Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quan
GĐXH - Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của cả một gia đình. Có những nhà tưởng ổn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến con gái làm dâu phải chịu thiệt thòi dài lâu. Nhận diện sớm 3 dấu hiệu này giúp cha mẹ tránh được những quyết định vội vàng.
3 dấu hiệu gia đình không nên gả con vào nếu muốn con có hôn nhân bình yên
Nhiều bậc cha mẹ thường lo con cái "ế" hơn là lo con có hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, hôn nhân không phải là chuyện sớm hay muộn mà là đúng hay sai. Có những gia đình tưởng như bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều yếu tố khiến con cái phải chịu thiệt thòi sau khi về làm dâu.
Một trong những dấu hiệu rõ nhất là gia đình thiếu sự tôn trọng phụ nữ, kèm theo lối sống gia trưởng và thường xuyên can thiệp sâu vào đời sống riêng của con cái. Ngoài ra, những gia đình có quá nhiều mâu thuẫn nội bộ, không khí nặng nề cũng rất dễ khiến con dâu rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi kéo dài.
Tóm lại, gả con không chỉ là gả cho một người mà là gả vào cả một gia đình. Thà để con chậm một bước còn hơn vội vàng đặt tương lai của con vào môi trường không phù hợp. Khi cha mẹ tỉnh táo và con được lắng nghe, hôn nhân mới thực sự là bến đỗ an yên.
