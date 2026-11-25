Sau khi về sống cùng gia đình con trai, vợ chồng tôi vẫn giữ nguyên khoản lương hưu hằng tháng để phòng khi đau ốm và có những khoản chi tiêu riêng. Chúng tôi nghĩ đó là quyền tự chủ của mình. Nhưng con trai lại cho rằng đã sống chung thì bố mẹ nên đóng góp một khoản cố định vào chi phí sinh hoạt. Chuyện tưởng nhỏ ấy khiến không khí gia đình nhiều lần căng thẳng, cho đến một hôm tôi nói ra điều vẫn giấu trong lòng.

Nghỉ hưu, vợ chồng tôi về sống chung gia đình con trai

Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Tôi 68 tuổi, chồng 72 tuổi. Sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ, cách đây hơn một năm, chúng tôi chuyển đến ở cùng gia đình con trai cả để tiện chăm sóc nhau và gần gũi con cháu.

Nhà con trai có bốn người, gồm hai vợ chồng và hai đứa trẻ đang tuổi đi học. Căn hộ không quá rộng nhưng có phòng riêng cho ông bà. Con dâu tôi là người chu đáo, ít khi để bố mẹ chồng phải động tay vào việc nhà. Con trai cũng thường xuyên hỏi han sức khỏe, đưa bố đi khám mỗi khi cần.

Những ngày đầu về sống chung, chúng tôi khá vui. Bữa cơm có tiếng trẻ con, buổi tối có người trò chuyện, cuối tuần cả nhà thỉnh thoảng đi ăn ngoài. So với cảnh hai ông bà lặng lẽ trong căn nhà cũ, cuộc sống mới có phần ấm áp hơn.

Chỉ có một chuyện chúng tôi vẫn giữ riêng: khoản lương hưu hằng tháng.

Tôi và chồng có tổng cộng hơn 15 triệu đồng tiền lương hưu. Số tiền ấy không lớn, nhưng đủ để hai ông bà chủ động những khoản cá nhân, mua thuốc bổ sung, thăm hỏi bạn bè, biếu các cháu chút tiền tiêu vặt hoặc dành dụm phòng lúc trái gió trở trời. Từ ngày chuyển đến nhà con, chúng tôi vẫn không đưa khoản tiền này cho các con quản lý.

Thực tế, những khoản chi tiêu hằng ngày trong gia đình chủ yếu do vợ chồng con trai đảm nhận. Tiền điện, nước, internet, thực phẩm, học phí và các khoản sinh hoạt của hai đứa trẻ đều do các con lo. Thỉnh thoảng, tôi đi chợ mua thêm thức ăn hoặc mua hoa quả cho cả nhà, nhưng không có khoản đóng góp cố định.

Tôi từng nghĩ điều đó là bình thường. Dù sao, con trai cũng là người chủ động mời bố mẹ về sống cùng. Chúng tôi không đòi hỏi con phải nuôi dưỡng, cũng không muốn trở thành gánh nặng.

Con trai đề nghị đóng góp 5 triệu đồng mỗi tháng và nỗi sợ mất quyền tự chủ tuổi già

Nhưng khoảng vài tháng trước, trong một bữa cơm, con trai bất ngờ đề cập chuyện tiền sinh hoạt.

Con nói giá cả ngày càng đắt đỏ, gia đình có thêm hai người lớn tuổi thì chi phí thực phẩm, điện nước và những khoản phát sinh cũng tăng lên. Vì vậy, từ tháng sau, bố mẹ nên góp một khoản cố định, chẳng hạn 5 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi hơi bất ngờ, còn chồng tôi đặt bát xuống, hỏi lại: "Thế tiền lương hưu của bố mẹ, các con cũng tính vào khoản chi chung à?".

Con trai giải thích rằng không phải muốn lấy hết tiền của bố mẹ. Con chỉ nghĩ người trong cùng một nhà nên cùng chia sẻ chi phí. Bố mẹ ăn uống, sử dụng điện nước, sinh hoạt như mọi người thì góp một khoản là hợp lý. Nếu không, vợ chồng con sẽ phải gánh phần lớn chi phí cho cả gia đình.

Con dâu ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng tôi nhận ra vẻ lúng túng của con. Có lẽ chuyện này đã được hai vợ chồng bàn bạc từ trước.

Tối hôm đó, chồng tôi không vui. Ông bảo lương hưu là khoản tiền hai người đã làm việc cả đời mới có, giờ tuổi cao, sức yếu, giữ lại để phòng thân chẳng có gì sai. Ông còn nói nếu đưa tiền đều đặn cho con, sau này muốn mua một món đồ riêng hay đi khám bệnh cũng phải ngửa tay xin.

Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình với cách ông nhìn nhận. Chúng tôi đang sống trong nhà con, ăn uống cùng con, sử dụng những tiện ích mà các con phải trả tiền. Nếu cứ giữ nguyên toàn bộ lương hưu mà không chia sẻ gì, liệu có công bằng với vợ chồng con trai?

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý hơn đến những khoản chi trong nhà. Tôi thấy con dâu đi siêu thị thường xuyên, giá thực phẩm tăng lên rõ rệt. Hai đứa cháu lớn nhanh, tiền học thêm, tiền ăn bán trú, tiền quần áo đều cần đến. Con trai tôi cũng đang phải trả khoản vay mua nhà.

Có lần, tôi nghe con nói chuyện điện thoại với vợ về việc tháng này phải cân đối lại chi tiêu. Câu nói ấy khiến tôi chạnh lòng. Tôi không muốn vì sự có mặt của bố mẹ mà các con phải thắt chặt những khoản cần thiết cho con cái.

Với người lớn tuổi, khoản lương hưu không chỉ là tiền chi tiêu mà còn là điểm tựa tinh thần để giữ quyền tự chủ trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Thế nhưng, điều khiến tôi ngần ngại nhất lại không nằm ở con số 5 triệu đồng.

Tôi sợ rằng một khi đã nhận lời đóng một khoản cố định, chúng tôi sẽ dần mất đi cảm giác mình có thể tự quyết định với đồng tiền của chính mình. Hôm nay là tiền sinh hoạt, ngày mai có thể là khoản này, khoản khác. Tôi không nghĩ con trai có ý định kiểm soát bố mẹ, nhưng ở tuổi này, việc phải giải thích mỗi khi muốn chi tiêu một khoản tiền riêng khiến tôi thấy không thoải mái.

Tôi từng chứng kiến một người bạn cùng tuổi phải hỏi con gái trước khi mua chiếc máy đo huyết áp mới, dù bà có lương hưu và tiền tiết kiệm. Con gái bà không phải người xấu, chỉ là muốn quản lý chi tiêu giúp mẹ. Nhưng người bạn ấy nói với tôi rằng cảm giác có tiền mà không thể tự quyết định còn khó chịu hơn cả việc thiếu tiền.

Tôi không muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy.

Thỏa thuận rạch ròi để giữ trọn tình thân và sự tự trọng

Mọi chuyện chỉ thực sự được nói ra trong một buổi tối, khi con trai hỏi lại xem bố mẹ đã suy nghĩ về đề nghị đóng góp hay chưa.

Lần này, tôi không tránh né nữa.

Tôi nói rằng vợ chồng tôi không có ý định giữ tiền để mặc các con lo tất cả. Nếu cần chia sẻ chi phí, chúng tôi sẵn sàng. Nhưng tôi muốn được giữ một khoản riêng đủ để chủ động khi ốm đau, khám bệnh hoặc có việc cần dùng đến tiền mà không phải hỏi con.

Tôi cũng nói thật rằng điều tôi lo không phải các con lấy mất tiền lương hưu. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, khi không còn đủ sức khỏe và phải phụ thuộc nhiều hơn, chúng tôi sẽ không còn cảm giác mình có quyền quyết định những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.

Con trai ngồi im một lúc. Sau đó, con nói rằng con chưa từng nghĩ bố mẹ lại cảm thấy như vậy. Con chỉ thấy vợ chồng mình đang phải lo quá nhiều khoản, trong khi bố mẹ có lương hưu mà không đóng góp gì thì không hợp lý.

Tôi biết con cũng có lý. Nuôi một gia đình trẻ ở thành phố không dễ dàng. Con không thể vừa chăm sóc bố mẹ, vừa lo cho con cái mà không tính toán đến tiền bạc. Nhưng tôi cũng mong con hiểu rằng lương hưu không chỉ là khoản thu nhập để chi tiêu. Với người già, đó còn là chỗ dựa tinh thần, là cảm giác mình vẫn có thể tự lo cho bản thân.

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất một cách khác. Vợ chồng tôi sẽ góp một khoản hằng tháng vào tiền ăn và sinh hoạt chung, nhưng không nhất thiết phải đưa toàn bộ lương hưu hay để các con quản lý. Những khoản thuốc men, khám chữa bệnh và chi tiêu cá nhân sẽ được tính riêng. Nếu tháng nào gia đình có việc lớn cần thêm tiền, mọi người sẽ cùng bàn bạc.

Khoản đóng góp cụ thể cũng được điều chỉnh theo chi phí thực tế, thay vì mặc định một con số cố định mà không tính đến hoàn cảnh từng tháng.

Từ đó, không khí trong nhà dễ chịu hơn. Tôi vẫn giữ cuốn sổ ghi chép tiền lương hưu, vẫn có khoản tiết kiệm riêng. Nhưng mỗi lần đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, tôi không còn cảm giác mình chỉ đang làm một việc tùy hứng. Đó là phần đóng góp mà tôi tự nguyện lựa chọn.

Tôi nghĩ, sống chung nhiều thế hệ không chỉ cần tình thương mà còn cần những thỏa thuận rõ ràng. Cha mẹ không thể mặc nhiên cho rằng con cái phải gánh mọi chi phí chỉ vì mình đã già. Nhưng con cái cũng không nên coi lương hưu của cha mẹ là khoản tiền đương nhiên phải đưa vào ngân sách gia đình.

Ở tuổi xế chiều, người già có thể cần con cháu chăm sóc, nhưng vẫn muốn được tự quyết định với đồng tiền mình làm ra. Có lẽ, điều quan trọng không phải ai đóng nhiều hơn, mà là mỗi người đều cảm thấy sự đóng góp của mình được tôn trọng và không ai phải sống trong cảm giác mắc nợ người thân.

Bích Vân

Mẹ 72 tuổi vẫn xin đi làm thêm dù các con chu cấp đầy đủ, nghe lý do của bà chúng tôi lặng người GĐXH - Dù các con đều có kinh tế ổn định, chu cấp đầy đủ tiền bạc và thuốc men mỗi tháng, người mẹ 72 tuổi sống một mình ở quê vẫn nhất quyết xin đi bán hàng tạp hóa thuê. Trước sự phản đối gay gắt của cả ba anh em vì lo bà vất vả, câu hỏi nhẹ nhàng cùng lời trải lòng của người mẹ già đã khiến cả nhà lặng người suy ngẫm.