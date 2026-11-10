5 điều sai lầm không làm khi còn trẻ, bạn sẽ hối tiếc lúc tuổi già

Không ưu tiên rèn luyện cơ thể

Hồi còn trẻ thì không lo rèn luyện cơ thể, để đến khi về già nhiều bệnh tật, khắp người đều đau mỏi. VTC News cho biết, thực tế đã chứng minh rằng nếu bạn chịu khó rèn luyện sức khỏe, kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn sẽ khỏe mạnh hơn, sống lâu và tươi trẻ hơn. Sức khỏe là quan trọng nhất, hằng ngày hãy chăm chỉ rèn luyện bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Không thực hiện ước mơ của bản thân

Hầu hết chúng ta đều có ước mơ ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng đến khi lớn lên, cuộc sống thực tế đã "đánh bật" và "nhấn chìm" tầm nhìn của những điều mà chúng ta thực sự mong muốn trước kia.

Có những điều chúng ta vẫn làm khi còn trẻ, biết chẳng đúng vẫn kệ vì cho rằng thanh xuân có mấy thì.

Hãy nghĩ rằng: Có rất, rất nhiều người trên thế giới này đang cố gắng biến ước mơ của họ trở thành sự thật. Vậy tại sao bạn không làm điều đó? Hãy là một người trong số họ.

Ly hôn ở tuổi trung niên

Đối với người cao tuổi, "kẻ thù" lớn nhất của họ chính là nỗi cô đơn. Dựa theo một nghiên cứu vào năm 2014, đa số họ cảm thấy bị cô lập do nhiều nguyên nhân như: họ trở nên yếu đi, đi đứng khó khăn, không còn có "tiếng nói" trong gia đình, nghỉ hưu, mất đi người thân/ bạn bè, phụ thuộc vào con cái, người thân/ bạn bè chuyển đi nơi khác sinh sống…

Nỗi cô đơn bủa vây khiến họ nhận ra rằng, khi có hạnh phúc, vợ con đề huề nhưng bản thân lại không biết trân trọng. Chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà phải đánh mất đi thứ quan trọng nhất.

Cũng có gia đình ly hôn ở tuổi trung niên, lý do là hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chẳng thể chung sống được nữa nên chia tay. Tới tuổi già thì mới nhận ra, không có người bạn đời bên cạnh lúc ốm đau, khỏe mạnh, lúc buồn vui chính là cô đơn nhất.

Đối với người cao tuổi, "kẻ thù" lớn nhất của họ chính là nỗi cô đơn.

Ý nghĩa của hôn nhân là sự san sẻ và đồng hành cùng nhau, từ khi còn trẻ tới lúc bạc đầu. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng sinh hoạt ngủ nghỉ, dù đi tới đâu cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng khi đã mất đi một nửa của cuộc đời, bạn chỉ có thể làm mọi thứ một mình.

Trói buộc bản thân vào cuộc sống

Thông tin trên VOV, bạn hãy nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, bạn đang theo học một ngôi trường có theo sở thích cá nhân không? Hay đang phải theo sự sắp xếp của người lớn, bạn đang sống theo khuôn khổ của cha mẹ và chẳng thể nào bộc lộ sở thích cá nhân.

Bạn đang làm một công việc không theo ý mình, quá nhàm chán, không muốn phấn đấu. Mọi thứ chỉ dành ở mức hoàn thành mà thôi, không muốn cố gắng hơn nữa. Những việc bạn yêu thích, muốn làm lại không thể hiện hiện bởi sự trói buộc nào đó.

Khi tuổi già ập đến, thời gian không còn nhiều, ta mới hối hận vì đã lãng phí tuổi trẻ với những phung phí.

Điều đó khiến bạn cảm thấy thật chán nản, thật tẻ nhạt. Mỗi ngày sống theo ý muốn của người khác quả là mệt mỏi đúng không? Đời người chỉ sống có một lần hãy sống thế nào để mình cảm thấy thoải mái, tươi vui nhất. Làm việc muốn làm, việc yêu thích tự khắc bạn sẽ không thấy mệt mỏi nữa.

Ít gần con cái

Khi hỏi những người già điều gì khiến họ hối hận nhất, có lẽ câu trả lời chính là việc không gần gũi với con cái. Khi còn trẻ, họ dành quá ít thời gian cho con cái, lúc nào tất bật kiếm tiền bên ngoài. Sự nghiệp và cuộc sống bộn bề khiến người trưởng thành cứ mải miết lao vào những guồng quay vội vã.

Ban đầu, họ chỉ "nợ" con những bữa cơm gia đình. Dần dần, họ "nợ" thêm những buổi cuối tuần đã hẹn sẽ đi chơi, những buổi tối đáng lẽ phải cùng con học bài, lắng nghe cuộc sống hàng ngày của con, dành thời gian nói tiếng "Chúc con ngủ ngon".

Đến sau này, khi mà con cái đã lớn lên, cha mẹ đã già đi, vai trò của hai bên lại đảo ngược. Các con cũng quen với việc tất bật kiếm tiền, chẳng thể về thăm nom cha mẹ thường xuyên được nữa.

Do đó, khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên bầu bạn, ở bên cạnh con. Khi cha mẹ về già, con cái cũng như chim về tổ, thường về quê thăm cha mẹ. Thời gian bên con cái lúc còn trẻ trôi qua rất nhanh, đừng để sau này phải hối tiếc khi bỏ qua quãng thời gian nhìn con khôn lớn.

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