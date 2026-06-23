Camera AI phát hiện tài xế dán biển số xe trốn phạt nguội

Thời gian gần đây, trên các hội, nhóm mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe ô tô VinFast VF6, mang BKS 36K-088.87 có dấu hiệu dùng băng dán màu đen để thay đổi ký tự trên biển kiểm soát nhằm che giấu thông tin phương tiện, đối phó với hệ thống giám sát giao thông và tránh bị xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Qua rà soát dữ liệu từ hệ thống camera AI giám sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện phương tiện này xuất hiện tại khu vực nút giao Lạc Long Quân - Quang Trung, phường Hạc Thành.

Xe ô tô VinFast VF6 dán biển số xe trốn phạt nguội. (Ảnh cắt từ video).

Làm việc với lực lượng chức năng, anh N.N.L. (trú tại phường Hạc Thành) chủ phương tiện thừa nhận hành vi dùng băng dán để thay đổi ký tự trên biển số xe nhằm tránh bị phát hiện, xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe, vi phạm quy định pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính.

Theo quy định, hành vi gắn biển số không đúng với Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc làm thay đổi, che lấp, giả mạo biển số xe có thể bị xử phạt tới 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi che, sửa, dán, bẻ cong hoặc làm thay đổi ký tự trên biển số xe với mục đích đối phó lực lượng chức năng.

Hiện nay, hệ thống camera AI giám sát giao thông được triển khai rộng khắp, có khả năng nhận diện phương tiện, đối chiếu dữ liệu đăng ký và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Mọi hành vi cố tình sử dụng biển số giả hoặc thay đổi biển số để trốn tránh xử lý vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.