Cách làm trắng da bằng nghệ tươi tại nhà đơn giản ít ai biết
GĐXH - Làm trắng da từ các nguyên liệu thiên nhiên là phương pháp phổ biến được chị em phụ nữ áp dụng từ xưa đến nay, trong đó có nghệ. Mời bạn tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.
Dùng nghệ tươi nguyên chất
Nghệ tươi có thể được giã nhuyễn hoặc ép lấy nước, sau đó thoa trực tiếp lên những vùng da cần cải thiện như thâm mụn hoặc vùng da không đều màu.
Cách này đơn giản, nhưng dễ để lại màu vàng trên da, do đó cần vệ sinh kỹ sau khi sử dụng. Người có làn da nhạy cảm nên thử trước trên một vùng nhỏ để kiểm tra phản ứng.
Dưỡng trắng da bằng nghệ và sữa tươi
Cách làm trắng da bằng củ nghệ tươi và sữa tươi không đường giúp phục hồi làn da tổn thương do mụn, cải thiện các vết sẹo thâm. Đồng thời axit lactic trong sữa có khả năng "ngậm nước" và cấp ẩm, giúp da trở nên mềm mịn, tươi sáng.
Nguyên liệu: 1 củ nghệ tươi. 3 thìa cafe sữa tươi không đường.
Cách thực hiện: Nghệ rửa sạch, gọt vỏ rồi xay nhuyễn. Trộn đều sữa tươi không đường và nghệ với nhau. Thoa nhẹ nhàng hỗn hợp lên toàn thân. Để yên từ 15 – 20 phút, sau đó tắm bằng nước sạch.
Mặt nạ từ nghệ và mật ong
Nguyên liệu: Nghệ tươi: 1 củ. Mật ong nguyên chất 2 thìa súp.
Cách làm: Nghệ tươi đem rửa sạch, gọt vỏ và cắt lát mỏng. Xay nhuyễn mấy lát nghệ và trộn đều với mật ong để làm mặt nạ nghệ với mật ong. Dùng bông chấm vào hỗn hợp nghệ và chấm lên vùng da có mụn và mụn thâm. Sau khi giữ khô khoảng 15 - 20 phút thì rửa mặt lại với nước sạch là xong.
Kết hợp nghệ tươi với dầu dừa
Dầu dừa có đặc tính dưỡng ẩm và có thể giúp làm dịu vùng da khô, bong tróc. Khi kết hợp với nghệ tươi, hỗn hợp này có thể hỗ trợ làm mềm da, giảm cảm giác căng rát nhẹ và giúp da phục hồi nhanh hơn sau các kích ứng nhẹ. Không phù hợp với da dầu vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông.
Làm trắng da bằng nghệ tươi và trứng gà
Nghệ và trứng gà đều là nguyên liệu lành tính, cùng có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa mụn.
Nguyên liệu: 1 củ nghệ tươi. 1 quả trứng gà.
Cách thực hiện: Sau khi sơ chế củ nghệ, đem xay nhuyễn. Trộn với lòng đỏ trứng gà tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi lên toàn bộ cơ thể, chú trọng vùng da xỉn màu, dễ bắt nắng. Đợi trong 20 phút và tắm lại với nước.
Kết hợp nghệ tươi và bột đậu đỏ làm trắng da
Để tăng hiệu quả nuôi dưỡng làn da, có thể kết hợp nghệ tươi với bột đậu đỏ. Đậu đỏ giàu protein, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương cho tế bào da.
Nguyên liệu: 2 củ nghệ tươi. 2 thìa bột đậu đỏ. Sữa tươi không đường.
Cách làm: Cho nghệ tươi xay cùng đậu đỏ vào chén. Thêm một chút sữa tươi không đường để được hỗn hợp sánh mịn. Đắp hỗn hợp lên các vùng da tối màu trên cơ thể.: Dùng tay massage nhẹ nhàng khoảng 15 – 20 phút cho dưỡng chất được thấm đều. Tắm sạch body với nước.
Mặt nạ với nghệ tươi và nước vo gạo
Nguyên liệu: Nước vo gạo: 1 chén. Nghệ tươi: 1 củ.
Cách làm: Rửa sạch nghệ tươi, gọt vỏ và xay nhuyễn. Nước vo gạo để lắng khoảng 1 tiếng. Sau đó, gạn nhẹ nước ở trên và giữ lại phần nước và cám gạo ở dưới. Trộn bột nghệ xay nhuyễn với nước gạo thành hỗn hợp sệt sệt. Rửa sạch mặt, đắp mặt nạ nghệ tươi lên mặt và giữ khô khoảng 20 phút. Cuối cùng, lột mặt nạ nghệ từ dưới lên và rửa mặt lại với nước là hoàn thành.
