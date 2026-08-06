Hà Nội: Phường Phú Diễn ra quân cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp sau phản ánh của báo chí

Kiên quyết xử lý các 'điểm nóng' vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Sáng ngày 6/8, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại khu vực ngõ 139 Phú Diễn (mặt đường Phú Diễn tiếp giáp tuyến đường sắt), hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng chức năng phường Phú Diễn phối hợp cùng phương tiện cơ giới gồm máy xúc, xe tải đã có mặt từ sớm để triển khai cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn.

Sáng 6/8, lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm tại ngõ 139 Phú Diễn.

Các công trình vi phạm tại khu vực này chủ yếu được dựng lên bằng khung sắt, quây tôn kiên cố, bị các cá nhân chiếm dụng để sử dụng trái mục đích như kinh doanh dịch vụ rửa xe ô tô, tập kết phế liệu...Trước khi tiến hành cưỡng chế, lực lượng chức năng đã thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định pháp luật, công bố các quyết định cưỡng chế, kiểm tra hiện trạng thực tế, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự giác chấp hành việc tháo dỡ.

Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng đã thiết lập vành đai bảo đảm an ninh trật tự, huy động máy móc trực tiếp tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm, đồng thời tổ chức thu gom, vận chuyển toàn bộ vật liệu, phế thải ra khỏi khu vực. Quá trình cưỡng chế diễn ra đúng trình tự thủ tục, bảo đảm an toàn tuyệt đối và không để phát sinh các tình huống phức tạp.

Lực lượng chức năng công bố quyết định cưỡng chế, đồng thời vận động người dân tự giác chấp hành việc tháo dỡ.

Trước khi ra quân tại ngõ 139, lực lượng chức năng phường Phú Diễn cũng đã hoàn thành việc tổ chức cưỡng chế đối với 3 trường hợp vi phạm quy mô lớn tại khu vực số 9 Trần Vỹ. Đây là khu vực từng được các cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua về tình trạng xe ben, xe tải chở đất thải, phế thải xây dựng hoạt động tấp nập ngày đêm.

Thực tế khu vực này từng xuất hiện các dãy nhà tôn, kho chứa vật liệu, bãi tập kết đất đá, xen lẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân. Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí, UBND phường Phú Diễn đã rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hoàn thiện thủ tục để tổ chức cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực.

Các công trình vi phạm tại khu vực số 9 Trần Vỹ đã được tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Lộ trình xử lý đồng bộ, triệt để các vi phạm

Theo kế hoạch của UBND phường Phú Diễn, công tác cưỡng chế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những ngày tới. Cụ thể, sau khi hoàn tất việc giải tỏa tại khu vực số 9 Trần Vỹ và ngõ 139, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân xử lý dứt điểm các công trình vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, khu vực tổ dân phố 6 và tổ dân phố 9.

Đợt cao điểm này tập trung nhắm vào hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công đã tồn tại từ nhiều năm nay dưới các hình thức tinh vi như: nhà xưởng sản xuất, gara sửa chữa ô tô, kho chứa hàng, điểm thu mua phế liệu, bãi trông giữ xe không phép. Việc triển khai đồng loạt các biện pháp cưỡng chế được đánh giá là bước đi cứng rắn, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn tồn đọng từng gây bức xúc lâu ngày trong dư luận nhân dân.

Công tác xử lý các vi phạm sẽ được UBND phường Phú Diễn tiếp tục triển khai trong những ngày tới.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn cho biết, địa phương đã tiến hành rà soát toàn diện các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn đọng từ các giai đoạn trước để xây dựng lộ trình xử lý bài bản, đúng pháp luật. Những trường hợp đã đủ căn cứ pháp lý và điều kiện thi hành đều được tổ chức thực hiện một cách công khai, minh bạch.

Không chỉ dừng lại ở việc ra quân tháo dỡ các công trình vi phạm cũ, lãnh đạo UBND phường Phú Diễn khẳng định địa phương sẽ thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục.

Máy móc được huy động để phá dỡ các công trình vi phạm.

Mục tiêu đặt ra là kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ mầm mống ban đầu đối với các hành vi lấn chiếm mới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" hay tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng đã rút đi.

Đợt ra quân lần này không chỉ giải quyết căn bản các điểm nóng vi phạm kéo dài mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tính nghiêm minh của kỷ luật hành chính tại địa phương. Qua đó, góp phần lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng môi trường đô thị Phú Diễn ngày càng văn minh, kỷ cương, an toàn và phát triển bền vững.

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