Mỹ nhân Hàn Quốc tỏa sáng tại Cannes

Thứ hai, 06:42 18/05/2026 | Đẹp

Shin Hyun Been lấy lại sự tự tin và khoe sắc trên thảm đỏ LHP Cannes sau cú ngã tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 62.

Dispatc h đưa tin ngày 17/5, nữ diễn viên Shin Hyun Been đã tới Pháp để tham dự LHP Cannes lần thứ 79 với đoàn phim Colony . Nữ diễn viên ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, thần thái tự tin tỏa sáng. Bộ trang phục của cô toát lên sự thoải mái nhưng vẫn cuốn hút, Shin Hyun Been thu hút ống kính truyền thông dù không mặc váy áo lộng lẫy.

Shin Hyun Been tỏa sáng trên thảm đỏ cùng đoàn phim Colony.

Nữ diễn viên được khen ngợi đẹp thanh lịch, sang trọng.

Shin Hyun Been sinh năm 1986 tốt nghiệp Khoa Lý thuyết Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nữ diễn viên bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2010 với bộ phim He's on Duty . Vai diễn người lao động Việt Nam đối mặt phân biệt đối xử đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47.

Gia tài diễn xuất của Shin Hyun Been còn có thể kể tới phim cổ trang Warrior Baek Dong Soo , series hit Hospital Playlist (2020-2021), Confession, Tell Me That You Love Me, Reborn Rich, Cinderella at 2 AM .

Năm 2025, với bộ phim điện ảnh The Ugly , Shin Hyun Been được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc tại Baeksang lần thứ 62. Trên thảm đỏ, Shin Hyun Been bất ngờ vấp váy và bị ngã nhiều lần. Tuy nhiên, nữ diễn viên được khen ngợi có tư thế ngã duyên dáng, là "mỹ nhân ngã đẹp nhất tại lễ trao giải Baeksang".

Shin Hyun Been ngã trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang.

Colony thuộc thể loại hành động - kinh dị - khoa học viễn tưởng khai thác đề tài về xác sống đã làm nên tên tuổi của đạo diễn Yeon Sang Ho. Đạo diễn người Hàn là người đứng sau tượng đài zombie Hàn Quốc Train to Busan và series đình đám Hellbound . Bộ phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám như Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been...

Lấy bối cảnh bên trong một trung tâm thương mại bị phong tỏa hoàn toàn sau thảm họa khủng bố sinh học do một tiến sĩ bí ẩn gây ra, Colony theo chân những người sống sót mắc kẹt giữa bầy sinh vật nhiễm bệnh đang tiến hóa theo cách không ai có thể dự đoán. Colony được lựa chọn góp mặt tại hạng mục "Midnight screening", thuộc Liên hoan phim Cannes 2026.

Khác với hình tượng zombie truyền thống từng xuất hiện trên màn ảnh rộng, đạo diễn Yeon Sang Ho mang đến một quần thể xác sống hoàn toàn mới: Dị dạng, nhớp nháp và có khả năng giao tiếp thông qua tín hiệu thần kinh. Chúng không còn là những cá thể vô tri chỉ biết săn mồi theo bản năng, mà dần hình thành một “thuộc địa” với sự tiến hóa và tổ chức đáng sợ.

Minh Vũ
GĐXH - Làm trắng da từ các nguyên liệu thiên nhiên là phương pháp phổ biến được chị em phụ nữ áp dụng từ xưa đến nay, trong đó có nghệ. Mời bạn tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

GĐXH - Dàn sao Việt như Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Huyền Baby chào hè bằng những chuyến đi biển và diện bikini khoe vóc dáng "cực phẩm".

GĐXH - MC Mai Ngọc gây ấn tượng với vóc dáng 52 kg đầy quyến rũ trong bộ bikini sau khi sinh. Cô chia sẻ bí quyết giảm cân hiệu quả với chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.

GĐXH - Lã Thanh Huyền là diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim giờ vàng. Ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn khiến giả khen hết lời.

Nhiều mỹ nhân phim giờ vàng VTV từng gây chú ý khi tham gia các cuộc thi nhan sắc trước khi nổi tiếng.

GĐXH - “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga tiếp tục khiến khán giả nhớ thương bởi gu thời trang đi biển gợi cảm.

Theo chuyên gia y tế, tuân thủ đúng nguyên tắc lựa chọn và sử dụng kem chống nắng không chỉ giúp phòng tránh cháy nắng tức thời, mà còn đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa lão hóa da sớm, giảm nguy cơ ung thư da... đặc biệt trong ngày hè.

Sau thời gian gắn liền với da nâu, Phương Ly khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với diện mạo trong trẻo, nữ tính.

GĐXH - Quỳnh Kool cùng hội bạn thân showbiz gây chú ý khi diện bikini rực rỡ. Những bức ảnh đẹp và thần thái quyến rũ của họ khiến fan dậy sóng.

GĐXH - Bã cà phê, một phần dư thừa tưởng chừng như không còn giá trị sau khi pha, lại ẩn chứa những dưỡng chất vô cùng quý giá cho làn da.

GĐXH - Sắc vóc nóng bỏng của Nhã Phương mới đây khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

