Khử mùi hôi trong bếp

Theo VTC News, mùi hôi trong căn bếp sẽ không còn là trở ngại nếu bạn áp dụng những mẹo vặt nhà bếp đơn giản này. Nguyên liệu để khử mùi hôi cũng dễ tìm kiếm. Bạn chỉ cần chuẩn bị một ít vỏ cam, chanh hoặc bưởi rồi bỏ vào nồi nước, đun sôi khoảng 5 phút để tạo thành hỗn hợp tinh dầu khử mùi hôi hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bã cà phê để khử mùi hôi bếp an toàn. Cho bã vào túi vải có dây rút hoặc dùng dây buộc túm lại phần đầu, treo gần khu vực nấu ăn để loại bỏ mùi hôi và mang đến hương cà phê dễ chịu cho căn bếp.

Đánh bóng xoong, nồi đồng với sốt cà chua

Xoong nồi thường có những vết bám khó tẩy sạch. Bạn chỉ cần cho một ít sốt cà chua lên miếng vải và chà xát nó lên chiếc xoong, nồi đồng, rửa sạch trong nước ấm. Xoong, nồi sẽ trở nên như mới nếu bạn áp dụng mẹo vặt nhà bếp này.

Làm mới phòng bếp đã cũ

Một trong những mẹo vặt nhà bếp mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là làm mới lại căn bếp đã cũ. Bởi lẽ đây được coi là không gian sáng tạo bất tận dành cho những người nội trợ, không gian có tươi mới thì người đứng bếp cũng cảm thấy yêu thích công việc, có cảm hứng chế biến những món ăn ngon cho cả gia đình.

Một trong những mẹo vặt nhà bếp mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là làm mới lại căn bếp đã cũ.

Nếu màu của gian bếp đã cũ sao chúng ta không tô điểm bằng một sắc màu khác mới mẻ hơn? Thay vì sử dụng sơn màu bạn có thể ứng dụng kính ốp tường nhà bếp hoặc giấy dán tường cao cấp cũng là gợi ý không hề tồi.

Thay lại hệ thống đèn chiếu sáng để có được nguồn ánh sáng hài hòa, dịu mát hơn. Bạn cũng có thể mua thêm một vài bức tranh trang trí bếp ý nghĩa hay thiết kế một kệ trang trí đơn giản, tinh tế ngay cạnh bàn ăn. Khéo léo đặt những chậu hoa, chậu cây xanh mini trên kệ bếp, tủ bếp cho không gian thanh khiết, trong lành.

Sắp xếp lại đồ dùng trong gian bếp

Thông tin trên VOV, việc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đồ đạc trong gian bếp cũng đều mang lại hiệu quả không ngờ. Vốn dĩ bếp là nơi cất giữ nhiều đồ dùng và thường xuyên được sử dụng vì thế rất dễ trở nên bừa bộn nếu không được thu dọn mỗi ngày.

Vốn dĩ bếp là nơi cất giữ nhiều đồ dùng và thường xuyên được sử dụng vì thế rất dễ trở nên bừa bộn nếu không được thu dọn mỗi ngày.

Hãy đảm bảo rằng sau khi tắt bếp thì các món đồ đều được trả về vị trí của chính nó. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thường xuyên lau chùi các vật dụng, làm sạch chậu rửa, bếp đun… để gian bếp lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.

Loại bỏ mùi hành, tỏi khi ám trên tay

Mùi hành, tỏi trên tay sau khi chế biến là điều mà chị em nào cũng sợ, nhất là những người không ăn được hai loại thực phẩm này. Sau khi chế biến món ăn, chị em chỉ cần lấy chút muối hoặc chanh, chà kỹ vào tay khoảng 2-4 phút rồi rửa lại bằng nước.

Ngoài ra, nếu có bã cafe thì chị em có thể sử dụng để vừa khử mùi nhanh mà tay lại còn mềm mại và trắng hơn nữa.

Bí quyết giúp phụ nữ nhàn tênh khi xử lý việc nhà GĐXH - Trong xã hội hiện đại, phụ nữ vừa tham gia công việc xã hội vừa chăm lo gia đình. Áp lực "hai vai" khiến quỹ thời gian trở nên eo hẹp, việc nhà đôi khi trở thành gánh nặng. Để tiết kiệm thời gian và an nhàn hơn, hãy đọc bài viết này.