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Cách làm đẹp da mặt bằng rau má

Thứ năm, 15:38 25/06/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Rau má không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn là bí quyết giúp làm dịu, phục hồi và dưỡng da hiệu quả.

Đắp mặt nạ rau má

Một trong những cách phổ biến nhất để làm đẹp da bằng rau má là đắp mặt nạ. Bạn có thể dùng rau má tươi, rửa sạch, cắt khúc và xay nhuyễn cùng một ít nước lọc.

Sau khi rửa mặt sạch, hãy thoa đều hỗn hợp này lên da, giữ khoảng 15–20 phút rồi rửa lại với nước.

Nếu muốn tăng hiệu quả dưỡng da, bạn có thể kết hợp rau má với mật ong, nha đam, nghệ hoặc một chút muối để làm dịu da, giảm mụn và dưỡng sáng tự nhiên.

Cách làm đẹp da mặt bằng rau má - Ảnh 1.

Một trong những cách phổ biến nhất để làm đẹp da bằng rau má là đắp mặt nạ. Bạn có thể dùng rau má tươi, rửa sạch, cắt khúc và xay nhuyễn cùng một ít nước lọc.

Ngoài ra, sử dụng mặt nạ giấy thấm đẫm nước cốt rau má rồi đắp lên mặt cũng rất tiện lợi, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm.

Nấu nước rau má rửa mặt

Một cách làm đẹp nhẹ nhàng khác là nấu nước rau má để rửa mặt mỗi ngày. Bạn chỉ cần lấy cả thân và lá rau má đã rửa sạch, đun với khoảng 1,5 lít nước.

Sau khi nước sôi, đun thêm 5 phút để tinh chất trong rau má tiết ra. Khi nước nguội, dùng để rửa mặt vào sáng và tối giúp da dịu nhẹ, giảm mụn, giữ ẩm tự nhiên và sáng khỏe.

Ăn rau má hằng ngày

Rau má cũng có thể được dùng như một loại rau ăn hàng ngày. Bạn có thể ăn sống, nấu canh hoặc làm gỏi từ rau má. Cách này vừa hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong, vừa giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cách làm đẹp da mặt bằng rau má - Ảnh 2.

Rau má cũng có thể được dùng như một loại rau ăn hàng ngày.

Uống nước ép rau má

Uống nước ép rau má là một cách hiệu quả để giải độc, thanh nhiệt và làm mát gan. Nước ép này giúp tăng cường khả năng đào thải độc tố qua đường tiểu, giảm nguy cơ mụn và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá.

Bạn có thể dùng máy ép chuyên dụng hoặc xay rau má với nước lọc, lọc bỏ bã để lấy nước uống. Tuy nhiên, bạn nên tránh thêm đường vào nước ép vì đường có thể gây hại cho làn da và làm tăng nguy cơ mụn.

Dùng bột rau má để uống hoặc đắp mặt nạ

Nếu bạn không thể dễ dàng tìm mua rau má tươi, bột rau má là một giải pháp thay thế tiện lợi và an toàn. Bột rau má có thể dùng để pha nước uống hoặc làm mặt nạ dưỡng da.

Khi mua bột rau má, bạn nên chọn sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc da.

Cách làm đẹp da mặt bằng rau má - Ảnh 3.

Ngoài ra, để tối ưu hiệu quả làm đẹp, nên kết hợp sử dụng rau má với chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng rau má làm đẹp

Mặc dù rau má được biết đến với nhiều công dụng tốt cho làn da như làm dịu, giảm sẹo và chống lão hóa nhưng không phải ai cũng phù hợp sử dụng.

Trước khi dùng rau má hoặc các sản phẩm chứa rau má lên da, bạn nên thử trước trên một vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng dị ứng. Nếu xuất hiện mẩn đỏ, ngứa hoặc kích ứng, cần ngưng sử dụng ngay.

Ngoài ra, để tối ưu hiệu quả làm đẹp, nên kết hợp sử dụng rau má với chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh.

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Ăn
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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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