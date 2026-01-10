Mới nhất
Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thứ bảy, 08:41 10/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 8/1/2026 đến 12h00’ ngày 9/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ ghi nhận 8 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI ghi nhận 5 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, không ghi nhận trường hợp nào "quên" đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều.

Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp vi phạm giao thông vượt đèn đỏ nhờ Camera AI - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ này.

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện tăng cao hơn so với ngày trước đó, với 8.599 lượt phương tiện đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình đạt 73 km/h.

Mặc dù lưu lượng lớn, nhưng ý thức tài xế được duy trì tốt khi hệ thống chỉ phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không có trường hợp vi phạm tốc độ.

Toàn bộ thông tin và hình ảnh các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ "phạt nguội" theo quy định.

Cục Cảnh sát Giao thông (C08) tiếp tục khuyến cáo và mong muốn người dân tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chỉ để tránh bị phạt mà quan trọng hơn là để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
19/1/26 6:23Vượt đèn đỏXe mô tô29AF00910
29/1/26 6:33Vượt đèn đỏXe mô tô17L31516
39/1/26 6:44Vượt đèn đỏXe mô tô18G150636
49/1/26 6:48Vượt đèn đỏXe mô tô26AA05759
59/1/26 6:50Vượt đèn đỏXe mô tô20G110483
69/1/26 7:28Vượt đèn đỏXe mô tô29Y64745
78/1/26 23:20Không thắt dây đai an toànNhững loại khác99H10331
88/1/26 19:31Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn37C40771
Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp vi phạm giao thông vượt đèn đỏ nhờ Camera AI - Ảnh 2.Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026

Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026

Thời sự

GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

Thời sự
Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?

Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?

Thời sự
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Thời sự
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ

Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ

Thời sự

