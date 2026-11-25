Giúp trẻ hiểu nguyên nhân của lỗi lầm

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nhận thức cảm xúc là khả năng quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, đặc biệt khi xử lý xung đột và sai lầm, việc hiểu được nguyên nhân cảm xúc đằng sau hành vi của bản thân là vô cùng quan trọng.

Khi trẻ làm điều gì sai, cha mẹ không chỉ cần nhận lời xin lỗi, mà còn nên hỏi một số câu hỏi gợi mở, ví dụ: "Con nghĩ vì sao mà chuyện này xảy ra?" hay "Nếu lúc đó con làm khác đi thì kết quả có khác không?"

Thông qua cách chỉ dẫn này, trẻ bắt đầu nhận thức được tác động của hành vi bản thân và suy nghĩ về gốc rễ của vấn đề.

Khuyến khích trẻ bày tỏ cảm xúc bên trong

Ngoài việc xin lỗi và chịu trách nhiệm, trẻ cũng cần học cách bày tỏ cảm xúc bên trong. Điều này không chỉ giúp trẻ xử lý cảm xúc tốt hơn, mà còn giúp cha mẹ hiểu được suy nghĩ thực sự của trẻ.

Bên cạnh việc trẻ nói xin lỗi, bố mẹ cũng nên dạy con cách nhận ra sai lầm và sửa chữa phù hợp. Ảnh minh hoạ

Chuyên gia phát triển trẻ em Hoa Kỳ Jane Nelsen đã đề cập trong cuốn sách "Kỷ luật tích cực" rằng: "Khi giao tiếp với trẻ, hãy tôn trọng cảm xúc của chúng và giúp chúng tìm ra cách biểu đạt phù hợp".

Khi trẻ nói "xin lỗi", cha mẹ nên tiếp tục hỏi: "Con có cảm thấy áy náy không? Con có nghĩ là mẹ/bố đang giận không? Lần sau con muốn làm thế nào?". Qua những câu hỏi này, trẻ bắt đầu học cách biểu đạt cảm xúc và học cách suy nghĩ sâu hơn về hành vi của mình.

Ứng xử thế nào khi con phạm lỗi?

Theo VTV, khi con mắc lỗi, trước hết cha mẹ nên gác lại công việc và quan tâm đến những gì đã xảy ra với con. Hãy để con cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.

Cha mẹ cần hỏi xem chuyện gì đã xảy ra để biết đó có phải là lỗi của con hay không. Nếu đứa trẻ thực sự sai, đừng vội quát mắng, đặc biệt là trước mặt người khác, hãy giữ thể diện cho đứa trẻ. Cha mẹ có thể thuyết phục con một cách đúng đắn, cho con biết mình sai ở đâu và dạy con sửa sai.

Sau khi mắc lỗi, chính con cũng sẽ cảm thấy có lỗi. Lúc này cha mẹ nên cho con thời gian để tự suy ngẫm. Hãy để con làm một số công việc như giúp cha mẹ lau bàn, quét nhà,... Sau khi con làm xong, cha mẹ sẽ giáo dục con. Lúc này trẻ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận lời phê bình của cha mẹ.

Trên hành trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng sẽ có lúc phạm lỗi, mắc phải sai lầm. Thậm chí, có những hành vi sai trái mà bản thân trẻ cũng không nhận ra. Vì thế, cha mẹ không nên bao che, xử lý qua loa hoặc chỉ trích, đánh mắng mà cần phân tích cho trẻ hiểu cái sai của mình, rút kinh nghiệm để thay đổi tốt hơn.

Phân tích để trẻ nhận ra lỗi sai của mình, rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại những sai lầm tương tự.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều này bởi bản thân nhiều cha mẹ cũng lớn lên trong sự phán xét và có niềm tin sai lệch rằng sai là xấu, sai là thất bại.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành) từng cho biết, sai lầm không xấu, chẳng có gì sai khi phạm sai lầm vì sai lầm là cách để trưởng thành, là đòn bẩy để phát triển. Muốn trở thành những người cha người mẹ thông thái, phụ huynh nên ghi nhớ nguyên tắc "sai vẫn yêu". Không một đứa trẻ nào muốn mắc sai lầm, các con cũng muốn thoát khỏi nó nhưng bị mắc kẹt. Nếu cha mẹ không yêu con lúc con phạm lỗi, không chấp nhận những điểm yếu kém, thiếu sót của con thì con không thể trưởng thành được và sẽ lớn lên trong lo lắng, tự ti, hình thành niềm tin giới hạn.

Do đó, cha mẹ phải thật bình an khi đối diện những sai lầm của con. Thay vì trách cứ, đánh mắng, hãy nói với con rằng: "Sai vẫn ổn thôi con", "Làm lại thôi con"… Đồng thời, phân tích để trẻ nhận ra lỗi sai của mình, rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại những sai lầm tương tự.

Sai lầm của bố mẹ Việt trong việc nuôi dạy con và những câu nói dễ khiến trẻ mất tự tin trong tương lai GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, muốn con được phát triển toàn diện nhất. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại mắc lỗi trong cách dạy con.