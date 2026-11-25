Cha mẹ cần biết lùi lại đúng lúc, trao cho con không gian để tự quyết định, trải nghiệm

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, hầu hết cha mẹ đều mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, việc luôn có mặt để đáp ứng mọi nhu cầu, làm thay hoặc cố gắng loại bỏ mọi khó khăn khỏi cuộc sống của trẻ có thể vô tình cản trở quá trình trưởng thành.

Có nhiều cha mẹ dường như đang làm thay con quá nhiều, kỳ vọng quá ít và bảo vệ trẻ quá mức. Việc cha mẹ "đút tận miệng" cho trẻ có thể tạo ra một thế hệ ngại rủi ro, thiếu khả năng tự xoay xở và tiếp tục phụ thuộc vào cha mẹ cả về tài chính lẫn cảm xúc khi đã bước sang tuổi 20.

Trẻ cần có cơ hội trải nghiệm thất bại, sự không hài lòng hay những áp lực ở mức độ phù hợp để học cách ứng phó. Nhịp sống bận rộn của các gia đình hiện đại cũng góp phần không nhỏ vào tình trạng "phụ thuộc" của trẻ. Khi cha mẹ có ít thời gian, làm thay con thường là lựa chọn dễ dàng và thuận tiện.

Chuyên gia nuôi dạy con Michael Grose cho rằng, trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ phụ thuộc vào gia đình, cha mẹ cần chủ động lùi lại để con có cơ hội tự đứng trên đôi chân của mình.

Cha mẹ thường có thói quen giúp đỡ con cái quá nhiều, khiến trẻ dần mất đi khả năng tự lập vốn có.

Theo ông, tâm lý "không có thời gian" lại có thể trở thành rào cản đối với quá trình hình thành tính tự lập. Ông cũng cho rằng quy mô gia đình ảnh hưởng đến cách cha mẹ trao quyền cho con. Trong gia đình đông con, trẻ thường phải chia sẻ công việc, tự chăm sóc bản thân và hỗ trợ nhau.

Ngược lại, với gia đình chỉ có một hoặc hai con, cha mẹ có xu hướng dành nhiều thời gian cho từng trẻ và dễ làm thay con nhiều việc hơn.

Bao bọc con cái quá mức khiến việc dạy con độc lập, tự tin càng thêm khó khăn

Thông tin trên VTC News, nhiều ông bố bà mẹ nghĩ con nhà người ta có thể làm được việc này việc kia thì con mình cũng phải làm được. Nhưng họ không bận tâm đến thực tế mỗi đứa trẻ đều một khác nhau, có mong muốn và khả năng riêng. Nếu con không làm được, họ sẽ làm giúp để con phải hoàn thành.

Hành vi này có thể dẫn đến con học tập ở trường kém đi. Nếu cha mẹ nhận ra rằng tất cả chúng ta đều không giống nhau và giỏi tất cả mọi việc không làm chúng ta hạnh phúc thì cuộc sống của họ và con cái sẽ dễ dàng hơn.

Khi con lớn hơn, con sẽ có bạn. Khi con muốn đi chơi, nhiều cha mẹ sẽ lên hết kế hoạch tất tần tật xem con làm gì, đi đâu. Họ sẽ lấy hết số điện thoại và địa chỉ bạn bè của con.

Với gia đình chỉ có một hoặc hai con, cha mẹ có xu hướng dành nhiều thời gian cho từng trẻ và dễ làm thay con nhiều việc hơn.

Hành vi này có thể dẫn đến việc con bị bắt nạt ở trường, con không thể độc lập vì luôn nghe lời bố mẹ và không biết tự quyết định.

Cách nuôi dạy con tác động sâu sắc đến tâm lý của trẻ

Cũng theo VTV, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi các bậc cha mẹ độc đoán nghiêm khắc luôn có tính kỷ luật và có xu hướng tuân theo các quy tắc trong hầu hết các trường hợp. Nhưng điều này cũng khiến chúng có thái độ thù địch với cha mẹ. Bọn trẻ có thể trở nên tự ti và thường cảm thấy thu mình, chán nản hoặc sợ hãi.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa cách nuôi dạy con cái độc đoán và có thẩm quyền. Mặc dù trong trường hợp này, cha mẹ cũng đặt ra tiêu chuẩn cao cho con cái nhưng họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn chúng đạt được mục tiêu của mình. Họ đặt ra các quy tắc và mong muốn con mình tuân theo, nhưng linh hoạt hơn.

Cha mẹ có thẩm quyền không tin vào việc trừng phạt con mình vì đã kỷ luật chúng hoặc vi phạm quy tắc. Họ đáp ứng con cái của họ, sẵn sàng lắng nghe các câu hỏi và luôn luôn xem xét cảm xúc của chúng.

Những kiểu cha mẹ này luôn cố gắng nỗ lực để trở nên vững chắc cũng như luôn ấm áp và ủng hộ. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi các bậc cha mẹ có thẩm quyền hầu hết đều có kết quả học tập và xã hội rất tốt. Các nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ này luôn vui vẻ, độc lập, tự chủ và hướng tới thành tích hơn.

Sai lầm của bố mẹ Việt trong việc nuôi dạy con và những câu nói dễ khiến trẻ mất tự tin trong tương lai GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, muốn con được phát triển toàn diện nhất. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại mắc lỗi trong cách dạy con.