kiến hoàn thành 22 công trình trong năm 2026. Các hoạt động phối hợp giữa hai bên đã thu hút gần 100 đơn vị, tổ chức, đối tác tham gia, với hơn 70 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.