Một trong những nguyên nhân khiến trẻ ít chia sẻ nằm ở sự khác biệt trong cách nhìn nhận câu chuyện giữa hai thế hệ. Ảnh minh họa.

Không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng kể về một ngày ở trường khi vừa trở về nhà. Đằng sau những câu trả lời ngắn gọn, sự im lặng hoặc thái độ né tránh đôi khi là khoảng cách trong giao tiếp giữa trẻ với người lớn, khi nhu cầu được lắng nghe của trẻ chưa gặp được cách hỏi han phù hợp.

Những cuộc trò chuyện không “thú vị”

Sau giờ tan học, câu hỏi quen thuộc mà nhiều phụ huynh dành cho con thường là: Hôm nay đi học thế nào? Có vui không? Được điểm mấy? Có làm bài tập đầy đủ không? Những câu hỏi tưởng như đơn giản, xuất phát từ sự quan tâm, nhưng không phải lúc nào cũng nhận được câu trả lời như mong đợi.

Có những đứa trẻ vừa bước chân vào nhà đã hào hứng kể về một trò chơi cùng bạn, một câu chuyện thú vị trong lớp. Nhưng cũng có em chỉ đáp lại bằng vài từ ngắn gọn: “Bình thường ạ”, “Không có gì”, “Con quên rồi”. Khi cha mẹ tiếp tục hỏi, trẻ có thể tỏ ra khó chịu, im lặng hoặc tìm cách chuyển sang việc khác.

Với Nguyễn Minh Anh (học sinh lớp 7, Hà Nội), câu hỏi “Hôm nay ở trường có chuyện gì?” thường khiến em lúng túng. Theo Minh Anh, có những ngày ở lớp không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nhưng cũng có ngày em gặp chuyện không vui mà chưa biết phải diễn đạt thế nào.

“Em không phải lúc nào cũng muốn kể ngay. Có hôm em chỉ muốn ăn cơm, nghỉ một lúc rồi mới nói chuyện. Nếu mẹ hỏi liên tục, em thường trả lời là không có gì. Không phải em giấu mẹ, chỉ là lúc đó em chưa muốn kể”, Minh Anh chia sẻ.

Một số trẻ có xu hướng kể chuyện với bạn bè hơn là với cha mẹ. Những câu chuyện về tình bạn, mâu thuẫn trong lớp, cảm xúc trước một lời nhận xét hay sự thay đổi trong các mối quan hệ thường được trẻ trao đổi với người cùng trang lứa. Trong khi đó, khi trở về nhà, nội dung giao tiếp với cha mẹ lại chủ yếu xoay quanh học tập, điểm số và những việc cần hoàn thành.

Chị Lê Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 6, cho biết chị thường tranh thủ hỏi chuyện con vào buổi tối vì ban ngày cả hai mẹ con đều bận. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi.

“Ban đầu tôi chỉ muốn biết hôm nay con có chuyện gì vui, có gặp khó khăn ở trường không. Nhưng hỏi vài câu, con trả lời ngắn rồi thôi. Tôi lại hỏi tiếp, nhất là khi thấy con có vẻ buồn hoặc ít nói. Có lúc con bảo mẹ đừng hỏi nữa, khiến tôi cũng không biết nên tiếp tục hay dừng lại”, chị Hà nói.

Tình huống này phản ánh một nghịch lý trong giao tiếp gia đình: người lớn muốn hiểu con nhưng đôi khi lại vô tình biến sự quan tâm thành một cuộc hỏi đáp. Trẻ được yêu cầu kể về những gì đã diễn ra, trong khi chưa chắc đã có đủ thời gian hoặc cảm giác thoải mái để sắp xếp suy nghĩ và bộc lộ cảm xúc.

Không ít phụ huynh đánh giá việc con ít kể chuyện là dấu hiệu của sự xa cách, thiếu gần gũi hoặc đang có điều gì đó muốn che giấu. Tuy nhiên, sự im lặng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ gặp vấn đề. Có em cần thời gian nghỉ ngơi sau một ngày học tập, có em chưa tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc, cũng có em đơn giản là muốn giữ lại một phần trải nghiệm cho riêng mình.

Điều đáng quan tâm hơn là khi tình trạng ít chia sẻ kéo dài, người lớn không biết trẻ đang trải qua những gì, còn trẻ cũng dần hình thành suy nghĩ rằng những điều mình muốn nói không nhất thiết sẽ được đón nhận.

Việc cha mẹ liên tục hỏi về bạn bè, các mối quan hệ hoặc những chuyện cá nhân có thể khiến trẻ cảm thấy bị kiểm soát.

Khoảng cách giữa trẻ nhỏ và người lớn

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ ít chia sẻ nằm ở sự khác biệt trong cách nhìn nhận câu chuyện giữa hai thế hệ. Với người lớn, chuyện học hành, điểm số, kỷ luật và kết quả là những vấn đề cần được quan tâm.

Với trẻ, một ngày ở trường có thể được ghi nhớ bởi một lần bị bạn trêu chọc, một lời nhận xét của giáo viên, cảm giác bị bỏ lại trong trò chơi tập thể hoặc đơn giản là niềm vui khi được bạn bè rủ đi ăn quà.

Khi trẻ kể một chuyện không vui, người lớn thường có xu hướng nhanh chóng đưa ra lời khuyên, phân tích đúng sai hoặc yêu cầu trẻ tìm cách giải quyết. Chẳng hạn, khi con nói bị bạn không cho chơi cùng, cha mẹ có thể lập tức khuyên con phải mạnh dạn hơn, chủ động kết bạn hoặc không nên để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

Những lời khuyên ấy có thể xuất phát từ mong muốn bảo vệ con, nhưng đôi khi lại khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình chưa được ghi nhận. Điều trẻ muốn nói có thể chỉ là cảm giác buồn, thất vọng hoặc cần một người ngồi nghe, trong khi người lớn lại nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện sang việc phải làm gì tiếp theo.

Theo chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Hạnh Liên, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khoảng cách này xuất hiện khi người lớn mặc định rằng mọi cuộc trò chuyện với trẻ đều phải hướng đến một mục đích cụ thể như tìm hiểu sự việc, nhắc nhở hành vi hoặc giải quyết vấn đề.

“Người lớn thường muốn nhanh chóng biết chuyện gì đã xảy ra, ai đúng, ai sai và cần xử lý như thế nào. Trong khi đó, trẻ có thể chưa cần một lời giải đáp ngay lập tức. Các em muốn được nói hết câu chuyện, được thừa nhận cảm xúc trước khi tiếp nhận lời khuyên. Nếu lần nào chia sẻ cũng dẫn đến việc bị phân tích, đánh giá hoặc nhắc nhở, trẻ sẽ cân nhắc nhiều hơn trước khi mở lời”, giảng viên lý giải.

Một rào cản khác là phản ứng của người lớn khi nghe những điều không đúng với kỳ vọng. Trẻ kể về một điểm số thấp, một lần vi phạm nội quy, một mâu thuẫn với bạn hoặc hành động mà cha mẹ không đồng tình. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, người lớn có thể lập tức trách mắng, so sánh hoặc đặt thêm nhiều câu hỏi nhằm xác định trách nhiệm.

Trong những tình huống như vậy, trẻ dễ hình thành tâm lý đề phòng. Các em không chỉ cân nhắc có nên kể hay không mà còn phải dự đoán phản ứng của cha mẹ, giáo viên sau khi câu chuyện được nói ra.

Với Trần Gia Bảo (học sinh lớp 9, Phú Thọ), điều khiến em ngại kể chuyện không hẳn là cha mẹ không quan tâm mà là cảm giác câu chuyện có thể bị chuyển thành một cuộc nhắc nhở.

“Ví dụ em kể hôm nay bị điểm kém, bố mẹ sẽ hỏi tại sao, có học bài không, lần sau định làm thế nào. Nếu kể chuyện cãi nhau với bạn, bố mẹ lại bảo phải biết nhường nhịn. Nhiều khi em chỉ muốn kể chuyện đã xảy ra, chứ chưa muốn nghe nhận xét”, Bảo chia sẻ.

Ở góc độ này, sự im lặng có thể trở thành cách trẻ tự bảo vệ mình trước những phản ứng mà các em chưa sẵn sàng đối diện. Trẻ không nhất thiết mất nhu cầu kết nối với cha mẹ, nhưng có thể lựa chọn ít nói hơn để tránh bị đánh giá hoặc can thiệp quá sâu vào những trải nghiệm cá nhân.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về độ tuổi cũng ảnh hưởng đến cách trẻ giao tiếp. Với trẻ nhỏ, khả năng nhận diện và gọi tên cảm xúc đang phát triển. Các em có thể cảm nhận rõ sự buồn bã, lo lắng, tức giận nhưng chưa biết diễn đạt thành lời. Với trẻ ở tuổi dậy thì, nhu cầu riêng tư, tự chủ và được tôn trọng tăng lên. Việc cha mẹ liên tục hỏi về bạn bè, các mối quan hệ hoặc những chuyện cá nhân có thể khiến trẻ cảm thấy bị kiểm soát.

Theo tài liệu hướng dẫn về nuôi dạy trẻ vị thành niên của UNICEF, giao tiếp tôn trọng cần tính đến sự phát triển về năng lực, nhu cầu tự chủ và quyền riêng tư ngày càng tăng của trẻ. Việc duy trì trao đổi cởi mở đòi hỏi người lớn dành thời gian, sự chú ý và thể hiện mối quan tâm đến điều trẻ đang chia sẻ, thay vì gia tăng kiểm soát khi trẻ có xu hướng muốn độc lập hơn.

Không gian giao tiếp trong gia đình cũng chịu tác động từ nhịp sống và điều kiện sinh hoạt. Nhiều cha mẹ đi làm về muộn, trẻ học cả ngày, tham gia các lớp học thêm hoặc hoạt động ngoại khóa. Thời gian các thành viên thực sự ngồi lại với nhau không nhiều. Khi có cơ hội, phụ huynh thường tranh thủ hỏi những việc cần thiết, nhắc nhở lịch học, kiểm tra bài tập hoặc chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Trong khi đó, những cuộc trò chuyện tự nhiên lại thường không có một chủ đề hay mục tiêu cụ thể. Chúng có thể bắt đầu từ một món ăn, một bộ phim, một câu chuyện trên đường về nhà hoặc một điều thú vị trẻ nhìn thấy trong ngày. Nếu mọi tương tác đều gắn với nhiệm vụ và trách nhiệm, trẻ dễ cảm nhận rằng việc trò chuyện với cha mẹ cũng là một phần của lịch trình phải hoàn thành.

Khảo sát Sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam năm 2021, thực hiện trên 5.996 trẻ từ 10 - 17 tuổi, cho thấy 21,7% vị thành niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong 12 tháng trước khảo sát. Trong đó, lo âu chiếm 18,6%, trầm cảm chiếm 4,3%. Đáng chú ý, chỉ 5,1% cha mẹ nhận thấy con mình cần được hỗ trợ đối với các vấn đề cảm xúc và hành vi trong cùng thời kỳ.

Những con số này không có nghĩa việc trẻ ít kể chuyện sẽ dẫn đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, chúng cho thấy có một khoảng cách đáng chú ý giữa những khó khăn trẻ trải qua và khả năng người lớn nhận diện được nhu cầu hỗ trợ của các em.

Một nghiên cứu khác về sức khỏe học đường được UNICEF và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện cũng nhấn mạnh vai trò của nhà trường như một môi trường tâm lý - xã hội quan trọng đối với thanh thiếu niên. Các yếu tố trong trường học có thể vừa tạo ra nguy cơ, vừa trở thành nguồn lực bảo vệ sức khỏe tinh thần của học sinh.