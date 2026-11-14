Cả đời dành dụm tiền cho con, tuổi già sống phụ thuộc con dâu, tôi bật khóc vì một câu nói của cháu nội

23 giờ trước

GĐXH - Khi mẹ chồng đổ bệnh, các anh chị chồng thống nhất mỗi người góp vài triệu đồng mỗi tháng, còn tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm bà. Tôi đã mong chồng thấu hiểu những khó khăn của mình, nhưng câu nói của anh khiến tôi bật khóc. Tôi thương mẹ chồng, sẵn sàng chăm sóc bà, nhưng chẳng lẽ điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ công việc và tương lai của mình hay sao?