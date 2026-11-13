Đây mới là thời điểm lý tưởng để lặt lá cho hoa mai nở đúng dịp Tết

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm lặt lá mai

Thời tiết

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, thời tiết là yếu tố rất quan trọng trong việc lặt lá mai. Nếu trời nắng ấm và khô ráo, bạn có thể lặt lá vào những ngày cuối tháng Chạp.

Tuy nhiên, nếu có mưa nhiều hoặc trời lạnh, bạn nên lặt lá sớm hơn để kịp thời điều chỉnh quá trình phát triển của cây mai.

Nụ hoa

Đối với cây mai vàng 5 cánh, khi nụ hoa còn nhỏ (nụ kim), bạn nên lặt lá vào khoảng ngày 13-14 tháng Chạp.

Còn nếu nụ hoa đã lớn hơn, bạn có thể lùi ngày lặt lá vào từ 16-17 tháng Chạp. Điều này giúp bạn điều chỉnh sự phát triển của nụ hoa sao cho nở đúng dịp Tết.

Giống mai

Các giống mai khác nhau có thời gian nở khác nhau. Mai vàng 5 cánh sẽ nở nhanh hơn so với những giống mai có nhiều hơn 5 cánh. Vì vậy, những cây mai có nhiều cánh hoa sẽ cần lặt lá sớm hơn từ 1 tuần.

Thời tiết là yếu tố rất quan trọng trong việc lặt lá mai. Nếu trời nắng ấm và khô ráo, bạn có thể lặt lá vào những ngày cuối tháng Chạp.

Cách lặt lá mai

Theo VOV, có hai cách lặt lá mai và mỗi cách đều có ưu điểm, nhược điểm riêng: Một tay nắm chắc cành mai, tay còn lại cầm từng lá lặt ngược ra sau để cuống lá rời ra. Phương pháp này đơn giản, ít tốn sức nhưng dễ kéo theo cả những đoạn dài của cành cây làm hại nụ hoa và cành hoa.

Một tay cầm cành mai, một tay cầm lá kéo theo chiều của chiếc lá cho đến khi cuống rời ra. Phương pháp này ít hại nụ và cành hoa hơn nhưng hơi tốn sức, đọt non cũng có thể bị đứt nếu không kiểm soát lực tốt.

Khi lặt lá chúng ta phải nhẹ nhàng, nhặt tỉ mỉ từng lá để tránh làm gãy cành, rụng nụ. Ngoài ra, phải lặt hết lá non và lá già thì cây mai mới nở đúng Tết.

Đặc biệt, sau khi hoàn tất việc lặt bỏ hết lá, người trông hoặc chơi hoa mai cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết cũng như tình trạng cây để có thể điều chỉnh kịp thời.

Lưu ý sau khi nhặt lá mai

Thông tin trên VTC, bón phân là một trong những bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình chăm sóc cây mai. Sau khi nhặt lá, cây sẽ cần một lượng dưỡng chất đáng kể để phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn.

Nếu cây được trồng trong chậu, bạn có thể di chuyển chậu ra ngoài trời để cây hấp thụ ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình ra hoa.

Bạn nên bón phân hữu cơ hoặc phân bón chuyên dụng cho hoa mai, có tỷ lệ N-P-K (Nitơ - Phospho - Kali) hợp lý. Phân bón này sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây mai, giúp cây khỏe mạnh và ra hoa rực rỡ.

Phân NPK 30-10-10: Phân bón này giúp thúc đẩy sự phát triển của lá và thân cây mai.

Phân NPK 10-30-10: Phân bón này cung cấp nhiều phốt pho, giúp cây phát triển hoa mạnh mẽ.

Sau khi nhặt lá, cây mai cần đủ độ ẩm để phát triển. Tuy nhiên, bạn không nên tưới nước quá nhiều, tránh để cây bị úng nước, gây hại cho rễ và làm cây yếu đi. Cây mai yêu cầu một lượng nước vừa phải, đủ để giữ độ ẩm trong đất mà không bị ngập úng. Tốt nhất, bạn nên tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để cây không bị sốc nhiệt.

Cây mai cần ánh sáng để quang hợp, nhưng cũng không nên để cây bị nắng quá gắt. Bạn cần đặt cây mai ở nơi có ánh sáng mặt trời vừa phải, tránh để cây ở những nơi tối tăm.

Nếu cây được trồng trong chậu, bạn có thể di chuyển chậu ra ngoài trời để cây hấp thụ ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình ra hoa.

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