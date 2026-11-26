Ở tuổi 62, tôi từng tự hào vì có thể làm chủ mọi quyết định của mình. Nhưng sau một biến cố sức khỏe, nằm trên giường bệnh và phải nhờ người khác giúp đỡ những việc tưởng chừng đơn giản nhất, tôi mới nhận ra có những thứ tiền bạc không thể bù đắp.

Tôi từng nghĩ có tiền là có thể sống tự do

Từ khi còn trẻ, tôi đã không đặt nặng chuyện kết hôn. Tôi thích tự do, thích đi đây đó, thích làm những điều mình muốn mà không phải cân nhắc quá nhiều vì gia đình hay con cái.

Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định, tích lũy được nhà cửa và tài sản. Những năm tháng ấy, tôi sống khá thoải mái. Muốn đi du lịch thì đặt vé, muốn mua thứ gì thì cân nhắc trong khả năng rồi mua, không phải xin phép hay phụ thuộc vào ai.

Bạn bè đôi lúc hỏi tôi có tiếc vì không lập gia đình không. Tôi thường cười và nói rằng mình không thiếu thứ gì, cuộc sống hiện tại rất ổn. Tôi từng tin rằng chỉ cần có tiền, khi về già cũng có thể thuê người chăm sóc, cần gì thì mua, muốn sống ở đâu cũng được.

Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ phải đối diện với sự bất lực của chính bản thân.

Ảnh minh họa.

Biến cố sức khỏe khiến tôi nhận ra tiền không phải tất cả

Một lần mắc bệnh nặng, tình trạng sức khỏe của tôi chuyển biến xấu khiến tôi phải nằm viện trong thời gian dài. Từ một người quen tự lo mọi việc, tôi có lúc phải nhờ người khác hỗ trợ những sinh hoạt cơ bản hằng ngày.

Tôi có tiền để chi trả viện phí, có tài sản để trang trải những khoản cần thiết, nhưng điều khiến tôi buồn nhất lại là cảm giác không còn tự làm được những việc mình muốn.

Muốn ngồi dậy, muốn đi lại, muốn ăn uống hay vệ sinh cá nhân đều có lúc cần người hỗ trợ. Tôi hiểu người chăm sóc cũng có công việc, cuộc sống và sự mệt mỏi riêng. Dù họ có trách nhiệm với công việc, tôi vẫn không thể đòi hỏi họ lúc nào cũng kiên nhẫn, tận tình như người thân ruột thịt.

Tôi từng nghĩ tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng khi sức khỏe suy giảm, tôi mới hiểu có tiền không đồng nghĩa với việc mình luôn được sống theo ý muốn, càng không thể mua được sự gần gũi, sẻ chia và cảm giác có người thực sự lo lắng cho mình.

Đến tuổi già, tôi mới day dứt vì đã không xây dựng gia đình riêng

Sau biến cố ấy, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng đã qua. Tôi không phủ nhận cuộc sống độc thân từng mang lại cho mình nhiều niềm vui, sự tự do và những trải nghiệm đáng quý. Nhưng khi đối diện với bệnh tật, tôi cũng cảm nhận rõ những thiệt thòi mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Nếu có một người bạn đời, có thể người ấy sẽ cùng tôi trải qua những ngày khó khăn, hỏi han khi tôi đau ốm, ngồi bên cạnh những lúc tôi mệt mỏi. Nếu có con, có thể tôi sẽ có thêm những mối liên kết gia đình, những cuộc trò chuyện và sự hiện diện thân thuộc trong cuộc sống.

Tôi biết không phải ai có chồng, có con cũng được chăm sóc chu đáo khi về già. Nhưng với hoàn cảnh của mình, tôi không khỏi tiếc nuối vì đã không dành thời gian xây dựng một gia đình riêng. Khi tuổi già và bệnh tật đến, sự cô đơn, thiệt thòi ấy mới hiện rõ.

Có những lựa chọn khi còn trẻ tưởng như chẳng có gì phải hối tiếc, nhưng đến một giai đoạn khác của cuộc đời, chúng ta mới nhận ra giá trị của những điều mình từng bỏ qua.

Tuổi già sống luân phiên nhà các con, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện khiến lòng quặn thắt GĐXH - Sau khi chồng qua đời, người mẹ ngoài 70 tuổi lần lượt đến sống cùng con trai rồi con gái, mong những năm tháng cuối đời có con cháu quây quần. Thế nhưng, những cuộc trò chuyện vô tình nghe được khiến bà nhận ra mình dường như đang trở thành vị khách trong chính gia đình các con.



