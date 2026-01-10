Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 8/1/2026 đến 12h00’ ngày 9/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ ghi nhận 8 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI ghi nhận 5 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, không ghi nhận trường hợp nào "quên" đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ này.
Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện tăng cao hơn so với ngày trước đó, với 8.599 lượt phương tiện đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình đạt 73 km/h.
Mặc dù lưu lượng lớn, nhưng ý thức tài xế được duy trì tốt khi hệ thống chỉ phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không có trường hợp vi phạm tốc độ.
Toàn bộ thông tin và hình ảnh các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ "phạt nguội" theo quy định.
Cục Cảnh sát Giao thông (C08) tiếp tục khuyến cáo và mong muốn người dân tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chỉ để tránh bị phạt mà quan trọng hơn là để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|9/1/26 6:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AF00910
|2
|9/1/26 6:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17L31516
|3
|9/1/26 6:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18G150636
|4
|9/1/26 6:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|26AA05759
|5
|9/1/26 6:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20G110483
|6
|9/1/26 7:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y64745
|7
|8/1/26 23:20
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|99H10331
|8
|8/1/26 19:31
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|37C40771
