Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 8/1/2026 đến 12h00’ ngày 9/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ ghi nhận 8 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI ghi nhận 5 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, không ghi nhận trường hợp nào "quên" đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ này.

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện tăng cao hơn so với ngày trước đó, với 8.599 lượt phương tiện đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình đạt 73 km/h.

Mặc dù lưu lượng lớn, nhưng ý thức tài xế được duy trì tốt khi hệ thống chỉ phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không có trường hợp vi phạm tốc độ.

Toàn bộ thông tin và hình ảnh các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ "phạt nguội" theo quy định.

Cục Cảnh sát Giao thông (C08) tiếp tục khuyến cáo và mong muốn người dân tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chỉ để tránh bị phạt mà quan trọng hơn là để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 9/1/26 6:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AF00910 2 9/1/26 6:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17L31516 3 9/1/26 6:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G150636 4 9/1/26 6:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AA05759 5 9/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20G110483 6 9/1/26 7:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y64745 7 8/1/26 23:20 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 99H10331 8 8/1/26 19:31 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 37C40771