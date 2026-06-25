Cách làm mặt nạ gạo chăm sóc da an toàn, trắng sáng tại nhà

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Mặt nạ gạo cà chua

Cà chua giàu là thực phẩm giàu vitamin C, các vitamin nhóm B có công dụng cân bằng sắc tố da, làm mờ vết thâm nám, tẩy tế bào chết và làm sáng da hiệu quả.

Nguyên liệu: 3 muỗng bột gạo. 3 muỗng nước ép cà chua. 1 muỗng mật ong.

Cách làm mặt nạ gạo: Cho nước ép cà chua, bột gạo và mật ong vào chén nhỏ, khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Làm sạch mặt với nước tẩy trang và sữa rửa mặt.

Cà chua giàu là thực phẩm giàu vitamin C, các vitamin nhóm B có công dụng cân bằng sắc tố da, làm mờ vết thâm nám, tẩy tế bào chết và làm sáng da hiệu quả.

Thoa đều hỗn hợp khắp mặt, thư giãn trong 15 phút. Làm sạch mặt với ấm và lau khô. Có thể thoa kem dưỡng ẩm để da mịn màng nhanh hơn. Thực hiện 2 - 3 lần/tuần để đạt hiệu quả như mong đợi.

Mặt nạ gạo mật ong

Mật ong được sử dụng phổ biến trong các công thức làm đẹp. Mật ong có tác dụng cấp ẩm da, thu nhỏ lỗ chân lông, dưỡng trắng và làm chậm quá trình lão hóa. Do đó, bạn không nên bỏ qua công thức làm mặt nạ gạo mật ong này.

Nguyên liệu: 2 muỗng bột gạo. 1 muỗng mật ong.

Cách làm: Trộn đều mật ong với bột gạo để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Làm sạch mặt và lau khô. Thoa hỗn hợp lên khắp mặt, giữ nguyên 15 phút để chất dinh dưỡng thấm vào da.

Mật ong được sử dụng phổ biến trong các công thức làm đẹp. Cà chua có tác dụng cấp ẩm da, thu nhỏ lỗ chân lông, dưỡng trắng và làm chậm quá trình lão hóa.

Rửa mặt với nước sạch rồi tiến hành các bước chăm sóc da như bình thường. Thực hiện 1 - 2 lần/tuần để đạt hiệu quả mong muốn.

Làm mặt nạ gạo sữa chua

Nguyên liệu: 2 muỗng bột gạo. 2 muỗng sữa chua không đường.

Cách làm: Hòa tan hỗn hợp sữa chua không đường và bột gạo để tạo thành hỗn hợp đặc sền sệt.

Thoa đều hỗn hợp lên mặt sau khi đã làm sạch. Thư giãn trong 15 - 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Thực hiện 2 lần/ tuần để da mịn màng nhanh chóng.

Mặt nạ gạo trà xanh

Trà xanh có khả năng làm sạch lỗ chân lông và hạn chế tiết bã nhờn hiệu quả. Mặt nạ mặt nạ gạo này rất thích hợp với mẹ bỉm có da nhờn hoặc da hỗn hợp thiên dầu.

Thoa mặt nạ thành lớp mỏng khắp mặt, giữ nguyên trong 20 phút. Rửa sạch mặt với nước mát, vỗ nhẹ cho khô rồi cấp ẩm cho da. Áp dụng 2 lần/ tuần để se khít lỗ chân lông.

Nguyên liệu: 2 muỗng cà phê bột gạo. 2 muỗng cà phê bột trà xanh. 1 muỗng sữa lạnh. 1 muỗng cà phê nước cam. 1 muỗng cà phê dầu oliu.

Cách làm: Trộn bột gạo, bột trà xanh trong chén sạch. Cho từ từ sữa lạnh, nước cam và dầu oliu vào, trộn đều. Làm sạch mặt và thấm khô.

Mặt nạ gạo với nước ép củ dền

Củ dền rất giàu chất chống oxy hóa và tăng sinh collagen cho da. Vì thế, đắp mặt nạ bột gạo với nước ép củ dền thường xuyên sẽ giúp da săn chắc và tươi tắn hơn.

Nguyên liệu: 2 muỗng bột gạo. 2 muỗng nước ép củ dền.

Cách làm: Cho bột gạo vào chén. Thêm nước ép củ dền vào, trộn đều. Thoa hỗn hợp lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Áp dụng 1 - 2 lần/ tuần để da tươi tắn hơn.

Mặt nạ gạo với sữa tươi không đường

Nguyên liệu: 3 muỗng bột gạo. 2 muỗng sữa tươi không đường. 1 muỗng mật ong nguyên chất.

Đắp hỗn hợp lên mặt sau khi làm sạch, thư giãn trong 20 phút. Rửa mặt với nước mát rồi dưỡng ẩm. Thực hiện 1 - 2 lần/tuần để đạt hiệu quả cao.

Cách làm: Trộn bột gạo và sữa tươi không đường trong chén sạch. Cho từ từ mật ong vào hỗn hợp trên, trộn đều

Đắp hỗn hợp lên mặt sau khi làm sạch, thư giãn trong 20 phút. Rửa mặt với nước mát rồi dưỡng ẩm. Thực hiện 1 - 2 lần/tuần để đạt hiệu quả cao.

5 cách làm mặt nạ cà rốt dưỡng da trắng mịn tự nhiên tại nhà GĐXH - Cà rốt không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn là 'thần dược' dưỡng trắng. Để giúp bạn tối ưu hóa công dụng của loại củ này, bài viết sau đã tổng hợp 5 công thức làm mặt nạ cà rốt kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên lành tính.