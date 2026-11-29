Đặt cây ở nơi có nhiều ánh nắng

Theo VOV, ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng ra hoa của cây hoa giấy. Dù được trồng trong chậu hay dưới đất, cây đều cần được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian đủ dài.

Vào mùa đông, thời gian chiếu sáng tự nhiên thường ngắn hơn, đặc biệt tại miền Bắc Việt Nam khi thời tiết nhiều mây, âm u. Vì vậy, người trồng nên ưu tiên đặt chậu hoa giấy ở ban công, sân thượng, sân trước hoặc khu vực không bị các công trình xung quanh che khuất.

Với cây trồng trong chậu, có thể xoay chậu định kỳ để các phía của tán cây đều nhận được ánh sáng. Nếu đặt cây sát tường hoặc dưới mái hiên, cần kiểm tra xem vị trí đó có thực sự nhận đủ nắng hay không. Tuy nhiên, không nên đột ngột chuyển cây từ nơi râm mát ra khu vực có nắng gắt kéo dài. Việc thay đổi môi trường cần thực hiện từ từ để cây thích nghi, tránh hiện tượng cháy lá hoặc mất nước nhanh.

Tưới ít nước cho cây

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp khiến nước bốc hơi chậm, cây cũng giảm tốc độ sinh trưởng. Do đó, tần suất tưới cần giảm so với mùa hè. Với cây trồng ngoài trời, người trồng cần tính đến lượng nước mưa để tránh tình trạng đất bị úng kéo dài.

Thời tiết quá lạnh thường bất lợi cho hoa giấy, tuy nhiên nếu biết bí quyết trồng hoa giấy mùa đông, bạn sẽ có thể giúp nó nở hoa rực rỡ quanh năm.

Đặc biệt, chậu hoa giấy phải có lỗ thoát nước. Nếu sử dụng đĩa hứng nước bên dưới, cần đổ bỏ phần nước đọng sau khi tưới. Đây là cách đơn giản giúp bảo vệ bộ rễ và duy trì điều kiện sinh trưởng thuận lợi.

Bớt tỉa cành

Thông tin từ VTC News, khi cây hoa giấy bước vào trạng thái bán ngủ đông, cành và lá cần được giữ lại để bảo vệ cây trước thời tiết lạnh. Việc cắt tỉa quá nhiều có thể gây nguy cơ chết cóng hoặc hạn chế nảy mầm, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa vào mùa sau.

Việc cắt tỉa đúng cách giúp cây tiết kiệm năng lượng, đồng thời tạo điều kiện cho cành mới mọc vào mùa xuân - nơi hoa giấy thường nở rực rỡ nhất.

Bớt bón phân

Bón phân vào mùa đông không mang lại nhiều lợi ích cho hoa giấy mà còn gây hại, vì khi cây ở trạng thái bán ngủ đông, khả năng hấp thụ dinh dưỡng giảm mạnh. Trước mùa đông, bạn có thể bón phân lót như phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục hoặc phân bánh dầu để tăng sức đề kháng cho cây.

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp khiến nước bốc hơi chậm, cây cũng giảm tốc độ sinh trưởng.

Trong suốt mùa đông, nên ngừng hoàn toàn việc bón phân để tránh tình trạng rễ bị tổn thương, tạo điều kiện để cây nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa hoa mới. Chỉ bắt đầu bổ sung dinh dưỡng khi thời tiết ấm dần vào mùa xuân, giúp cây nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Che chắn cây khi trời rét đậm

Hoa giấy có khả năng chịu hạn khá tốt nhưng không thích hợp với tình trạng rét kéo dài, đặc biệt khi nhiệt độ xuống quá thấp hoặc xuất hiện sương giá.

Nếu trồng hoa giấy trong chậu, bạn nên đưa cây đến nơi có mái che, kín gió nhưng vẫn thông thoáng và có ánh sáng. Với cây trồng ngoài sân vườn, có thể sử dụng lưới che hoặc vật liệu phủ phù hợp để hạn chế tác động của gió lạnh. Không dùng túi ni lông to bọc cả cây, điều này khiến cây có thể chết hoặc sinh nấm bệnh.

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