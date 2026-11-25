Ở tuổi 72, mẹ tôi vẫn muốn nhận công việc làm thêm dù các con đều có điều kiện kinh tế, không ai để bà phải lo chuyện tiền bạc. Chúng tôi nghĩ mẹ đã vất vả cả đời, giờ là lúc nghỉ ngơi, vui chơi cùng con cháu. Nhưng khi mẹ nói ra lý do thực sự khiến bà muốn tiếp tục đi làm, cả nhà bỗng im lặng.

Mẹ già 72 tuổi quyết đi làm thêm dù con cái chu cấp đầy đủ

Mẹ tôi năm nay 72 tuổi. Bố mất đã gần 6 năm, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Các con đều đã trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định. Mỗi tháng, anh em tôi vẫn thay nhau gửi tiền, mua thuốc men, thực phẩm và gọi điện hỏi thăm mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng về chuyện chi tiêu.

Vì thế, khi nghe mẹ nói muốn nhận một công việc làm thêm ở cửa hàng tạp hóa gần nhà, cả ba anh em đều phản đối.

Công việc không nặng nhọc, chủ yếu là trông quầy, ghi sổ và bán hàng vào những lúc đông khách. Chủ cửa hàng là người quen trong xóm, biết mẹ nhanh nhẹn, cẩn thận nên ngỏ ý nhờ bà phụ giúp vài buổi mỗi tuần.

Mẹ kể chuyện ấy trong bữa cơm cuối tuần, giọng khá hào hứng. Bà bảo công việc gần nhà, mỗi ngày chỉ làm vài tiếng, vừa có thêm chút tiền vừa được gặp gỡ mọi người.

Anh cả tôi lập tức gạt đi: "Ở tuổi này mẹ còn đi làm gì nữa? Mẹ cứ ở nhà, thiếu gì chúng con lo".

Tôi cũng không đồng tình. Tôi lo mẹ đã ngoài 70, sức khỏe không còn như trước, đi lại nhiều nhỡ đau ốm thì sao. Em út còn nói thẳng rằng nếu mẹ muốn có người trò chuyện, các con có thể sắp xếp đưa mẹ đi chơi, chứ không cần phải đi làm thuê.

Mẹ nghe hết, không tranh luận. Bà chỉ cười, nói rằng mình vẫn khỏe, làm được đến đâu thì làm.

Nhưng chúng tôi vẫn không yên tâm. Anh cả còn gọi riêng cho tôi, dặn phải tìm cách khuyên mẹ từ bỏ ý định. Theo anh, bố đã mất, mẹ chỉ còn một mình, nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc làm việc thì các con sẽ ân hận.

Tôi hiểu nỗi lo ấy. Không ai muốn mẹ ở tuổi này còn phải dậy sớm, đứng bán hàng hay loay hoay với những khoản tiền lẻ. Chúng tôi vẫn nhớ những năm tháng mẹ tần tảo, sáng đi làm, chiều về lo cơm nước, nuôi ba anh em ăn học. Bây giờ có điều kiện chăm sóc mẹ, chúng tôi chỉ mong bà được nghỉ ngơi.

Chiếc túi vải cũ và lời trải lòng về nỗi cô đơn tuổi xế chiều

Thế nhưng, mẹ tôi vẫn không thay đổi ý định.

Một buổi chiều, tôi về thăm và thấy mẹ đang cẩn thận chuẩn bị chiếc túi vải cũ. Trong túi có cuốn sổ nhỏ, cây bút, chiếc áo khoác mỏng và một hộp thuốc. Tôi hỏi mẹ định đi đâu, bà đáp rằng ngày mai sẽ sang cửa hàng làm thử vài tiếng.

Tôi hơi bực, nói rằng mẹ không nên tự quyết định như vậy khi các con đều đã phản đối. Mẹ đặt chiếc túi xuống, nhìn tôi một lúc rồi hỏi: "Các con sợ mẹ mệt hay sợ mẹ không còn nghe lời các con nữa?".

Câu hỏi khiến tôi khựng lại. Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chậm rãi kể chuyện mà trước đó bà chưa từng nói.

Từ ngày bố mất, căn nhà rộng trở nên vắng vẻ. Những ngày đầu, mẹ còn bận lo giỗ chạp, giấy tờ, sửa sang nhà cửa. Sau đó, mọi việc dần ổn định. Các con gọi điện đều đặn, cuối tuần thỉnh thoảng về ăn cơm, nhưng những khoảng thời gian còn lại trong ngày, mẹ gần như chỉ quanh quẩn một mình.

Có hôm mẹ dậy từ sáng sớm, nấu một nồi thức ăn đủ cho cả ngày. Bữa trưa, bà ăn một mình. Buổi tối, chiếc ti vi mở đến khuya nhưng nhiều khi mẹ cũng chẳng biết chương trình đang phát gì.

Mẹ bảo, điều khiến bà buồn nhất không phải là thiếu tiền hay không có người chăm sóc. Đó là cảm giác mỗi ngày trôi qua chẳng có việc gì thực sự cần đến mình.

"Mẹ biết các con thương mẹ. Nhưng các con có gia đình, có công việc, có những chuyện phải lo. Mẹ không muốn ngày nào cũng gọi điện chỉ để hỏi hôm nay các con ăn gì, đi làm có mệt không. Mẹ cũng không muốn các con phải thay nhau về nhà vì sợ mẹ buồn", mẹ nói.

Những lời bộc bạch của người mẹ 72 tuổi giúp các con nhận ra đằng sau sự chu cấp đầy đủ vẫn là nỗi cô đơn thầm lặng tuổi xế chiều.

Bà kể thêm, từ khi bố mất, mẹ từng thử tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, đi tập thể dục buổi sáng, nhưng không phải ngày nào cũng có người đi cùng. Có những hôm bà ra chợ mua vài thứ rồi về, chỉ để có thêm một cuộc trò chuyện ngắn với người bán hàng.

Công việc ở cửa hàng tạp hóa không khiến mẹ giàu lên. Số tiền công mỗi tháng có lẽ cũng chẳng đáng bao nhiêu so với khoản các con gửi. Nhưng ở đó, mẹ có người hỏi han, có khách quen chờ bà mở cửa, có những cuốn sổ cần ghi chép và một việc để thức dậy vào mỗi buổi sáng.

"Mẹ muốn được người ta cần đến, chứ không chỉ được người ta chăm sóc", bà nói.

Tôn trọng lựa chọn của mẹ thay vì quyết định thay

Tôi nhìn chiếc túi vải đặt trên ghế, bỗng thấy mình đã nghĩ quá đơn giản về mong muốn của mẹ. Chúng tôi cứ cho rằng chỉ cần chu cấp đầy đủ, mua sắm những thứ cần thiết và thường xuyên về thăm là đã làm tròn bổn phận. Nhưng có lẽ, trong suy nghĩ của mẹ, được sống một cuộc đời có công việc, có những mối quan hệ và có quyền lựa chọn cũng quan trọng không kém.

Tối hôm ấy, tôi gọi cho hai anh em kể lại câu chuyện. Anh cả vẫn lo mẹ tuổi cao, nhỡ làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Em út thì cho rằng có thể tìm một công việc nhẹ nhàng hơn hoặc sắp xếp người ở bên mẹ nhiều hơn.

Chúng tôi không ai muốn mẹ gặp rủi ro. Nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, cả ba cũng không còn khăng khăng yêu cầu mẹ phải ở nhà.

Anh cả đề nghị sang cửa hàng gặp chủ để hỏi rõ thời gian làm việc, tính chất công việc. Tôi dặn mẹ nếu thấy mệt thì phải nghỉ, không được cố. Còn em út hứa sẽ về quê thường xuyên hơn, không chỉ vào những dịp cuối tuần đã định sẵn.

Mẹ nghe các con bàn bạc, không tỏ ra vui mừng quá mức. Bà chỉ nhắc rằng mình muốn tự thử sức trước, nếu không phù hợp sẽ nghỉ.

Vài ngày sau, mẹ bắt đầu công việc mới. Mỗi lần gọi điện, tôi thấy bà có thêm nhiều chuyện để kể: hôm nay cửa hàng đông khách, một bà cụ trong xóm ghé mua gói mì rồi ngồi trò chuyện, có người còn nhờ mẹ trông hộ quầy lúc đi lấy hàng.

Giọng mẹ vui hơn, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng mỗi khi nghĩ đến tuổi tác và sức khỏe của bà.

Có lẽ anh em tôi cần học cách phân biệt giữa việc bảo vệ mẹ và việc quyết định thay mẹ. Chúng tôi có thể quan tâm, nhắc nhở, cùng mẹ tính toán những giới hạn an toàn, nhưng không thể vì thương mà mặc nhiên cho rằng mình hiểu hết điều mẹ cần.

Ở tuổi 72, mẹ không còn phải gánh vác kinh tế gia đình. Nhưng bà vẫn muốn có một ngày sống theo cách mình lựa chọn. Và đôi khi, điều người già cần không chỉ là con cái ở bên chăm sóc, mà còn là cảm giác mình vẫn có ích, vẫn được tin tưởng và vẫn có quyền quyết định cuộc sống của chính mình.

Tuấn Dương

Suốt 2 năm nghỉ hưu tôi đều đặn đón đưa, cơm nước cho cháu ngoại, đến khi xin nghỉ hai ngày cuối tuần mới chạnh lòng trước câu nói của con gái GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, người mẹ gần như đảm nhận trọn vẹn việc đón đưa, cơm nước cho cháu ngoại suốt cả tuần. Thế nhưng, khi bà mở lời đề nghị vợ chồng con gái tự thu xếp việc trông con vào thứ Bảy và Chủ nhật để mình có thời gian nghỉ ngơi, câu hỏi vô tâm của con khiến bà chạnh lòng nhận ra ranh giới giữa tình thương và trách nhiệm.