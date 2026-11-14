Cả đời dành dụm tiền cho con, tuổi già sống phụ thuộc con dâu, tôi bật khóc vì một câu nói của cháu nội
GĐXH - Cả đời tằn tiện, tôi dành dụm từng đồng, sẵn sàng lấy tiền dưỡng già giúp con trai mua nhà, vun vén cho gia đình con. Nhưng khi về sống cùng các con, tôi luôn phải dè dặt vì sợ mình trở thành gánh nặng cho con dâu. Đến một ngày, câu nói vô tư của cháu nội khiến tôi bật khóc, chạnh lòng nhận ra tuổi già không chỉ cần con cháu bên cạnh mà còn cần sự thấu hiểu và tôn trọng.
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