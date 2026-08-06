Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau đợt mưa lớn kéo dài?

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L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, từ khoảng ngày 8 - 9/8 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng.

Miền Bắc sắp nắng nóng sau đợt mưa dông kéo dài?

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đến thứ Sáu (7/8) kéo theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh lên, trên dải còn xuất hiện một vùng áp thấp ngay trên vịnh Bắc Bộ kết hợp với gió Đông trên cao liên tục bổ sung ẩm vào đất liền. Hệ thống này sẽ còn duy trì đến sáng thứ Sáu (7/8) gây mưa lớn diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, có nơi mưa to trên 200mm. Mưa lớn xảy ra liên tiếp khiến đất đá khu vực vùng núi đã bão hòa nước rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, từ khoảng ngày 8-9/8 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng.

Thời tiết Hà Nội duy trì nhiều mây, có mưa đến hết ngày 7/8, trong đó ngày 6/8 có mưa to, ngày 7/8 có mưa dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-32 độ C. Từ ngày 8/8, mưa giảm nhanh, trời chuyển ít mây và nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C, thấp nhất 26-28 độ C.

Dự báo nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8. Từ ngày 13-14/8, thời tiết dịu hơn, trời có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày giảm còn khoảng 34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông rải rác. Đề phòng mưa to cục bộ với lượng trên 80mm đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh.

Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tại TP Huế và tỉnh Quảng Trị là khu vực ít mưa nhất trên cả nước. Có mưa rào nhẹ vào chiều tối, ban ngày trời nắng với mức nhiệt 35 độ.

Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau đợt mưa lớn kéo dài? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, mưa dông còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 7/8. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 6/8 đến ngày 7/8:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều ngày 7/8 mưa lớn giảm dần.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (khu vực Nam Bộ mưa tập trung ở miền Đông).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 7/8 đến ngày 15/8:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 8-9/8 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau đợt mưa lớn kéo dài? - Ảnh 2.Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m hoạt động mạnh khiến mây dông phát triển và trút mưa xuống Hà Nội và Bắc Bộ. Dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết đêm 6/8.

Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau đợt mưa lớn kéo dài? - Ảnh 3.Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thành

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo tổng lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to lên đến 300mm.

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