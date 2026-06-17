Mẹo làm trắng da bằng muối mang đến hiệu quả bất ngờ ai cũng làm được

Công dụng tuyệt vời của muối đối với da

Muối biển chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi, natri, kẽm, vitamin (A, C, E)... mang lại nhiều công dụng cho làn da như: Kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ điều trị mụn và ngăn ngừa mụn hình thành.

Tẩy tế bào chết, tái tạo da mới, làm sạch bụi bẩn trong lỗ chân lông. Da thêm trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh.

Ngoài ra, các chị em còn tin dùng cách làm đẹp da bằng muối bởi đây là nguyên liệu đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện tại nhà.

Cách làm trắng da bằng muối tại nhà

Bạn có thể kết hợp muối với nhiều nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, chanh, sữa tươi... để làm trắng da. Dưới đây là gợi ý một số công thức làm trắng da bằng muối siêu đơn giản được nhiều chị em áp dụng nhất.

Cách làm đẹp da bằng muối là nguyên liệu đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện tại nhà.

Làm trắng da bằng muối, chanh và mật ong

Mật ong có tính kháng khuẩn, kháng viêm, trong khi đó chanh chứa nhiều axit giúp hỗ trợ làm sáng da cũng như giúp da mềm mịn hơn.

Nguyên liệu: 1 muỗng muối biển. 1 muỗng nước cốt chanh. 1 muỗng mật ong.

Cách làm: Lấy ba loại nguyên liệu trên trộn đều với nhau, rồi thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng, sau đó rửa sạch lại với nước.

Công thức làm trắng da bằng muối, mật ong và trà xanh

Trà xanh có hoạt chất chống oxy hóa mạnh kết hợp cùng mật ong và muối sẽ tạo nên một hỗn hợp có công dụng làm sáng da, dưỡng ẩm, trả lại cho chúng ta một làn da mịn màng.

Nguyên liệu: 1 muỗng muối biển. 1 muỗng bột trà xanh. 1 muỗng mật ong. 1 ít nước lọc.

Trà xanh có hoạt chất chống oxy hóa mạnh kết hợp cùng mật ong và muối sẽ tạo nên một hỗn hợp có công dụng làm sáng da, dưỡng ẩm, trả lại cho chúng ta một làn da mịn màng.

Cách làm: Lấy các nguyên liệu trên trộn đều lại với nhau, thoa đều hỗn hợp lên da, sau đó massage trên da trong khoảng 10 phút, rồi rửa sạch với nước.

Làm trắng da bằng muối, cam và sữa tươi

Lượng vitamin, khoáng chất, axit trong cam cùng với các dưỡng chất trong sữa tươi, khi kết hợp với muối sẽ hỗ trợ mang lại làn da mềm mịn và căng sáng.

Nguyên liệu: 300gr muối biển. 1 bịch sữa tươi không đường. 2 quả cam.

Cách làm: Cam vắt lấy nước, cho những nguyên liệu còn lại vào trộn đều. Tiếp đến, thoa đều lên da trong khoảng 15 phút và rửa sạch lại với nước.

Kết hợp muối và nước ấm để làm trắng da

Cách làm trắng da bằng muối và nước ấm giúp da được làm sạch nhẹ nhàng, làm dịu các vết mẩn đỏ sau mụn và hỗ trợ se khít lỗ chân lông.

Nguyên liệu: 1 muỗng muối biển. 150ml nước ấm.

Cách làm trắng da bằng muối và nước ấm giúp da được làm sạch nhẹ nhàng, làm dịu các vết mẩn đỏ sau mụn và hỗ trợ se khít lỗ chân lông.

Cách làm: Hòa tan muối biển vào trong nước ấm, sau đó dùng hỗn hợp này để làm sạch da, cuối cùng là rửa mặt lại với nước mát.

Lưu ý: Cách làm trắng da kết hợp muối và nước ấm rất dễ dẫn đến tình trạng kích ứng da, nhất là đối với làn da mỏng và nhạy cảm.

Làm trắng da bằng muối và tinh dầu oliu

Với nhiều vitamin A, D, E, K, tinh dầu oliu có khả năng chống oxy hóa, tiêu diệt vi khuẩn và làm ẩm da. Sử dụng muối và tinh dầu oliu giúp hỗ trợ làm trắng và sáng mịn, đồng thời cải thiện tình trạng mụn trên da.

Nguyên liệu: 1 muỗng muối biển. 1 muỗng tinh dầu oliu.

Cách làm: Lấy hai nguyên liệu trên trộn đều lại với nhau, thoa lên da và massage khoảng 15 phút, sau đó rửa lại với nước.

Những lưu ý khi dùng muối làm trắng da

Một số vấn đề bạn cần lưu ý khi làm trắng da bằng muối như: Chọn loại muối sạch, không bị mốc trắng, không lẫn tạp chất để an toàn cho da.

Chọn loại muối sạch, không bị mốc trắng, không lẫn tạp chất để an toàn cho da.

Thoa thử ở một vùng da nhỏ, nếu không bị kích ứng thì bạn mới sử dụng muối làm trắng da. Bạn nên thoa kem dưỡng ẩm sau khi dùng muối xong để tránh bị khô da.

Kiên trì thực hiện công thức làm trắng da bằng muối 1 - 2 lần/ tuần. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài từ 15 - 20 phút, đồng thời kết hợp bảo vệ da bằng khẩu trang, quần áo dài tay, mũ.

Ngoài ra, một số hạt muối có kích thước lớn chưa tan hết trong quá trình làm mặt nạ. Cách tốt nhất là bạn không nên massage quá mạnh để tránh làm trầy xước và tổn thương da. Hơn nữa, cách làm trắng da bằng muối này cần phải kiên trì thực hiện trong thời gian dài mới thấy được hiệu quả cao.

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