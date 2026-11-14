Cả đời dành dụm tiền cho con, tuổi già sống phụ thuộc con dâu, tôi bật khóc vì một câu nói của cháu nội

Cả đời dành dụm tiền cho con, tuổi già sống phụ thuộc con dâu, tôi bật khóc vì một câu nói của cháu nội

| Tâm sự

GĐXH - Cả đời tằn tiện, tôi dành dụm từng đồng, sẵn sàng lấy tiền dưỡng già giúp con trai mua nhà, vun vén cho gia đình con. Nhưng khi về sống cùng các con, tôi luôn phải dè dặt vì sợ mình trở thành gánh nặng cho con dâu. Đến một ngày, câu nói vô tư của cháu nội khiến tôi bật khóc, chạnh lòng nhận ra tuổi già không chỉ cần con cháu bên cạnh mà còn cần sự thấu hiểu và tôn trọng.

Cả đời dành dụm tiền cho con, tuổi già sống phụ thuộc con dâu, tôi bật khóc vì một câu nói của cháu nội - Ảnh 1.Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già đau ốm, tôi rơi nước mắt trong căn phòng trọ chật hẹp

GĐXH - Sau khi bán nhà đất, đưa phần lớn tiền cho con trai mua chung cư, tôi lên thành phố sống cùng các con. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi chủ động ra thuê phòng trọ, đi làm giúp việc kiếm sống. Đến khi chóng mặt phải vào viện một mình, tôi mới thấm thía nỗi chông chênh của tuổi già khi không nhà cửa, không lương hưu và chẳng muốn mở lời nhờ cậy con.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Anh chị chồng góp tiền đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chăm mẹ tai biến, chồng nói một câu khiến tôi rơi nước mắt

Anh chị chồng góp tiền đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chăm mẹ tai biến, chồng nói một câu khiến tôi rơi nước mắt

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ chồng đổ bệnh, các anh chị chồng thống nhất mỗi người góp vài triệu đồng mỗi tháng, còn tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm bà. Tôi đã mong chồng thấu hiểu những khó khăn của mình, nhưng câu nói của anh khiến tôi bật khóc. Tôi thương mẹ chồng, sẵn sàng chăm sóc bà, nhưng chẳng lẽ điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ công việc và tương lai của mình hay sao?

Bị vợ sếp để ý sau một chuyến công tác qua đêm

Bị vợ sếp để ý sau một chuyến công tác qua đêm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn với sếp, nhưng chỉ sau một chuyến công tác hai ngày, cách vợ anh đối xử với tôi thay đổi hẳn. Công việc vốn bình thường bỗng trở nên khó xử, còn tôi không biết nên im lặng hay chủ động giải thích một điều mà chưa ai nói thẳng ra.

Dốc tiền tiết kiệm cả đời giúp con gái mua nhà, tôi ngỡ ngàng trước câu nói của con rể trong ngày mừng nhà mới

Dốc tiền tiết kiệm cả đời giúp con gái mua nhà, tôi ngỡ ngàng trước câu nói của con rể trong ngày mừng nhà mới

Tâm sự -

GĐXH - Thương con gái duy nhất sống cảnh thuê trọ chật chội, người mẹ góa bụa rút 1,8 tỷ đồng tiền tiết kiệm cả đời hỗ trợ các con mua căn nhà mới. Nhưng ngay trong bữa cơm mừng nhà mới, câu nói của người con rể đã khiến bà đặt đũa xuống, chua xót nhận ra bài học giữ lại đường lùi cho tuổi già.

Ở tuổi 55, tôi quyết định ra ở riêng, các con phản đối kịch liệt nhưng phản ứng của chồng mới khiến tôi bất ngờ

Ở tuổi 55, tôi quyết định ra ở riêng, các con phản đối kịch liệt nhưng phản ứng của chồng mới khiến tôi bất ngờ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 55, khi các con đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, người phụ nữ bất ngờ tuyên bố muốn chuyển ra ngoài sống một mình để tìm lại không gian tự do sau hơn 30 năm tận tụy. Trước sự phản đối gay gắt của con cái vì sợ hàng xóm dị nghị, người chồng lặng lẽ uống trà cả buổi tối rồi đưa cho vợ một chiếc chìa khóa cùng câu nói khiến bà bật khóc vì xúc động.

Nhiều lần tha thứ cho chồng ngoại tình, đến ngày quyết ly hôn, tôi chết lặng trước câu hỏi của con trai 15 tuổi

Nhiều lần tha thứ cho chồng ngoại tình, đến ngày quyết ly hôn, tôi chết lặng trước câu hỏi của con trai 15 tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn mới có được con, tôi luôn xem con trai là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Cũng vì không muốn con buồn, không muốn phá vỡ mái ấm mà mình đã vất vả gây dựng, tôi nhiều lần tha thứ cho người chồng ngoại tình. Nhưng khi quyết định ly hôn sau những tổn thương lặp đi lặp lại, một câu nói của con trai 15 tuổi đã khiến tôi chùn bước...

Chăm cháu suốt 5 năm không một lời than vãn, ngày xin về quê nghỉ ngơi, câu hỏi của con dâu khiến tôi lặng người

Chăm cháu suốt 5 năm không một lời than vãn, ngày xin về quê nghỉ ngơi, câu hỏi của con dâu khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tự nguyện gác lại niềm vui tuổi già, rời quê lên thành phố suốt 5 năm để chăm sóc cháu nội từ khi mới lọt lòng, người phụ nữ ngoài 60 tuổi chưa từng một lời than vãn. Thế nhưng, khi sức khỏe suy giảm ở tuổi gần 70 và mở lời xin về quê nghỉ ngơi đôi chút, bà lại chết lặng trước câu nói mặc định bổn phận của người con dâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.