Làn da không tuổi của mỹ nhân Hà thành thi 'Đạp gió 2026' ở xứ Trung

Chủ nhật, 13:38 29/03/2026 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
GĐXH - Trang Pháp mới đây đã chính thức "theo chân" Chi Pu thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ đạt thành tích tốt. Trước khi dự thi, mỹ nhân 37 tuổi này đã được khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn sắc vóc.

Ca sĩ Trang Pháp thi 'Đạp gió 2026' ở Trung Quốc

GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng phong cách năng động, Trang Pháp luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ nữ được đánh giá cao về hình ảnh tại showbiz Việt. Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng âm nhạc, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người tò mò về phương pháp làm đẹp giúp cô duy trì nhan sắc ổn định theo thời gian.

Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, yếu tố quan trọng hàng đầu trong hành trình chăm sóc sắc đẹp chính là sự kỷ luật và hiểu rõ cơ thể. Cô không chạy theo các xu hướng làm đẹp nhất thời mà lựa chọn phương pháp phù hợp với lối sống cá nhân, ưu tiên sự bền vững và an toàn.

Một trong những bí quyết được Trang Pháp duy trì nhiều năm là chế độ chăm sóc da tối giản nhưng hiệu quả. Thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm, cô tập trung vào các bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Nữ ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kem chống nắng trong việc bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm. Bên cạnh đó, cô thường xuyên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế hóa chất mạnh để tránh kích ứng.

Không dừng lại ở việc chăm sóc bên ngoài, Trang Pháp còn chú trọng nuôi dưỡng làn da từ bên trong thông qua chế độ ăn uống khoa học. Khẩu phần ăn của cô ưu tiên rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin. Nữ ca sĩ hạn chế tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện cũng như các loại thức uống có cồn. Việc uống đủ nước mỗi ngày cũng được cô xem là “chìa khóa” giúp làn da luôn căng mịn, tràn đầy sức sống.

Song song với chế độ dinh dưỡng, việc duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn vóc dáng và làn da. Trang Pháp thường lựa chọn các bộ môn như yoga và gym để tăng cường sức khỏe, cải thiện tuần hoàn máu. Theo cô, khi cơ thể khỏe mạnh, làn da cũng trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Một yếu tố khác không thể thiếu trong phương pháp làm đẹp của nữ ca sĩ là chăm sóc tinh thần. Trong môi trường làm việc áp lực cao như showbiz, Trang Pháp luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cô dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và thiền định để giảm căng thẳng. Đây được xem là “liều mỹ phẩm tự nhiên” giúp cô duy trì vẻ ngoài tươi trẻ.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc làm đẹp hiện đại. Cô không phủ nhận vai trò của các công nghệ thẩm mỹ, nhưng cho rằng cần lựa chọn có chọn lọc và không lạm dụng. Với Trang Pháp, vẻ đẹp bền vững phải đến từ sự chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Có thể thấy, phương pháp làm đẹp của Trang Pháp không nằm ở những bí quyết quá phức tạp, mà đến từ sự kiên trì và lối sống lành mạnh. Đây cũng là xu hướng làm đẹp được nhiều người trẻ hướng đến trong bối cảnh hiện nay: đề cao sự tự nhiên, cân bằng và lâu dài.

Trang Pháp (tên thật Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Việt Nam. Cô nổi tiếng từ phim Nhật ký Vàng Anh (2007), được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc phim" và khẳng định vị thế "nghệ sĩ toàn năng" sau khi giành Quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

"Anh tài" Jun Phạm và "Chị đẹp" Trang Pháp xuất hiện tại "Tân binh toàn năng"'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Với sự góp mặt của Jun Phạm và Trang Pháp, các "Tân binh" bước vào một “cuộc chơi nội bộ” căng thẳng, nơi mỗi tiết mục đều phải đủ sức thuyết phục khán giả.

Cùng chuyên mục

Có nên dùng miếng dán mụn sau khi nặn mụn không?

Có nên dùng miếng dán mụn sau khi nặn mụn không?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Miếng dán mụn được thiết kế đặc biệt để che chắn vùng da tổn thương, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn tấn công, đồng thời giúp cải thiện tình trạng da khi đang trong quá trình phục hồi.

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Chăm sóc da - 1 tuần trước

Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.

Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biết

Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biết

Chăm sóc da - 2 tuần trước

Bước qua tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn và kém đàn hồi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm hay can thiệp thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn massage mặt như một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.

Da nổi mụn liên tục? Thử ngay mặt nạ mật ong theo cách này

Da nổi mụn liên tục? Thử ngay mặt nạ mật ong theo cách này

Chăm sóc da - 3 tuần trước

Mụn và vết thâm là tình trạng da phổ biến. Ngoài điều trị y khoa, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên hỗ trợ giảm viêm, kháng khuẩn, làm dịu da và cải thiện thâm mụn. Dưới đây là một số cách làm mặt nạ mật ong thường được áp dụng để chăm sóc da mụn.

Mẹo chăm sóc da cho người làm việc liên tục trước màn hình

Mẹo chăm sóc da cho người làm việc liên tục trước màn hình

Chăm sóc da - 3 tuần trước

Tiếp xúc với ánh sáng xanh ảnh hưởng đến da và giấc ngủ. Áp dụng thói quen chăm sóc đúng cách để giữ da khỏe mạnh, trẻ trung hơn.

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Chăm sóc da - 1 tháng trước

Với da nổi mụn sau kỳ nghỉ Tết, bạn đừng vội nặn hay chấm sản phẩm quá mạnh mà thay vào đó hãy giữ da sạch, cấp ẩm đủ và sử dụng sản phẩm trị mụn có hoạt chất nhẹ.

Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệ

Hướng đi mới giúp làn da khỏe từ gốc: Làm sạch, sửa chữa và bảo vệ

Chăm sóc da - 1 tháng trước

Trong nhiều năm, làn da khỏe mạnh, rạng rỡ thường được gắn liền với chu trình chăm sóc da nhiều bước, các sản phẩm chứa hoạt chất mạnh và sự cập nhật liên tục theo xu hướng mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này đang dần thay đổi…

Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuần

Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuần

Chăm sóc da - 1 tháng trước

Chăm sóc da là quy trình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỗi ngày. Nếu ban ngày da phải chống chọi với ánh nắng, bụi bẩn và ô nhiễm, thì ban đêm là “thời điểm vàng” để da phục hồi và tái tạo. Vì vậy, quy trình chăm sóc da buổi tối đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bí quyết chăm sóc da, trang điểm ngày Tết để đẹp và rạng rỡ đón Xuân

Bí quyết chăm sóc da, trang điểm ngày Tết để đẹp và rạng rỡ đón Xuân

Chăm sóc da - 1 tháng trước

GĐXH - Dịp Tết, chị em cũng cần quan tâm đến chăm sóc da, trang điểm nhẹ nhàng phối hợp cùng những bộ đồ đẹp đi chơi sẽ làm chị em xinh đẹp, tự tin hơn.

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Nhận diện thủ phạm gây đốm đồi mồi trên da

Chăm sóc da - 1 tháng trước

Đồi mồi là tình trạng tăng sắc tố da lành tính, còn được gọi là đốm nâu, đốm tuổi hình thành do sự tích tụ melanin tại một vùng da nhất định. Nhiều người lo lắng không biết tình trạng này do đâu, nguy hiểm không, liệu có phải ung thư da không?

Xem nhiều

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Chăm sóc da

GĐXH - Mới đây, một chuyên gia trang điểm đã chia sẻ hình ảnh nhan sắc của Á hậu Phương Nhi khi makeup trên trang cá nhân. Ngay lập tức, làn da của người đẹp xứ Thanh được nhiều người khen ngợi.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Chăm sóc da
'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên

'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên

Chăm sóc da
Bí quyết chăm sóc da, trang điểm ngày Tết để đẹp và rạng rỡ đón Xuân

Bí quyết chăm sóc da, trang điểm ngày Tết để đẹp và rạng rỡ đón Xuân

Chăm sóc da
Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Chăm sóc da

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

