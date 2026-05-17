Nữ diễn viên VFC nổi tiếng giàu có ở miền Bắc tuổi trung niên trẻ đẹp ngỡ ngàng

Chủ nhật, 15:00 17/05/2026 | Giảm cân
GĐXH - Lã Thanh Huyền là diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim giờ vàng. Ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn khiến giả khen hết lời.

Con trai Lã Thanh Huyền gây sốt với vẻ ngoài khôi ngô, chiều cao nổi bật trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình

GĐXH – Lã Thanh Huyền khoe ảnh nghỉ dưỡng cùng gia đình giữa mùa hè, nhưng điều khiến dân mạng chú ý lại nhờ cậu con trai sở hữu diện mạo điển trai, vóc dáng phổng phao cùng tướng mạo như "tổng tài".

Lã Thanh Huyền ở tuổi 41 nhưng cũng không nằm ngoài trend da nâu cùng các mỹ nhân Vbiz. Mới đây, nhân kỳ nghỉ hè cùng hội chị em, người đẹp đã khoe làn da nâu gợi cảm cùng vóc dáng săn chắc khi diện bikini.

Để body luôn thon gọn, Lã Thanh Huyền siết cân một cách khoa học để vừa đẹp mà vẫn khỏe.

Về chế độ luyện tập, Lã Thanh Huyền khá bận rộn với công việc kinh doanh, đi diễn và chu toàn cho gia đình nhỏ nên cô chọn chạy bộ tại nhà. Cô chia sẻ, mỗi tuần sẽ chạy bộ 3 buổi, mỗi buổi kéo dài 45 phút.

Chạy bộ giúp xương chắc khỏe, đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Với thời gian 45 phút chạy bộ mà Lã Thanh Huyền đặt ra chỉ tiêu cho bản thân sẽ giúp cô tiêu hao khoảng 200 calo.

Để cơ thể hoạt động hết công suất và tâm lý thoải mái trước khi chạy bộ, Lã Thanh Huyền khuyên mọi người nên nạp dinh dưỡng vào cơ thể nhẹ nhàng trước 30 phút.

Tránh ăn những món nước như bún, miếng, phở sẽ khiến cơ thể không thoải mái khi chạy. Thay vào đó, bạn có thể ăn nhẹ khoai lang hấp, chuối, hay trứng luộc...

Nói về tác dụng của việc chạy bộ, với Lã Thanh Huyền, đây là bộ môn không chỉ giữ dáng đẹp mà còn giúp da khỏe mạnh.

Bởi trong quá trình tập luyện, việc bài tiết mồ hôi sẽ giúp cơ thể thải độc hiệu quả, da thêm trắng hồng. Đây cũng là bí quyết giúp cô tự tin khoe mặt mộc với người hâm mộ trên trang cá nhân.

Ngoài chạy bộ, Lã Thanh Huyền còn cho rằng việc ăn uống chiếm tới 80% trong công cuộc giữ dáng. Cô hạn chế ăn đồ ngọt hay tinh bột, ăn đủ chất để có sức khoẻ. Cô luôn duy trì thời gian ăn uống hợp lý để cơ thể không bị dư chất. Lã Thanh Huyền không ăn hoa quả sau 16 giờ và ăn tối trước 20 giờ.

Cô cũng khuyên mọi người không nên ăn kiêng quá độ, ăn phải đảm bảo chất dinh dưỡng, ăn phong phú giàu vitamin và đạm. Đừng quên uống nhiều nước. Nếu giảm cân cũng chọn cách giảm cân từ từ. Ngoài ra, Lã Thanh Huyền còn bày tỏ mình không bao giờ chọn phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp. Thay vào đó, cô ăn uống khoa học kết hợp với luyện tập.

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Cô được khán giả biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của VFC.

Lã Thanh Huyền gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng hóa thân đa dạng từ vai hiền lành, dịu dàng đến những nhân vật cá tính, sắc sảo. Một số bộ phim tiêu biểu của cô gồm: Zippo, Mù tạt và em, Tình yêu và tham vọng, Thái sư Trần Thủ Độ, Hoa xuyến chi…

Lã Thanh Huyền chúc sinh nhật chồng doanh nhân, nhưng người thực sự gây chú ý lại là con trai

GĐXH - Lã Thanh Huyền đăng ảnh chúc mừng sinh nhật ông xã nhưng vẻ ngoài phổng phao, điển trai của con trai nữ diễn viên mới khiến fan chú ý.


Cùng chuyên mục

Giảm từ 68kg xuống 53kg, bí quyết của MC Mai Ngọc là gì?

Giảm từ 68kg xuống 53kg, bí quyết của MC Mai Ngọc là gì?

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ bí quyết giảm cân hiệu quả từ 68kg xuống 53kg chỉ sau một năm sinh con. Với kỷ luật và sự kiên nhẫn, cô đã lấy lại vóc dáng hoàn hảo.

Đi cầu thang bộ mỗi ngày có đủ để giảm cân?

Đi cầu thang bộ mỗi ngày có đủ để giảm cân?

Giảm cân - 3 tuần trước

Đi cầu thang bộ được xem là cách vận động đơn giản, không cần dụng cụ và dễ thực hiện mỗi ngày. Nếu chỉ đi cầu thang có đủ để giảm cân, hay cần kết hợp thêm những yếu tố khác?

Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Giảm cân - 3 tuần trước

Bài viết này chia sẻ về hành trình "lột xác" của một cô gái người Nhật Bản. Thay vì chỉ tập trung vào các bài tập khắc nghiệt, cô ấy nhấn mạnh vào việc thay đổi "tư duy giảm cân".

Giảm 12kg, em gái Trấn Thành gây sốc với vóc dáng nóng bỏng

Giảm 12kg, em gái Trấn Thành gây sốc với vóc dáng nóng bỏng

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Diễn viên Uyển Ân - em gái Trấn Thành khiến khán giả sốc bởi vóc dáng gợi cảm sau khi giảm 12kg.

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Bà Ngọc Hương – mẹ của Hồ Ngọc Hà mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui và đam mê của mình ở độ tuổi U70. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn dành trọn tình yêu cho việc học và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy yoga.

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Hoa khôi Thể thao Thu Hương khiến khán giả choáng váng khi mời bạn bè nghệ sĩ thân thiết đến dự tiệc ở biệt thự 200 tỷ. Ngoài ngôi nhà xa hoa, người hâm mộ còn bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ đẹp của chị.

Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Đẹp - 1 tháng trước

GĐXH - Lương Bích Hữu gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 42. Khán giả bất ngờ với quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng hoàn hảo.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Khánh Thi dù đã trải qua 3 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, khỏe khoắn nhờ giảm cân khoa học.

Vòng eo con kiến của nữ ca sĩ 37 tuổi vừa viral trong lễ trao giải 'Làn sóng xanh'

Vòng eo con kiến của nữ ca sĩ 37 tuổi vừa viral trong lễ trao giải 'Làn sóng xanh'

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Ở tuổi 37, Tóc Tiên dường như được thời gian ‘bỏ quên’ nhờ những nỗ lực tập luyện và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Đừng gập bụng nữa! Đây mới là việc bạn nên làm để thu nhỏ vòng eo mà HLV đã khẳng định

Đừng gập bụng nữa! Đây mới là việc bạn nên làm để thu nhỏ vòng eo mà HLV đã khẳng định

Giảm cân - 1 tháng trước

Bạn có biết một trong những cách tốt nhất để giảm mỡ bụng là chạy ở cường độ cao nhưng đa dạng. Động tác gập bụng và các bài tập bụng liên quan sẽ không giúp bạn đạt được điều đó.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
