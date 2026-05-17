Nữ diễn viên VFC nổi tiếng giàu có ở miền Bắc tuổi trung niên trẻ đẹp ngỡ ngàng

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Cô được khán giả biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của VFC.

Lã Thanh Huyền gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng hóa thân đa dạng từ vai hiền lành, dịu dàng đến những nhân vật cá tính, sắc sảo. Một số bộ phim tiêu biểu của cô gồm: Zippo, Mù tạt và em, Tình yêu và tham vọng, Thái sư Trần Thủ Độ, Hoa xuyến chi…